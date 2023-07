Reseña Pikmin 4 - Una nueva vida florece

Review information: Plataforma dónde se reseñó: Nintendo Switch

Disponible para: Nintendo Switch

Fecha de lanzamiento: 21 de julio de 2023

Nos emocionan los sistemas de organización que no tendrían mucho sentido para nadie más, pero la estrategia en tiempo real combinada con la aventura de rompecabezas que es Pikmin 4 nos hace sentir que tal vez, solo tal vez, nuetsra vida está algo controlada.

Reintroduciendo un mundo colorido lleno de bichos curiosos, Pikmin 4 ofrece una variedad de entornos completamente nuevos para explorar y agrega un puñado de nuevos compañeros, pero en realidad es la misma premisa de los juegos anteriores: estás en una tierra completamente extraña, y necesitas utilizar la fuerza de los minúsculos habitantes del planeta (Pikmin) con forma de planta para recolectar varias partes y tesoros, derrotar enemigos y resolver acertijos para poder progresar.

Es la misma fórmula que ha hecho que los juegos de Pikmin sean tan divertidos desde que la serie debutó en GameCube en 2001, y esa fórmula se mantiene hoy.

A pesar de ser menos popular que muchas de las otras ofertas de larga duración de Nintendo, todavía había mucha anticipación en torno al lanzamiento de Pikmin 4 , especialmente dado el tiempo que ha pasado desde el último. Esas expectativas, estoy seguro, se habrán superado para muchos jugadores. Pikmin 4 es un juego encantador, y hay muchas razones por las que deberías considerar encogerte y ver lo que el mundo tiene para ofrecer, incluso si no te has sumergido en la franquicia antes.

Exploradores viejos y nuevos

En lugar de continuar con la tradición de asumir el papel del capitán favorito de la franquicia y protagonista de los tres juegos anteriores, Olimar, primero tienes la tarea de crear tu personaje que será el rostro de tu exploración. Al principio me sentí escéptico acerca de tener que tomar las riendas y crear mi explorador, pero después de quedarme atrapado y ver cómo se ha creado Pikmin 4 no solo para rascar la picazón de los fanáticos veteranos de Pikmin, sino también para dar la bienvenida a nuevos jugadores con los brazos abiertos, esta plataforma para personalizar su experiencia mediante la creación de su propio novato único ayuda a que la experiencia sea más accesible.

Los registros de Voyager creados por Olimar, que detallan la narrativa y el propósito de Pikmin 4, ayudan a reintroducir el concepto del juego a los jugadores mayores, mientras explican las cosas a los nuevos jugadores sin sentirse abrumados por la sobrecarga de información. Hay mucho que aprender, y la introducción de cada personaje presenta una gran cantidad de información para digerir, pero el humor entre los personajes alivia un poco la presión y, a pesar del montón de información, poco a poco aprenderás todo lo que necesitas.

También se introdujeron numerosas mecánicas nuevas en el juego para separarlo de los títulos alternativos y mantener lo que podría convertirse en una rutina bastante obsoleta de buscar artículos para traerlos de regreso a su nave. Se introducen nuevas especies de Pikmin y las capacidades que las acompañan, por lo que, si bien todavía tienes los tradicionales rojo, azul y amarillo, también puedes conocer y, a su vez, utilizar las nuevas habilidades de Ice y Glow Pikmin. La introducción de excursiones nocturnas también ofrece una misión más arriesgada para cualquier persona lo suficientemente valiente como para enfrentarse a enemigos más fuertes en un estilo que se inclina más hacia un minijuego similar a la defensa de la torre.

Pero, la nueva incorporación más valiosa tiene que ser Oatchi. Este dulce cachorro acompaña tu aventura desde el principio y, en lugar de ser una adición de "tómalo o déjalo" a tu tripulación, es una parte integral de la aventura. De hecho, su apoyo es tan integral para su experiencia que es difícil creer que hubo juegos antes de este que no pensaron en incluir a un perro tan perfecto y, con suerte, cualquier juego futuro de Pikmin pensará en traerlo para el viaje.

Además de ser una forma más conveniente de recorrer el mapa y mantener a todos tus Pikmin en un solo lugar, la capacidad de alternar entre jugar como tu personaje y Oatchi hace que sea mucho más fácil navegar por mazmorras y acertijos que necesitan un par de ojos adicionales, especialmente durante los primeros días en un entorno completamente nuevo.

Un día a la vez

Un día en el juego abarca 20 minutos de tiempo real, lo que suena como un período de tiempo bastante razonable hasta que estás corriendo por un jardín arrojando a Pikmin a las repisas y tratando desesperadamente de encontrar al próximo náufrago antes de que suene la campana de la cena. Afortunadamente, este tiempo se ralentiza a paso de tortuga cuando comienzas a explorar los diversos sistemas de cuevas bajo tierra en busca de náufragos, lo que te da un ligero margen de maniobra sobre cuánto puedes hacer en un solo día.

Hay un gran énfasis en la organización y la priorización de tareas para garantizar que sus días sean lo más ágiles posible, lo que creo que pasé por alto drásticamente durante los primeros días junto con mi tripulación de compañeros de viaje espacial, pero una vez que se familiarice con la ubicación general y llegue armado con una variedad de especies de Pikmin en lugar de un solo color, naturalmente comenzará a optimizar el flujo de su día.

Pero, en caso de que sienta que los días fugaces lo harán apresurarse en el juego, no hay un límite de tiempo real para la cantidad de días que puede pasar explorando, por lo que no hay necesidad de apresurarse a través de cosas como cuevas y lugares en una carrera frenética para encontrar a Olimar. Con la cantidad de cosas que hacer en cada entorno diferente, como localizar tesoros escondidos y completar acertijos simples para acceder a nuevas áreas, es probable que te dejes llevar por tareas secundarias la mayoría de las veces, por lo que la falta de restricción de tiempo ayuda a que Pikmin 4 sea más divertido.

Pikmin 4 consumirá mucho de tú tiempo y ¡eso es bueno!

Si bien no se puede negar el hecho de que Pikmin 4 es un juego que consume mucho de principio a fin, todavía tiene algunos pliegues que impiden que sea perfecto. No son perjudiciales para la experiencia, y ciertamente no son suficientes para no recomendar este juego a cualquiera que busque una porción genuinamente dulce de los juegos clásicos de Nintendo, pero vale la pena considerarlos antes de saltar con ambos pies.

En primer lugar, el bloqueo automático, que lo guía para apuntar a elementos o enemigos específicos cuando lanza su Pikmin, es una gran característica en teoría, pero no es de mucha utilidad incluso cuando intenta bloquear un elemento o una criatura. A menudo me encontré teniendo que esforzarme para forzar al objetivo a seleccionar la cosa a la que quería lanzar mis Pikmin, lo que parece derrotar por completo el punto de una habilidad de bloqueo automático.

Además, el modo multijugador dentro del modo historia se siente un poco deslucido. Con la capacidad de cambiar entre Rookie y Oatchi, habría asumido que el modo multijugador podría pasar el papel del adorable cachorro a un segundo jugador, pero en cambio, cualquier aventurero suplente debe lanzar proyectiles desde la parte posterior de Oatchi y, en general, simplemente seguir el ejemplo del jugador uno. Aunque el modo multijugador se redime ligeramente a través del caos de Dandori Battle, un modo de juego completamente separado, es una pena que el modo multijugador en la historia se sienta como una ocurrencia tardía en lugar de una característica central.

Pero, en conjunto, estas cosas no impiden que Pikmin 4 sea un juego fantástico tanto para los jugadores nuevos como para los veteranos. El contenido de los títulos anteriores de Pikmin se ha reintroducido de una manera que evita que el título se sienta repetitivo sin alejarse demasiado de la franquicia que tantos jugadores han llegado a amar. Claro, tiene sus dolores iniciales, pero la experiencia general de regresar a PNF-404 hace que valga la pena pasar por alto estos problemas.

¿Cómo reseñamos Pikmin 4?

Jugamos Pikmin 4 durante más de 18 horas. Completamos la historia central y el objetivo principal en poco menos de 13 horas y pasamos las siguientes saltando a misiones secundarias establecidas por nuestros náufragos rescatados o regresando a lugares para continuar recolectando tesoros para mi colección.

Además, pasamos una o dos horas con un segundo jugador para probar cómo es el modo multijugador dentro del modo historia en comparación con las batallas independientes de Dandori, y podemos decir con seguridad que este último es el camino a seguir si estás buscando una forma de aprovechar Pikmin 4 al máximo con un compañero .