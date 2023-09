Reseña Payday 3. Nuevo juego, mismas ideas y mecánicas

Review info Plataforma en que se reseñó: PC

Olvídate de los tensos tiroteos sigilosos y magnos que marcan a Payday 3, los disparos y atracos son en realidad un juego sobre logística. En cada nivel, tendrás que cubrir un edificio lleno de elementos que deben guardarse en bolsas y luego trasladarse a un transporte que te está esperando. Tira suficientes bolsas de estas (en un mundo ideal las querrás todas, pero eso no es a fuerza) a un lugar seguro y escaparás también, obteniendo una parte del atraco.

Realmente no eres más que un transportista con poder de fuego militar. Pero es esta necesidad constante de estar atento a las cosas lo que distingue a Payday 3 de los shooters contemporáneos y lo marca como un simulador de atracos real, que cumple la fantasía de ser un ladrón de bancos y emprender atracos de alto riesgo a medida.

La mayoría de los mejores momentos de Payday 3 también se centran en el movimiento de tu botín. Completa una carrera sigilosa en el primer nivel del juego, el banco Secure Capital, y uno o dos integrantes de tú equipo de cuatro hombres caminarán con bolsas tranquilamente, como civiles, hasta la camioneta que está parada en el estacionamiento, con una carga entera de efectivo en la bóveda. En otro contexto, arrojar bolsas de drogas y joyas por la ventana de un ático al balcón de abajo mientras los disparos estána a todo lo que da, una tensión diferente, pero crea la misma sensación de euforia a medida que la cadena de botín se abre paso lentamente hacia un lugar de espera.

Cada atraco en Payday 3 tiene mecánicas únicas, y la mayoría de ellas no tienen mucha ciencia, vaya, no tienes que armar un plan excelentemente bien desarrollado para ejecutar tus fechoría, lo cual es excelente para los jugadores que odiaban pasar todo su tiempo con Payday 2 hartos de escuchar el ruido de un taladro que necesita reparación. Seguirás perforando, eso sí, cerraduras de vez en cuando, pero ahora lo más frecuente es que utilices lanzas térmicas, termitas o el método de baja tecnología de simplemente abrir una cerradura o abrir una caja fuerte.

El imperio del crimen

Hay tres enfoques diferentes para Payday 3, y si te molestan o no tienes paciencia, probablemente recurrirás al enfoque ruidoso y orgulloso, que te obliga a ponerte la máscara y liberarte del arsenal del juego. El armamento de Payday 3 es algo escaso (solo hay dos escopetas, por ejemplo), pero la mayoría de las armas son bastante satisfactorias y cada una tiene opciones de personalización detalladas. Puedes equipar accesorios para hacer que tu arma se maneje de manera diferente y también pintarla de un color que combine con tu máscara, si lo prefieres.

Las balaceras suelen se a corta distancia. Si bien hay rifles de francotirador y francotiradores, la oportunidad de usarlos es algo limitada debido al hecho de que los enemigos especiales pueden desactivar a los jugadores en solitario, lo que significa que si te escondes en una posición de francotirador, te expones a que te agarren a golpes.

La IA tiene una inteligencia media a baja y bueno, en ese aspecto, pues no podemos destacar demasiado.

Pero hay otros temas que vale la pena destacar. Hay un sigilo que se desarrolla un tipo Hitman, ya que no tienes máscara y simplemente estás merodeando en áreas públicas y probando los límites de las zonas restringidas mientras intentas evitar cámaras y guardias. Luego está el sigilo con la máscara y el arma. Esto les resultará familiar a los jugadores de Payday 2 y principalmente implica pasear por mapas esposando a civiles y eliminando guardias para contestar sus radios.

¡Todo listo para el asalto!

El modo Stealth se siente mucho más fácil en comparación con Payday 2. Un atraco sigiloso perfecto en Payday 2 era casi imposible a menos que estuvieras súper coordinado, pero aquí parece que puedes cerrar habitaciones fácilmente irrumpiendo en ellas con un arma. Es bastante indulgente, pero esa accesibilidad lo hace sentir menos gratificante.

Sin embargo, querrás seguir el camino sigiloso tanto como sea posible porque, bueno, es más fácil y puede generar más dinero, pero también es donde podrás ver la mayoría de las mejoras de Payday 3 con respecto a su predecesor. Siete de los ocho atracos incluidos en el juego base pueden ser sigilosos de un extremo a otro, y aunque el banco Secure Capital del primer nivel es un atraco bastante mundano en comparación con lo que viene después, cada uno de estos siete tiene un camino fascinante que puedes construir como gustes.

El tiroteo es, en comparación, bastante aburrido y se siente como un castigo por tomar la ruta sigilosa equivocada. Las armas totalmente automáticas casi constantemente se quedan sin munición, ya que las reservas de munición son bastante limitadas y es difícil conseguir suficiente munición para mantenerlas cargadas, por lo que parece que hay buenas razones para usar rifles o escopetas. Excepto que solo hay una escopeta de acción de bombeo y la escopeta de doble cañón parece no tener la capacidad de causar tanto daño como necesitas cuando llega toda la policía.

La mejor característica (Image credit: Starbreeze) La euforia cuando arrojas la última bolsa de botín a tu transporte en espera y la extraes después de una misión que salió mal es siempre un alivio, ya que ignoras a tu ladrón casi destruido y ensangrentado y, en cambio, te concentras en cuánto efectivo lograste robar.

A diferencia de los juegos anteriores de la serie, Payday 3 se puede jugar y disfrutar en single player o en dúo. Los bots sabiamente se quedan afuera durante las secciones de sigilo, pero son compañeros competentes durante los tiroteos y arrojarán bolsas de munición, salud o armadura cuando sea necesario, además de revivirte y hacer lo que puedan en los tiroteos. Sigue siendo un juego mejor con un grupo coordinado de cuatro jugadores, pero no es un factor decisivo como lo es para muchos de estos juegos cooperativos de cuatro jugadores.

Payday 3 es una base sólida y no hay razón para creer que este juego no estará lleno de DLC's, contenido con licencia y nuevos atracos hasta convertirse en un verdadero paraíso para los aspirantes a ladrones sin escrúpulos. Sin embargo, tal como está, simplemente no hay suficiente juego aquí y lo que hay se siente un poco menos divertido que Payday 2, a pesar del pulido adicional. El juego, que incluía ocho atracos y se podía completar en dificultad normal en tan solo unas pocas horas, nos dejó ávidos y con ganas de más.

Pero bueno, al menos se deshicieron de esa estúpida cuenta en el extranjero, por lo que el dinero que obtienes de los atracos es todo tuyo para gastarlo en máscaras tontas.

Funciones de accesibilidad

No hay un menú de accesibilidad dedicado, pero hay opciones de alternancia para cosas como agacharse o apuntar hacia abajo, mientras que también hay algo para reducir el balanceo del arma.

Hay opciones daltónicas para personas con protanomalía, deuteranomalía y tritanomalía, con un control deslizante para aumentar o reducir las asistencias según la sensibilidad. Esto va acompañado de una serie de imágenes diferentes para que puedas ver qué está cambiando en tiempo real.

¿Cómo reseñamos Payday 3?

Jugamos unas 20 horas, enfrentándonos a todos los atracos del juego. Completamos varios atracos en total sigilo en dificultad normal, pero no pudimos lograrlo en las dificultades más altas. También jugamos con cuatro o cinco de las diferentes armas del juego, solo, con otro jugador y en un equipo de cuatro personas.