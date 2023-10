Reseña Marvel’s Spider-Man 2 - un verdadero juego de aventura y acción

Información de la reseña Plataforma en que se reseñó: PS5

Disponible para: PS5

Fecha de lanzamiento: 20 de octubre de 2023

Lo primero que notarán sobre Marves's Spider-Man 2 es la velocidad. Ya sea que estés peleando con un callejón lleno de matones pirómanos o haciendo piruetas entre rascacielos, Spider-Man 2 es mejor cuando te mueves rápido.

Marvel's Spider-Man 2 nos convenció de inmediato porque no pierdes ninguna de las habilidades que adquieres durante los juegos anteriores. Como resultado, si estás familiarizado con moverte por la ciudad de Nueva York en Marvel's Spider-Man o en la aventura independiente de Miles Morales, inmediatamente te sentirás como en casa. Muchas de las nuevas habilidades de recorrido simplemente se suman a tu conjunto de herramientas existente para moverte, e ir a lugares es tan divertido que te mantendrá entretenido a través de varias de las misiones de búsqueda más rutinarias del juego.

Lo mejor de estas adiciones son las web wings; unas curiosas alas montadas en las axilas que te permiten deslizarte por el mundo abierto ampliado como una especie de araña-ardilla voladora. Puedes colocar deslizadores entre los balanceos y las redes para obtener pequeños aumentos de velocidad, pero estos movimientos también son una forma eficaz de desplazarte cuando los edificios cercanos están cerca del suelo, algo esencial ahora que puedes cruzar el río desde Manhattan. y aventurarse en otros distritos.

Siempre es mejor en compañía

(Image credit: Insomniac Games)

El combate es, igualmente, trepidante y frenético. La mayoría de las peleas implicarán que rebotes entre enemigos para lanzarlos por los aires o que te deslices entre sus piernas mientras juegas pinball repartiendo violencia en todas las direcciones posibles. Tienes bastante control, pero en realidad solo estás sugiriendo suavemente cómo va la pelea. No es preciso, pero es muy divertido. Los dispositivos ofrecen una valiosa potencia de fuego y pueden cambiar la estructura de una pelea a medida que se vuelven más poderosos.

Los dos "Spider-Men", también se sienten completamente diferentes. Miles Morales tiene poderes bioeléctricos y la capacidad de volverse invisible por un tiempo y comienza a sentirse algo más fuerte, pero Peter Parker rápidamente obtiene una variedad de nuevas habilidades infundidas por simbiontes que lo hacen mucho más poderoso en combate. Puedes cambiar entre ellos en cualquier momento con solo presionar un par de botones, pero la historia te hace pasar mucho tiempo con cada uno.

En los primeros dos tercios del juego, lucharás principalmente contra matones, ya sean los cazadores del villano Kraven o los delincuentes callejeros habituales. Las peleas son desafiantes e interesantes contra todos estos enemigos. Más adelante, te enfrentarás a enemigos simbiontes y ahí es cuando las cosas empiezan a desmoronarse un poco. Los enemigos simbiontes tienen el mismo tipo de movilidad que tú y son duraderos. Luchar contra ellos suele ser agotador y hay tantos enemigos atacándote durante las peleas posteriores que simplemente agota tu energía.

Aún así, la fuerte historia nos mantuvo avanzando incluso cuando nuestro entusiasmo recaía un poco. Marvel's Spider-Man 2 cuenta una auténtica saga de cómics con muchas partes móviles y personajes complicados a lo largo de su duración. Las amenazas también van y vienen con frecuencia. No ves a Venom, el villano principal del juego, hasta casi dos tercios del juego, pero sentirás su influencia cuando veas el impacto del simbionte.

Cambios sutiles

(Image credit: Insomniac Games)

Algo realmente interesante es la forma en que Marvel's Spider-Man 2 te mantiene jugando como Peter Parker incluso cuando el simbionte comienza a afectarlo negativamente. Parker pasa del amistoso Spider-Man del vecindario a un antihéroe enojado mientras está bajo tu control y, aunque él no nota el cambio, lo sentirás en la forma en que pelea y en la forma en que las bromas que dice son No es tanto con púas como con la fuerza de un mazo. Al permitirte jugar esto, el juego ofrece algo que realmente no había visto antes, acumulando esta gigantesca amenaza para que cuando llegue el momento de lidiar con el simbionte de una vez por todas, ya lo hayas aceptado.

La mejor parte (Image credit: Insomniac Games) La primera vez que aterrizas en uno de los crímenes callejeros de Marvel's Spider-Man 2 y ves a uno de tus aliados allí ya limpiándolo. Siempre es genial y los ataques en equipo también son muy divertidos..

Esa historia va acompañada de una tremenda sensación de espectáculo. Desde el inicio del juego, donde luchas contra un Sandman del tamaño de un rascacielos, hasta sus culminantes peleas finales, la acción rara vez cesa. Una sección del juego tardío en la que controlas a Mary Jane mientras cambia a un juego de disparos en tercera persona mientras ella ataca a los simbiontes es tan ridícula que me reí a carcajadas, pero el juego logra más de estas grandes ideas de las que falla. Probablemente sea el primer medio que también hizo que me preocupara por Kraven el Cazador.

Aquí también hay mucho servicio para los fanáticos, ya sea presentando nuevos personajes del universo del cómic o simplemente permitiéndote hacer algo genial que siempre quisiste hacer. No quiero estropear nada de esto en la reseña, pero como fanático de Spidey, vi muchas cosas que me hicieron sonreír.

Como título exclusivo para PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 utiliza muchas de las funciones patentadas del DualSense. Esto podría implicar escuchar podcasts a través del altavoz del control, apretar los gatillos en la cantidad adecuada para piratear un sistema informático o agitar la almohadilla para rellenar una lata de pintura.

Muchas cosas qué coleccionar

(Image credit: Insomniac Games)

Hay una gran colección de trajes tanto para Peter como para Miles y las habilidades especiales de los trajes ya no están ligadas a ellos, por lo que se trata principalmente de asegurarse de que sus Spider-Men luzcan en plena forma. En lugar de eso, invertirás una multitud de monedas coleccionables en la tecnología de tu traje, que te potenciará de muchas maneras diferentes sin importar lo que lleves puesto. Sin embargo, hay demasiadas monedas en el juego, hasta el punto de que resulta casi mareante intentar realizar un seguimiento de todas ellas. Sin embargo, si mantienes una dieta equilibrada de presionar iconos en el mapa de Spider-Man 2, generalmente tendrás suficiente para obtener lo que deseas en cualquier momento.

Reseñamos Marvel's Spider-Man cuando salió y descubrimos que se quedó un poco más allá de su bienvenida. Marvel's Spider-Man 2 tiene el mismo problema, pero se le debe dar crédito por ser una secuela que justifica fácilmente su existencia haciendo algo interesante con lo familiar. Nos gustó más Marvel's Spider-Man 2 mucho más que sus predecesores y es un juego con mucho corazón. Un primer acto con un ritmo deficiente y un final algo decepcionante arruinan las posibilidades de que este sea uno de los grandes de todos los tiempos de Sony, pero de todos modos es una auténtica joya.

Funciones de accesibilidad

(Image credit: Insomniac Games)

Hay un montón de funciones de accesibilidad en Marvel's Spider-Man 2 , con una asombrosa cantidad de opciones para personalizar la forma en que realmente se juega el juego.

Hay algunos ajustes preestablecidos sólidos que están dirigidos a personas con diferentes necesidades en cuanto a visión, sonido, controles motores e incluso sensibilidad al movimiento. Estos activarán varias opciones diferentes como ajustes preestablecidos.

Estas opciones y varias más están disponibles para ayudar con los requisitos y las opciones son amplias. Los interruptores de palanca te permiten reducir la velocidad del juego, facilitar las persecuciones, simplificar los acertijos o incluso realizar ataques cuerpo a cuerpo y esquivar manteniendo presionado el botón en lugar de tocarlo repetidamente. Esto parece el estándar de oro. Ojalá otros estudios tomen nota.

¿Cómo los reseñamos?

Jugamos aproximadamente 50 horas de Marvel's Spider-Man 2 y completamos la historia principal y la mayoría de los objetivos secundarios, antes de obtener algunos objetos coleccionables. El rastreador de progresión del juego nos sitúa en un 86% de avance.

Jugamos el juego principalmente con un control PS5 DualSense Edge, pero en realidad hizo que el juego fuera más difícil ya que varios minijuegos requieren un control estricto del gatillo, lo que resultó complicado debido a la configuración del gatillo rápido del Edge.

