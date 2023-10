Reseña Forza Motorsport - ¡A toda velocidad!

Información Plataforma en que se reseñó: Xbox Series S

Disponible en: Xbox Series X|S, PC

Fecha de lanzamiento: 10 de octubre de 2023

Forza Motorsport ofrece un refrescante cambio de ritmo en comparación con el panorama de los juegos de carreras de los últimos años. Si bien es un juego de carreras de simulación en el fondo, es mucho más ligero en simulación realista que Gran Turismo 7, al mismo tiempo que ofrece una experiencia de carreras más intensa e íntima que las travesuras del mundo abierto de The Crew Motorfest .

En resumen, Forza Motorsport es acogedor. Hay una gran variedad de opciones de accesibilidad para adaptarse a jugadores de todos los niveles y niveles de familiaridad con los juegos de carreras, y el modelo de manejo es generoso en comparación con la precisión milimétrica que exigen otros corredores de simulación. Agregue una amplia gama de opciones de dificultad, más de 500 autos y múltiples modos de carrera, y el último Forza se siente rico en contenido en el lanzamiento. En la mayor parte.

La verdad es que sacarás el máximo partido a Forza Motorsport si compites online con otros jugadores. Esto se debe a que el modo carrera Builder's Cup se vuelve bastante repetitivo desde el principio. Y esto se ve agravado por el número limitado de circuitos disponibles para correr en el momento del lanzamiento, lo que significa que visitarás las mismas pistas con frecuencia. Sin embargo, lo que hay aquí ahora es una emocionante experiencia de carreras que completa un año sólido para las exclusivas de la consola Xbox.

Hecho para durar

Después de un par de carreras introductorias en los autos emblemáticos del juego (el Cadillac Racing V-Series.R No. 01 y el Chevrolet Corvette E-Ray), Forza Motorsport te llevará directamente a la Builder's Cup, el modo carrera. Hay varias copas individuales, cada una con un tema de automóvil específico en cinco o seis carreras. En cada serie de carreras tendrás que comprar un auto nuevo que sea elegible para la categoría y lo actualizarás a medida que avances.

Lo que es especialmente interesante es que la actualización va de la mano con tu forma de conducir. Mientras corres, ganarás Car EXP al adelantar, correr limpiamente (es decir, mantenerte en la pista y no desviar a tus competidores) y conducir secciones y curvas de manera rápida y eficiente. Estos son particularmente importantes, ya que se le calificará en una escala del uno al diez; una excelente manera de incentivarte a aprender cada pista y las mejores líneas de carrera a través de ellas.

Al subir de nivel tu auto, se desbloquean gradualmente nuevas piezas para mejoras y se acumulan CP (puntos de auto) para que los gastes en ellas. Es crucial, entonces, que corras lo más limpiamente posible, ya que esto significará que podrás permitirte más mejoras para seguir siendo competitivo con tus rivales, quienes también mejorarán sus autos a medida que avance cada serie.

La mejor parte (Image credit: Microsoft) Somos grandes admiradores del sistema Car EXP de Forza Motorsport. Sentimos que recompensaban constantemente por aprender pistas y mejorar habilidades de conducción en general. Esto, a su vez, ayudó a desempeñarnos mejor mientras competíamos en línea.

Suena como algo repetitivo, pero desafortunadamente crea una sensación de monotonía en todo el modo Builder's Cup. Cada ronda incluye una sesión de práctica de dos o tres vueltas y un tiempo a superar para familiarizarte con la pista y el manejo de tu coche. El problema aquí es que rápidamente sentmos el deseo de saltarnos esto e ir directamente a la carrera. Y eso no es ideal en dificultades más altas, ya que la práctica también recompensa valiosa EXP de automóvil y créditos para comprar vehículos nuevos en el futuro, por lo que son prácticamente una necesidad.

En cambio, hubiera sido preferible tener una sesión de clasificación que te recompensara en función de tus tiempos de vuelta en comparación con otros corredores. Forza Motorsport evita esto con un sistema de riesgo versus recompensa que ofrece pagos más altos según dónde elijas comenzar en la parrilla. No soy fanático de esto; no sólo porque no es realista, sino también porque los pagos son relativamente pequeños sin importar dónde elijas comenzar.

En última instancia, la Builder's Cup es divertida para sesiones más cortas y se actualizará periódicamente con nuevas series después del lanzamiento. Si lo tomas a un ritmo relajado, encontrarás mucho contenido y autos para disfrutar aquí durante un período de tiempo más largo.

Top gear

Una de las mejores cosas de Forza Motorsport es su excelente manejo del vehículo. Si bien no es tan estricto ni tan pesado como Gran Turismo 7, el juego ofrece un modelo robusto y receptivo con claras diferencias de un automóvil a otro. Esto es especialmente evidente cuando se pasa de la alta velocidad de una tracción delantera al agarre y manejo más efectivo de una rueda trasera.

Se presta gran atención al detalle en todos los aspectos de la simulación. El desgaste de los neumáticos es un factor enorme, y los blandos permiten tiempos de vuelta más rápidos que los medios y duros a costa de una menor durabilidad. Las pistas también se pueden engomar con el tiempo a medida que los neumáticos se desgastan, lo que aumenta el agarre de la superficie o lo reduce en condiciones de carrera más húmedas.

Teniendo esto en cuenta, las mejores carreras son aquellas que ponen en juego el sistema climático dinámico del juego. Una pista mojada, por ejemplo, se secará con el tiempo una vez que la lluvia haya amainado. Y en carreras más largas, necesitarás planificar eficazmente una estrategia en boxes para asegurarte de no quedar atrapado con un juego de neumáticos subóptimo cuando el clima y la pista cambian inevitablemente.

Un ejemplo más del fantástico modelo de manejo de Forza Motorsport es la amplia gama de asistencias y opciones de dificultad presentadas. ¿Recién estás empezando? Podrás hacer uso de líneas de carrera visuales, control de tracción, asistencia de frenado, tipo de transmisión, rebobinado y sanciones más indulgentes por maniobras y cortes de pista. Puedes desactivarlos en cualquier momento para adaptarlos a tu nivel de comodidad, lo que te permitirá adaptar el desafío del juego a tus preferencias.

Tampoco hay límite de asistencias cuando se compite en línea, lo cual es fantástico para los jugadores que prefieren competir contra otros jugadores. Si bien no tuve problemas con la calidad de la conexión durante las pruebas, encontré que el modo multijugador destacado (el modo clasificado del juego) es bastante limitante, ya que tendrás que hacer cola para las carreras en momentos específicos, con pistas preestablecidas, autos elegibles y condiciones. Afortunadamente, también hay disponibles salas de espera multijugador privadas con soporte para conjuntos de reglas personalizadas si solo quieres jugar con amigos.

Un festín para tus ojos

Forza Motorsport es un juego visualmente hermoso, que se destaca magníficamente por el renovado sistema de iluminación del juego. La adición de iluminación volumétrica significa que la luz atraviesa con precisión objetos como árboles, cercas y rebota en su vehículo. Y si tienes habilitado el trazado de rayos, podrás ver reflejos detallados en vehículos y charcos de agua. Las carreras empapadas de lluvia son especialmente hermosas aquí, aunque el efecto de lluvia en pantalla es un poco excesivo y distrae bastante debido a un puñado de gotas francamente cómicas que manchan tu visión.

Los detalles de la pista son igualmente impresionantes, con una gran cantidad de objetos, multitudes animadas en 3D y texturas de alta resolución que brindan resultados casi fotorrealistas. Si tienes un televisor 4K con capacidad HDR, los resultados son especialmente impresionantes. Y si no te importa reducir a 30 fps, la configuración de gráficos de calidad es un placer absoluto.

Sin embargo, una gran compensación por todos estos detalles adicionales es que Forza Motorsport solo cuenta con 20 circuitos para correr, muchos menos que GT7 en el lanzamiento, y hay algunas omisiones desconcertantes. No correrás en pistas icónicas como Monza, Mount Panorama o Brands Hatch, al menos no en el lanzamiento. Habrá más pistas en el futuro, pero por ahora, te encontrarás corriendo en las mismas pistas con bastante frecuencia.

A pesar de sus deficiencias y su lista de pistas relativamente reducida, Forza Motorsport es un competente regreso a la forma para la serie de carreras de simulación. Es accesible para jugadores con diferentes necesidades y niveles de habilidad, tiene suficiente contenido para que los jugadores dedicados duren meses y, además, se ve absolutamente magnífico. No es un juego que debas perderte si anhelas una experiencia de carreras profunda en Xbox.

Accesibilidad

La suite de accesibilidad de Forza Motorsport es simplemente brillante y se adapta a jugadores de todo tipo. Las opciones de subtítulos y narrador de pantalla son abundantes, al igual que la configuración global para daltónicos tanto para el juego como para sus elementos de interfaz de usuario. Sin embargo, lo más impresionante son las asistencias a la conducción a ciegas extremadamente robustas, que permiten señales audibles de frenado, curvas, adelantamientos, indicadores de fuera de la pista, indicadores de sentido contrario y respuesta en el pit lane.

Cómo reseñamos Forza Motorsport

Juguamos Forza Motorsport en Xbox Series S durante el transcurso de una semana, nos quedamos atrapados en el modo principal Builder's Cup y nos aseguramos de probar una amplia gama de vehículos con tracción delantera, trasera y total en todas las pistas del juego. También probamos algunas sesiones en línea con desarrolladores de Turn 10 Studios.

Forza Motorsport will be available day one on Xbox Game Pass. For more top racing titles, consider browsing our best racing games list, many of which work brilliantly with the best racing wheels you can buy in 2023.