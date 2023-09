Reseña de EA Sports FC 24 - El fútbol es excelente, y con eso es suficiente

Información de la reseña: Plataforma de reseña: PS5 Disponible en: PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One Fecha de lanzamiento: Acceso anticipado: 22 de septiembre, lanzamiento normal: 29 de septiembre

EA Sports FC 24 es el ave fénix de los videojuegos de fútbol que ha resurgido de las cenizas de la serie FIFA. Se siente muy parecido a su predecesor e introduce algunas novedades atrevidas, pero antes, vale la pena recordar cómo hemos llegado hasta aquí.

En resumen, EA cortó lazos con la FIFA en 2022 después de que esta última exigiera mil millones de dólares por el uso continuado del apodo "FIFA" en la larga serie de videojuegos de EA, siendo FIFA 23 el último de una serie de treinta años de títulos de EA con la marca FIFA.

EA optó por seguir adelante con una nueva versión sin FIFA de su simulador de fútbol anual en 2023, y el resultado es EA Sports FC 24, un nombre que suena bastante feo para lo que el desarrollador describe como la "experiencia más fiel al fútbol de la historia". Pero, ¿es el primer proyecto en solitario de EA -al que ahora llamaré FC24 por el bien de mis dedos y de vuestros ojos- algo más que un clon de FIFA con otros ropajes? ¿O es que EA ha creado una propuesta muy diferente de los nuevos FIFA a los que nos hemos acostumbrado a comprar en los últimos años?

Para empezar, ni Messi, ni Ronaldo, ni Mbappé adornan la portada. Tras varias horas marcando goles, encajando (aún más) goles y ejerciendo una presión excesiva sobre las empuñaduras de mi mando DualSense, me complace informar de que los cambios en FC24 no se quedan ahí.

Un juego aún más hermoso

FC24 se ejecuta en un motor gráfico Frostbite renovado que proporciona la base perfecta para la última característica de moda de EA, HyperMotionV. Se trata de la tercera iteración de la tecnología de captura de movimiento del desarrollador, con datos volumétricos (de ahí la "V") para ofrecer aún más realismo basado en el movimiento que el que vimos en FIFA 23. EA afirma haber recopilado estos datos volumétricos de más de 180 partidos de fútbol profesional de la vida real, y las mejoras en el juego son evidentes desde el momento en que pisas el césped.

Los jugadores se mueven ahora de una forma más parecida a sus homólogos de carne y hueso: los músculos se flexionan, las mechas del pelo bailan al viento y la tela de la equipación se ondula cuando la roza un defensa demasiado entusiasta. Los delanteros se dejarán caer en los disparos, lanzando el balón por encima de la línea de meta cuando haya entrado con demasiada velocidad como para controlarlo bien, y los defensas harán muecas visibles cuando se lancen a blocar el balón en el último segundo (también serán felicitados agresivamente por sus compañeros si ese esfuerzo evita un gol rival).

HyperMotionV se demuestra mejor a través de jugadores con distintos tipos de movimiento: por ejemplo, como en la vida real, Riyad Mahrez permanece notablemente erguido mientras regatea, mientras que Phil Foden hace slalom entre los defensas bajando el hombro hasta el suelo. Sin embargo, la inteligencia artificial aplica las ventajas de la nueva tecnología de EA a todos los jugadores del juego, de modo que un derbi regional del norte de Inglaterra resulta tan convincente como El Clásico.

La tecnología HyperMotion 2 de FIFA 23 aportó notables mejoras a las zonas periféricas del campo (la red, el césped, el público, etc.), pero HyperMotionV representa otro avance realmente palpable en FC24 (aunque vale la pena señalar que esta función es exclusiva de las versiones del juego para PS5, Xbox Series X|S y PC).

Rebosante de elegancia

También hay algunas novedades interesantes en el terreno de la acción. La principal novedad de este año es PlayStyles, un sistema de atributos optimizado por Opta que complementa las habilidades de los jugadores con potenciadores específicos para cada estilo (en esencia, sustituye al antiguo sistema de rasgos).

Hay 32 PlayStyles en total, repartidos en seis categorías (disparo, pase, defensa, control del balón, físico y portería), y los mejores jugadores también se benefician de PlayStyles+, que son básicamente versiones mejoradas de un determinado PlayStyle. Por ejemplo, los jugadores conocidos por sus tiros con efecto desde lejos pueden equiparse con el Estilo de Juego Tiro Fino, que les permite ejecutar tiros finos con más rapidez y precisión que los que no lo tienen.

Los mejores lanzadores de balones largos del mundo, como Heung-Min Son y Mohamed Salah, están equipados con el Finesse Shot PlayStyle+, que les proporciona una curva máxima y una precisión de tiro excepcional. Estas mejoras se traducen realmente en un rendimiento superior en el juego, y los jugadores que desempeñan funciones futbolísticas tradicionalmente poco glamurosas, como la de mediocentro defensivo, se sienten mucho más valiosos para el equipo que antes (consejo: el PlayStyle Interceptar, que ostentan jugadores de la talla de Aurélien Tchouaméni y N'Golo Kanté, es prácticamente un código de trucos para recuperar automáticamente la posesión).

FC24 también introduce nuevas mecánicas de pase. Ahora hay tres estilos diferentes de pase de precisión: el pase de precisión estándar, el pase de precisión con el pie y el pase de precisión con el pie. Al igual que con la mecánica de carreras cronometradas de FIFA 22, estos pases inducidos por combinación de botones son difíciles de dominar (y desde luego no funcionan siempre), pero son una buena opción nueva para los jugadores habilidosos que disfrutan con el reto de ir más allá de los controles manuales. El sprint controlado, otra nueva mecánica de FC24 que te permite correr con el balón mucho más cerca de los pies con sólo mantener pulsado R1/RB, será sin duda una incorporación más que bienvenida para los jugadores ocasionales.

FIFA 23 añadió la posibilidad de ejercer un mayor control sobre cómo el balón se desplaza hasta su objetivo desde un tiro libre o un córner y, por suerte, la misma mecánica está presente y es correcta en FC24 (aunque, de alguna manera, EA se las ha arreglado para que la interfaz de los tiros libres parezca cada vez más aterradora que antes).

Viejos modos, trucos nuevos

Los modos de juego de FC24 son prácticamente idénticos a los de FIFA 23 y, como es habitual en EA, se ha prestado más atención a algunos de ellos que a otros.

El mayor cambio se ha producido en Ultimate Team, que ahora combina por primera vez jugadores masculinos y femeninos. Las puntuaciones otorgadas a estas últimas son relativas a la competición en la que juegan, pero sobre el terreno de juego, sus atributos valen lo mismo que los de sus homólogos masculinos (así, por ejemplo, la estrella del Barcelona Alexia Putellas tiene una tarjeta de Ultimate Team similar a la de Kevin De Bruyne).

Como era de esperar, algunos han criticado a EA por mezclar géneros en lo que es indiscutiblemente su modo más popular, pero la lógica detrás de la medida es clara: la inclusión de las mujeres en Ultimate Team tendrá un impacto significativo en la prominencia de las mejores jugadoras del juego. Además, ¿por qué no querrías que una Sam Kerr de 90 puntos liderara tu delantera? Llevo una semana jugando a FC24 y ya conozco los nombres, las caras y los atributos de tres veces más jugadoras que antes de empezar a jugar. Los detractores opinarán lo que quieran, pero EA está utilizando su considerable poder cultural para bien.

Lo mejor (Image credit: EA) Dar mi primer pase de precisión con éxito para abrir la defensa de mi oponente como nunca antes había sido posible. Al principio tuve problemas con esta mecánica, pero después de practicar las combinaciones necesarias en el Centro de Entrenamiento, los pases de precisión se convirtieron en una poderosa herramienta que seguiré utilizando regularmente con los jugadores adecuados

El mencionado sistema PlayStyles también añade una nueva dimensión a Ultimate Team. Como parte de la nueva función Evoluciones, puedes mejorar las estadísticas, la clasificación general, los PlayStyles y el diseño de las cartas de un jugador clasificado completando objetivos. En otras palabras, no tendrás que esperar a que salgan las ridículas cartas de temporada de EA para transformar, por ejemplo, a Richarlison en un delantero capaz de marcar goles. Las evoluciones se dividen entre las sugeridas por EA y las que creas tú mismo. Aunque, por supuesto, el desarrollador también ha introducido un elemento de pago: puedes acelerar la "Evolución" de un jugador por la suma principesca de 50.000 monedas (o 1.000 FC Points).

El modo Carrera también ha recibido algunas mejoras, pero no son tan significativas como las de Ultimate Team. En resumen: ahora se da más importancia a la táctica que al entrenamiento. Una vez que eliges un equipo, se te anima a seleccionar una visión táctica: las opciones son estándar, juego por bandas, tiki-taka, gegenpressing, aparcar el autobús, contraataque o chutar y correr. A continuación, tienes que contratar entrenadores para poner en práctica la visión táctica que hayas elegido, y estos entrenadores aumentan de puntuación (al igual que los jugadores) cuando ganas partidos utilizando esas tácticas con éxito. Para ser sinceros, todo esto es bastante superficial -esto es FC24, no Football Manager-, pero como tu visión táctica puede cambiarse en cualquier momento, es divertido experimentar con las plantillas de los equipos y probar diferentes tácticas contra distintos equipos.

Afortunadamente, EA ha eliminado por fin las molestas sesiones de entrenamiento diarias del modo Carrera, pero eso no significa que ahora no haya control sobre cómo se prepara tu equipo para un partido. Como antes, puedes asignar a cada jugador un plan de entrenamiento específico que se adapte a su estilo de juego, pero ahora tu segundo entrenador te aconsejará (te dirá) cuándo hacerlo con determinados jugadores. Ah, y si de verdad quieres jugar a ser entrenador, el modo Carrera tiene una nueva opción de vista táctica (aunque aplastantemente aburrida) que te permite ver los partidos desde el banquillo.

Las temporadas, los torneos, los amistosos online y la Volta se mantienen prácticamente sin cambios respecto a FIFA 23, pero Pro Clubs ha pasado a llamarse Clubs, y EA ha añadido por fin el juego cruzado específico de la generación a este último modo. El formato de progresión de Clubes también ha cambiado; ahora, cada mes natural representa una temporada, con temporadas divididas en una fase de Liga, una fase de Ascenso y una fase de Play-off. Aún no he tenido la oportunidad de jugar un partido de Clubes con mis amigos, pero me alegra ver que EA por fin le da un poco de amor a este modo favorito de los fans.

Pintar con números

Si tengo que criticar algo de FC24, es la estética del juego. O mejor dicho, el aspecto que tiene todo fuera del terreno de juego. Todo el sistema de menús se ha rediseñado en comparación con anteriores entregas de FIFA y, aunque después de practicar un poco es más rápido navegar por él que antes, el conjunto resulta extrañamente desprovisto de alma e higiénico, como algo montado por un comité corporativo.

A esto no ayuda la extraña paleta de colores por la que ha optado EA: la interfaz de Ultimate Team, en particular, parece diseñada por el Duende Verde de Willem Dafoe. En comparación, los juegos de FIFA parecían mucho más atractivos (¿me atrevería a decir divertidos?) y, aunque no se trata de una crítica lo suficientemente importante como para no comprar el juego, la ausencia de FIFA en FC24 es palpable en este aspecto.

Pero a pesar de haber perdido su licencia estrella, EA ha vuelto a establecer con FC24 el punto de referencia de lo que deberían ser los simuladores de fútbol de la actual generación y, lo que es más importante, cómo deberían jugarse. Se trata de un juego divertido para los recién llegados y, opcionalmente, desafiante para los jugadores expertos, y los fieles a FIFA agradecerán el impresionante número de actualizaciones significativas realizadas en los modos más populares de la serie. El nombre es terrible, pero FC24 es un buen comienzo para la nueva franquicia futbolística de EA.

Características de accesibilidad

FC24 incluye el conjunto habitual de opciones de accesibilidad de EA, todas ellas en la pestaña dedicada a los ajustes de accesibilidad. Estas opciones incluyen filtros de daltonismo, la posibilidad de aumentar el tamaño del indicador de jugador, subtítulos y reasignación de stick.

Cómo reseñamos EA Sports FC 24

Jugué EA Sports FC 24 unas 20 horas en PS5, pasando bastante tiempo en todos los modos menos en Clubes. Empecé una partida guardada en el modo Carrera como entrenador del Chelsea FC, creé (y jugué varios partidos) una plantilla mixta de Ultimate Team y probé varios estilos de juego en Kick Off.