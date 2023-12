Los mejores juegos de PSP 2023 - La gran consola portátil

Little Big Planet

Desafortunadamente, los tiempos de la PSP pueden haber terminado, pero los mejores juegos de PSP nos permiten volver a revivir ese período y experimentar lo que la consola tenía para ofrecer en el momento de su lanzamiento. Sony abandonó por completo las consolas portátiles después de la Vita.

La idea de versiones portátiles de juegos como God of War y Uncharted era tentadora, y las capacidades gráficas de la PSP estaban mucho más allá de lo que Nintendo también podría lograr: la idea de la PSP era similar a lo que tenemos hoy en el Steam Deck.

E incluso frente al Portal de PlayStation, un dispositivo de transmisión de PS5 lanzado recientemente que puede encajar perfectamente en el estilo de vida de algunos y ser revolucionario para otros en términos de dispositivos portátiles: la PSP todavía tiene un gran valor ya que ofrece su propia biblioteca de juegos, creada específicamente para esa pequeña consola.

Al final, la PSP pasó de moda, como lo hacen todas las consolas, pero tal vez te hayas comprado una PSP por interés en las consolas retro o hayas decidido sacar la vieja consola de tu infancia nuevamente para llenar algunos huecos en tu colección. Cualquiera sea el motivo, esta lista te ayudará a encontrar los mejores juegos de PSP de la biblioteca de la computadora de mano.

Los mejores juegos de PSP

Kingdom Hearts: Birth by Sleep

Kingdom Hearts: Birth by Sleep Empápate con el mejor lore

Birth by Sleep es una obra esencial para los grandes fans de la serie Kingdom Hearts, y añade muchas de la historia como una precuela del Kingdom Hearts original. Como precuela, también es un gran título para quienes no han jugado la serie. Si después decides jugar la serie.

Birth by Sleep es un poco diferente a las entradas anteriores de Kingdom Hearts gracias a su nuevo sistema de batalla y el hecho de que se centra en los héroes Terra, Aqua y Ventus en lugar de Sora. Sin embargo, este sistema de batalla es excelente para PSP y la capacidad de moverse entre las habilidades únicas de los diferentes héroes añade otra capa divertida al juego. Puedes disfrutar de la versión remasterizada como parte de la colección Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX en PS4 o PS5.

Grand Theft Auto: Vice City Stories

Grand Theft Auto: Vice City Stories ¡Vice City rules!

Es bastante emocionante ver un Grand Theft Auto en formato portátil y ayuda que este sea un spin-off de la fantástica Vice City. Vice City Stories no es tan divertido como un Grand Theft Auto para consola, pero es mejor y más amplia que Liberty City Stories.

También trae una nueva historia, ambientada dos años antes del título principal de Vice City, por lo que es bueno ver que este juego no es un simple port.

God of War: Ghost of Sparta

God of War: Ghost of Sparta Kratos en tu bolsillo

Es un poco difícil de creer que la PSP pueda contener a Kratos y aun así permitirle ser tan formidable, pero Ghost of Sparta lo logra. Cualquiera que haya invertido en God of War lo disfrutará y solo está disponible en dispositivos portátiles PlayStation.

No sólo se ve genial, sino que también se las arregla para jugar extremadamente bien en los controles más limitados de PSP. El combate es satisfactorio y, dado que pasas la mayor parte de God of War atrapado en una batalla, eso es bastante esencial. Ghost of Sparta es una gran incorporación a la serie y verdaderamente uno de los mejores juegos de PSP que puedes jugar.

Little Big Planet

Little Big Planet Una nueva aventura de Sack Boy

Little Big Planet ha sido durante mucho tiempo una de las franquicias más distintivas de Sony y se tradujo increíblemente bien de la consola principal a la portátil.

Casi todo, desde la versión de PS3 del juego, se tradujo a la versión de PSP y, aunque es un poco más difícil crear niveles, es igual de divertido. También puedes jugar a través de los niveles creados por otros. Little Big Planet está en esta lista de los mejores juegos de PSP por el mérito de ser una de las mejores series de PlayStation. Es absolutamente necesario jugarlo en una consola ortátil y está disponible en otras formas. Sin embargo, sospechamos que Sackboy para Sony era lo que el famoso fontanero es para Nintendo, por lo que es realmente correcto y justo que juegues Little Big Planet en PSP.

LocoRoco

LocoRoco 1 + 2 Una increíble IP

Es difícil no sonreír cuando juegas LocoRoco. Esta es una serie repleta de colores deslumbrantes, melodías pegadizas y plataformas divertidas que se fusionan en una experiencia edificante que fue completamente exclusiva de PSP (ahora puedes jugarla en PS4 y PS5 también)

Si bien el segundo juego es el mejor de los dos, el original merece un lugar en esta lista por ser el que inició todo. Nos presenta el sencillo esquema de control del juego y el encantador y homónimo LocoRoco.

Wipeout Pure

Wipeout Pure A toda velocidad

Una buena consolka portátil no sería nada sin un buen juego de carreras. Realmente no puedes equivocarte con un título Wipeout y es que Wipeout ha sido un elemento básico de Sony durante mucho tiempo. Pure es una excelente incorporación a la franquicia. Es un juego de carreras futurista que pone a los jugadores al volante de naves antigravedad. Cada barco está vinculado a un equipo diferente y tiene características diferentes.

Tienes que intentar ganar la carrera, por supuesto, pero debes mantener tu nave intacta evitando choques y armas. No hacerlo significará la destrucción de tu nave y la eliminación de la carrera. WipeOut Pure tiene una apariencia propia y no es solo uno de los mejores juegos de PSP, pero una de las series que extrañamos mucho en la línea actual de PlayStation.

Tekken: Dark Resurrection

Tekken: Dark Resurrection Increíble

No faltan juegos de lucha de primer nivel en PlayStation Portable: la computadora de mano tiene entradas sólidas en Street Fighter, Dark Resurrection es sin duda uno de los mejores juegos de PSP disponibles. puede haber perdido su prestigio como uno de los mejores luchadores, Tekken.

Lo que eleva a Tekken por encima del resto es su profundidad de contenido para un jugador que te mantiene entretenido sin tener que luchar contra dos jugadores y la incorporación de grandes personajes nuevos a la serie como Dragunov y Lili que se han convertido en elementos básicos de la escena competitiva. También viene con Tekken Bowling, que podría ser el mejor minijuego de cualquier juego de lucha.

Lumines 2

Lumines 2 Un soundtrack único

No hay muchos rompecabezas que ofrezcan el equilibrio de dificultad y atractivo casi infinito de Tetris, pero Lumines 2 sí. Como era de esperar, el diseñador de Lumines Tetsuya Mizuguchi creó Tetris Effect, otra Mezcla imperdible de música, imágenes y jugabilidad de la que nunca te cansarás.

Buena música y un innovador sistema de agrupación de colores y formas se combinan para hacer que Lumines 2 sea difícil de dejar una vez que entiendes cómo funciona. Es un juego portátil perfecto para una partida rápida y debería ser un elemento básico en cualquier biblioteca de PSP.

Patapon

Patapon Acaba con todos

Patapon es un juego único que combina elementos de juego de ritmo musical con estrategia en tiempo real. En él, tomas el control de una tribu bidimensional y caricaturesca de Patapons a quienes controlas ingresando secuencias de botones específicas al ritmo de un tambor. Diferentes secuencias dan diferentes órdenes, ya sea avanzar, retirarse, atacar o defender.

Patapon es un ejemplo fantástico de un juego de ritmo, que crea un juego de combate que requiere pensamiento y uso de la memoria en lugar de presionar botones sin sentido. Merecidamente elogiado como uno de los mejores juegos de PSP, más tarde también llegó el port a PS4, junto con Patapon 2.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions RPG en su máxima expresión

Si estás buscando un juego en el que perder cientos de horas de tu vida, este es el lugar. Como la mayoría de los juegos de rol tácticos, Final Fantasy Tactics requiere algo de tiempo para dominarlo y puede resultar algo lento , pero una vez que comprendas lo que estás haciendo no querrás dejarlo. La historia, las imágenes y la jugabilidad de Final Fantasy Tactics se unen para crear un juego rico, complejo y gratificante, y no para los débiles de corazón.

Los juegos de estrategia como este se han vuelto lamentablemente raros, y la serie Final Fantasy Tactics no ha sido revivida desde este lanzamiento. Si estás buscando uno de los mejores juegos de PSP que también sea exclusivo de la consola, no te equivocarás con este.

Los mejores juegos de PSP: preguntas frecuentes

¿Qué PSP es mejor para jugar? Esto puede parecer una pregunta extraña especialmente en 2023, pero si estás buscando una PSP para jugar los mejores juegos de PSP, tenemos un consejo: dado el costo y la disponibilidad, apunta al modelo PSP-3000. Los primeros son más difíciles de conseguir y son, bueno, más antiguos, por lo que los modelos de la última línea son su mejor opción.