MSI Claw finalmente tiene fecha de lanzamiento y ¡será antes de lo que tú crees!

MSI es la compañía más reciente que se ha lanzado al creciente mercado de consolas portátiles para PC, con la MSI Claw revelada este mismo año. Pero ahora finalmente tenemos una fecha de lanzamiento oficial.

Según una lista de precios de Newegg, la Claw se lanzará el 8 de marzo de 2024 en los EE. UU. en tres variantes: el modelo de $749 (aproximadamente $12 mil pesos) saldrá ese día y los modelos de $699 (poco menos de 12 mil pesos) y $799 (más e 13 mil 55 pesos) se lanzarán una semana después, el 15 de marzo. Estarán equipados con los procesadores Core Ultra 7 155H o Core Ultra 5 135H. Algunas versiones también tienen opciones de almacenamiento de 512 GB o 1 TB.

La MSI Claw es la primera de las PC's portátiles que utiliza la serie Intel Core Ultra. El Core Ultra 7 155H cuenta con 16 núcleos de CPU y los gráficos Intel Arc cuentan con 8 Xe-Core. El Core Ultra 5 135H viene con 14 núcleos de CPU y 7 Xe-Cores.

Es bastante extraño que la fecha de lanzamiento y las preventas de la MSI Claw se hayan revelado tan cerca del lanzamiento. Es una gran pérdida de valioso tiempo promocional durante el cual el período de reserva podría haberse utilizado para promocionar mejor la computadora de mano en primer lugar.

Además de eso, si bien las especificaciones de la MSI Claw son extremadamente impresionantes, todo tiene un precio elevado que podría afectar sus ventas futuras. Debido a los componentes que incluye, el modelo más barato disponible sigue siendo increíblemente caro $ 699, que es más alto que el precio de su competencia.

Otro problema es que su construcción es bastante similar tanto a Steam Deck como a Levono Legion Go, lo que dificulta la venta de cualquier tipo de calidad única. Sobre todo porque es más caro que otras opciones, lo que difícilmente convencería a alguien de invertir cuando se percibe que es más o menos el mismo sistema.

Esto significa que Claw se encuentra en clara desventaja en términos de conocimiento, estética y costo, lo que podría perjudicar seriamente su éxito a largo plazo. También sería una pena, ya que es claramente el dispositivo portátil para juegos de PC más ambicioso hasta el momento. Con suerte, podrá encontrar su lugar en el mercado y demostrar que mis dudas son erróneas, pero sólo nos queda esperar y ver.

