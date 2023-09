Hubo pruebas del Nintendo Switch 2, en la Gamescom

Eurogamer y VGC informaron que las presentaciones de los desarrolladores para la próxima consola de Nintendo, extraoficialmente conocida como “Switch 2”, tuvieron lugar durante la Gamescom en Colonia, Alemania, el mes pasado. Fuentes cercanas a TechRadar Gaming han confirmado estos informes.

Eurogamer afirma que estas presentaciones de desarrolladores se llevaron a cabo entre bastidores y que se mostraron demostraciones técnicas a los socios. Según se informa, una de estas demostraciones era una versión nueva y mejorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que había sido desarrollada para las especificaciones de objetivos más poderosas de la Switch 2. Sin embargo, como señaló la publicación, esto no significa que se esté preparando un relanzamiento de Breath of the Wild para la próxima consola.

Al momento de escribir este artículo, Nintendo aún no ha reconocido públicamente estos informes, ni ha dado ninguna indicación de cuándo espera lanzar su próxima consola. Sin embargo, hay numerosos juegos que ya están planeados para lanzarse en el hardware actual de Nintendo Switch durante el resto de este año y más allá, incluidos los ports de Luigi's Mansion: Dark Moon, Super Mario RPG Remake y Metroid Prime 4 .

En otras noticias de Nintendo, el productor de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , Eiji Aonuma, ha confirmado que los desarrolladores "no tienen planes de lanzar contenido adicional esta vez", ya que sienten que han "hecho todo lo que hemos podido". hacer para crear juego en ese mundo”.

Señaló que la razón por la que los desarrolladores decidieron hacer una secuela de Breath of the Wild fue porque "pensaron que valdría la pena experimentar nuevas formas de jugar en Hyrule". Hablando sobre el próximo juego de la serie, Aonuma prometió: “Ya sea una secuela o un trabajo nuevo, creo que será una forma completamente nueva de jugar, así que espero que lo esperen con ansias”.