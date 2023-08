Little Nightmares 3. Fecha de lanzamiento, historia y todo lo que sabemos

Little Nightmares 3 se anunció inicialmente en octubre de 2021, pero las cosas han estado bastante tranquilas desde que se habló por primera vez. Después de dos años de espera, el juego recibió su primer avance revelador en la Opening Night Live de la gamescom de este año, y tenemos una buena cantidad de información para comenzar a tener una idea de cómo se verá y jugará este juego indie.

Con el Little Nightmares original aterrizando en nuestra lista de los mejores juegos de terror, la tercera entrega de la serie tiene muchas expectativas que cumplir. Dicho esto, todavía nos queda bastante que aprender sobre el juego antes de su lanzamiento. Pero si eras fanático de los dos primeros juegos, definitivamente es un juego al que vale la pena prestarle atención. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

Little Nightmares 3 - Directo al grano

(Image credit: Supermassive Games)

¿Qué es? La tercera entrega de la serie Little Nightmares

La tercera entrega de la serie Little Nightmares ¿Cuándo puedes jugarlo? por confirmar

por confirmar ¿En qué puedes jugarlo? PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One ¿Quién lo hace? Supermassive Games

Little Nightmares 3 FECHA DE LANZAMIENTO Y PLATAFORMAS

(Image credit: Supermassive Games)

La fecha de lanzamiento de Little Nightmares 3 es en realidad más bien una ventana de lanzamiento, y el sitio web oficial indica que el juego se lanzará en 2024, pero no ofrece más detalles. Dicho esto, el juego original se lanzó en abril y el segundo salió en febrero, por lo que nos inclinaríamos a pensar que una fecha de lanzamiento del primer trimestre encajaría en este patrón, pero solo somos nosotros tratando de hacer una apuesta informada.

Aunque todavía no tenemos una fecha de lanzamiento, sabemos en qué plataformas estará disponible el juego y, sorprendentemente, no se limitará a las consolas de nueva generación. Podrás jugar Little Nightmares 3 en PC, PS5, Xbox Series X |S, Nintendo Switch, PS4 y Xbox One, por lo que hay una gran variedad de plataformas para elegir una vez que estés listo para sumergirte en los horrores de este título

Little Nightmares 3 tráilers

(Image credit: Supermassive Games)

El avance revelador de Little Nightmares 3 se mostró como parte de la Noche de apertura en vivo de la Gamescom en agosto de 2023 y ofrece una mirada bastante generosa a la nueva configuración del título, junto con los dos nuevos protagonistas. Inusualmente, no volvemos a visitar Mono y Six del Little Nightmares original y su secuela, pero eso significa que hay una pizarra en blanco completamente nueva sobre la cual construir para este juego.

En el tráiler, conocemos a los dos nuevos protagonistas junto con una serie de nuevos enemigos, así como un vistazo a varios entornos nuevos para navegar. También pudimos ver por primera vez la nueva variedad de enemigos, incluido un bebé monstruoso y varias criaturas grandes con apariencia humana.

El final del avance presenta una ventana de lanzamiento de 2024, además de una lista de las plataformas en las que estará disponible el juego. El tráiler completo lo puedes ver a continuación:

Little Nightmares 3 historia y ambientación

(Image credit: Supermassive Games)

Con solo un avance en nuestro haber y no mucha otra información disponible, todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre Little Nightmares 3 . Sin embargo, ese avance insinúa una sorprendente cantidad de información que podemos analizar de ese breve avance revelador. Little Nightmares es un juego con mucha historia, por lo que esperamos que salga a la luz más información a medida que sepamos más sobre la fecha de lanzamiento del juego, pero por ahora, tenemos una parte decente en la que hincarle el diente cuando Llega a la historia y el escenario del juego.

La historia sigue a dos nuevos protagonistas llamados Low y Alone, quienes tienen diferentes habilidades que te ayudarán en tu experiencia en el juego. Aunque no conocemos la historia de fondo de estos personajes, esperamos que se desvele más a medida que nos acercamos a la ventana de lanzamiento del juego. Ambos personajes están armados con un arma exclusiva para ellos y podrás seleccionar qué personaje deseas jugar, que es una franquicia primero.

A pesar de no saber mucho sobre la historia de fondo de estos personajes, sí sabemos que están trabajando en conjunto para escapar del escenario, y de manera similar a cómo trabajan Mono y Six en Little Nightmares 2, esperamos que el dúo se apoye mutuamente cuando Se trata del lado de resolución de acertijos y potencialmente de combate del juego.

Actualmente no está claro si el personaje que eliges jugar tiene un impacto en cómo se desarrolla la historia, pero sería una buena adición para expandir la historia de Little Nightmares , especialmente porque Supermassive Games es el equipo detrás de este juego. Dada cómo se entrelazan las historias tanto en Until Dawn como en The Quarry que hizo Supermassive, sería una adición intrigante a la serie Little Nightmares si tus acciones también tuvieran un efecto mariposa.

En términos de ambientación, Little Nightmares 3 se desarrolla en un nuevo entorno llamado "La Espiral", que se describe como un grupo de tierras distópicas construidas sobre delirios perturbados. A medida que nos acercamos al final del año, esperamos que se comparta más información sobre la configuración.

Little Nightmares 3 gameplay

(Image credit: Supermassive Games)

Dado que Little Nightmares 3 es un juego de aventuras y terror de plataformas y rompecabezas, hay mucho que esperar de su inquietante jugabilidad. Solo hemos echado un vistazo breve al contenido del juego en el avance de revelación, pero parece seguir el mismo estilo de contenido que los dos juegos anteriores. Debido a esto, anticipamos que el juego presentará muchas mecánicas tradicionales de Little Nightmares, como escabullirse de los enemigos para resolver acertijos en entornos gigantescos, junto con elementos como tensas escenas de persecución y plataformas en diferentes áreas.

Sin embargo, esperamos que el combate sea más prominente en Little Nightmares 3 ya que tanto Low como Alone están equipados con un arma cada uno. Los jugadores que seleccionen jugar como Bajo, estarán armados con un arco y una flecha, mientras que los jugadores que seleccionen Solo estarán armados con una llave inglesa. Esto podría indicar más casos de combate con varios enemigos, además de utilizar estas armas para resolver acertijos o escapar rápidamente que pueda tener que navegar.

Curiosamente, Little Nightmares 3 también será el primer juego de la serie que incluirá juego cooperativo, por lo que no tendrás que vivir toda la aventura en solitario. Anticipamos que este juego se convertirá en uno de los mejores juegos cooperativos , especialmente porque parecía que Little Nightmares 2 debería ser multijugador, pero la función no se implementó.

Como juego que se basa en dos personajes en todo su contenido, ya sea durante la resolución de acertijos o plataformas, o incluso como un par de manos adicionales durante el combate tipo batalla contra jefes, el modo multijugador será un gran beneficio para el juego. De manera similar a la información sobre la historia y el escenario, esperamos que salga a la superficie más información sobre lo que ofrece el juego para diferenciarse de los dos últimos juegos.

Little Nightmares 3 Noticias

(Image credit: Supermassive Games)

Little Nightmares 3 se anunció con un nuevo tráiler revelador como parte de la Gamescom Opening Night Live 2023. Este fue el primer vistazo al juego y lo que podemos esperar. En el tráiler, conocemos rápidamente a dos nuevos protagonistas junto con un breve vistazo a la nueva configuración del juego, antes de que cierre con una ventana de lanzamiento y sus plataformas disponibles.