La nueva app de Nintendo Music podría convertirse en tu mejor aliada para esas largas tardes de estudio

Nintendo ha lanzado una nueva aplicación Nintendo Music que te permite explorar y escuchar música de una amplia gama de juegos de la compañía en tu teléfono móvil. La aplicación es exclusiva para miembros de Nintendo Switch Online y requiere que inicies sesión con tu cuenta Nintendo una vez que se haya descargado.

Actualmente, la aplicación incluye música de una variedad de éxitos de Nintendo Switch , incluidos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons , Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey y Splatoon 3. También hay un puñado de bandas sonoras de juegos de sistemas más antiguos, como Super Mario Galaxy en Wii y Nintendogs en DS.

Pero no todo son juegos, ya que hay incluso un álbum dedicado a los Canales Wii, que finalmente te permitirá disfrutar del icónico tema del Canal Tienda Wii a tu antojo. Nintendo también ha confirmado que se añadirá más música a la aplicación en el futuro a través de actualizaciones de software.

Hemos descargado la aplicación para probarla y nos ha sorprendido gratamente algunas de sus funciones. Hay listas de reproducción personalizadas, recomendaciones, la opción de guardar canciones sin conexión e incluso la posibilidad de extender sin problemas la duración de algunas pistas hasta una hora. También soy un gran fanático de la sección automatizada que está completamente dedicada a los juegos que ya has jugado en Nintendo Switch.

La aplicación utiliza capturas de pantalla del juego en lugar de las tradicionales carátulas de álbumes y advierte de antemano que algunas pueden contener spoilers. Por suerte, puedes añadir juegos a una lista de bloqueo de spoilers en el menú de configuración, lo que impide que se muestre su música.

