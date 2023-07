Filtran primeras imágenes del Project Q de PlayStation 5

Las imágenes y el video supuestamente tomados del sistema portátil "Project Q" recientemente anunciado por Sony, se han filtrado en línea.

El usuario de Twitter Zuby_Tech subió las imágenes durante el fin de semana, así como un video de 28 segundos que muestra cómo funciona el sistema.

Las imágenes y el video también nos dan vistazo más cercano a su pantalla de ocho pulgadas, los gatillos a ambos lados del dispositivo y lo que creemos que es evidencia de que funciona con el software Android.

PlayStation Project Q Leaks:#PlayStation #ProjectQ

Sí, hemos intentado cargar el código QR que se muestra claramente en la pantalla del dispositivo en las imágenes, pero ahora mismo simplemente apunta a una página muerta. ¡Ni modo!

En este momento, todavía no hay una fecha de lanzamiento más allá de 2023 ni un precio concreto, pero ver el dispositivo en la naturaleza por primera vez debería ser una buena noticia para los fanáticos que buscan tener en sus manos el sistema portátil Project Q más temprano que tarde.

El Project Q se presentó a fines de mayo durante un PlayStation Showcase. Es un sistema portátil de juegos en la nube que utiliza la función Remote Play de la consola para transmitir títulos en lugar de jugar de forma nativa. Básicamente, está preparado como una forma mejorada de transmitir tú biblioteca PS Plus a una máquina dedicada en lugar de confiar solo en tú smartphone.

"Sabremos más en los próximos meses, pero tal como está, Project Q fue un poco alentado en un PlayStation Showcase ya tibio", escribió nuestro compañero Rhys Wood en su artículo, el Project Q de PS5.

"Me encantaría que el dispositivo me sorprendiera cuando se lance, pero ¿será el regreso triunfal a la forma de la salida portátil de Sony? Probablemente no".

Con información de: The Loadout.