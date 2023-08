Future Games Show en Gamescom contará con 8 tráilers muy importanes: aquí te decimos cómo ver el evento

¿Emocionado por la Gamescom? Bueno, deberías estarlo: la feria comercial anual de videojuegos comenzará la próxima semana en Colonia, Alemania, donde los jugadores podrán probar de primera mano una gran cantidad de próximos títulos, así como disfrutar de un montón de noticias y actualizaciones sobre juegos. actualmente en desarrollo.

Una fuente de esta jugosa noticia es Future Games Show, una muestra digital de 90 minutos presentada por nuestros amigos en GamesRadar, que se llevará a cabo el 23 de agosto a las 2 p. m. ET. El programa será presentado nada menos que por Troy Baker (también conocido como Joel en The Last of Us ) y Erika Ishii (la voz de Valkyrie en Apex Legends ), y contará con más de 50 juegos, incluidas ocho revelaciones de estreno mundial.

Ahora sabemos ya de nueve juegos que se mostrarán durante el Future Games Show. Estos son: Ad Infinitum, Robocop: Rogue City, Parcel Corps, Tiny Glade, Warframe, The Gap, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, Star Trucker y Helskate.

Además de todos los tráilers, el programa incluirá un segmento 'Ones to Play', que destacará los juegos con demostraciones gratuitas que estarán disponibles para probar inmediatamente después de que finalice la presentación. Los espectadores también podrán participar en una competencia para ganar una PS5 o una Xbox Series X, por lo que no querrá perderse eso.

¿Quieres sintonizar? ¡Excelente! Podrá verlo a través de los canales de YouTube y Twitch de Future Games Show, así como sus páginas de TikTok y Twitter . Los espectadores también pueden sintonizar a través del sitio web de GamesRadar y la página de Facebook , el sitio web de Gamescom e incluso Steam .

El Future Games Show es un evento totalmente separado del Opening Night Live de Gamescom, que tendrá lugar el 22 de agosto a las 12 del día, tiempo de la CDMX; asegúrate de agregar ambos a tu calendario.