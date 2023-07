El desarrollador de The Lord of the Rings: Gollum, Daedalic, renuncia al desarrollo de juegos

El desarrollador de The Lord of the Rings: Gollum, Daedalic Entertainment, dejará el desarrollo dejuegos.

The Lord of the Rings: Gollum se lanzó el mes pasado con críticas ampliamente negativas, lo que llevó al desarrollador Daedalic Entertainment a acudir a Twitter para disculparse por el juego , afirmando que el equipo "lamenta profundamente que el juego no haya cumplido con las expectativas que nos fijamos a nosotros mismos o a los demás"

Un mes después parece que la reacción no solo ha afectado la suerte de la secuela planificada de Daedalic, sino también el destino interno del propio estudio de desarrollo. Según el sitio web alemán Games Wirtschaft , la secuela ahora ha sido cancelada y el estudio planea despedir al menos a 25 de su equipo de 90 personas.

"Valoramos a todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo, y es importante para nosotros que la transición sea lo más fluida posible", dijo Daedalic, según Google Translate. "Por lo tanto, ayudaremos a nuestros ex empleados a encontrar nuevas oportunidades dentro de nuestra red".

Según los informes, los cambios no tendrán relación con Surviving Deponia, recientemente anunciado, aunque eso posiblemente se deba a que el equipo externo de AtomicTorch liderará su desarrollo.

No está claro cómo, o incluso si, el equipo continuará mejorando el juego de acción y aventuras basado en la historia ambientado en el escenario clásico de JRR Tolkien con más parches o DLC, o si el juego seguirá llegando a Nintendo Switch como estaba planeado.

"Nuestro equipo de desarrollo ha estado trabajando diligentemente para abordar los errores y problemas técnicos que muchos de ustedes experimentaron", dijo el equipo poco después del lanzamiento del juego en mayo. "Nos comprometemos a proporcionarte parches que te permitirán disfrutar del juego en todo su potencial.

"Una vez más, nos disculpamos profundamente por cualquier inconveniente causado y agradecemos su comprensión durante este tiempo.

"Continuaremos manteniéndolos actualizados sobre nuestro progreso y brindando una comunicación transparente sobre los próximos parches y mejoras. Su pasión y dedicación como jugadores han sido la fuerza impulsora detrás de nuestra determinación de hacer las cosas bien".