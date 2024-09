Desarrolladores de PlayStation revelan cómo la PS5 Pro les ayudará a lograr una "fidelidad ultraalta a velocidades de cuadro ultrarrápidas"

Ya sabemos que los juegos mejorados de PlayStation 5 Pro contarán con una etiqueta especial, pero una nueva publicación en el Blog de PlayStation nos ha brindado más información sobre las formas en que los desarrolladores están aprovechando el poder de la próxima PS5 Pro para mejorar sus juegos.

La publicación del blog, que se publicó junto con un avance que mostraba algunos juegos compatibles con PS5 Pro en la transmisión en vivo de State of Play de anoche, contiene una variedad de citas de 14 estudios sobre la próxima consola. Estos van desde estudios propios de Sony hasta equipos de terceros y podrían darnos una buena idea de qué esperar cuando se lance la consola.

A continuación se presentan las conclusiones más importantes.

Los juegos first party de PlayStation se verán mucho mejor

(Image credit: Sony / Guerrilla)

Como era de esperar, una serie de mejoras de rendimiento llegarán a los juegos propios de PlayStation. Mike Fitzgerald, director de tecnología central en Insomniac Games, confirmó que Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet and Clank: Rift Apart y Marvel's Spider -Man 2 podrán alcanzar 60 fps a 4K en "un nuevo modo Performance Pro predeterminado".

Según Naughty Dog, también se lanzarán actualizaciones para The Last of Us Part 1 y The Last of Us Part 2 Remastered. Estas ofrecerán resolución 4K a través de PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), que "mantiene el objetivo de 60 fps, lo que ofrece un equilibrio ideal entre velocidad de cuadros y resolución".

Curiosamente, los modos Performance y Fidelity originales seguirán siendo una opción en estos juegos, aunque funcionarán con más fluidez que antes.

Jan-Bart van Beek, director de estudio y director artístico de Guerrilla Games, destacó la gran mejora que se avecina en Horizon Forbidden West . El modo de calidad existente podrá ejecutarse a 60 fps, además de beneficiarse de "mejoras en las sombras, la profundidad de campo, los sombreadores de piel y cabello, las nubes, los rayos divinos y mucho más" debido a la mayor potencia de renderizado del sistema.

El recién revelado Horizon Zero Dawn Remastered también se lanzará con soporte nativo para PS5 Pro, "ofreciendo una fidelidad ultraalta a velocidades de cuadro ultrarrápidas".

Por fin, Gran Turismo 7 recibe un poco de cariño. El juego, que "ya podía renderizarse en 4K nativo", según el programador principal Shuichi Takano de la desarrolladora Polyphony Digital, obtendrá "más detalles y una calidad de imagen superior que nunca" en PS5 Pro.

Parte de esto se debe a la incorporación del trazado de rayos, "que antes era imposible" en la PS5 base . Esto permitirá superficies de autos más realistas, lo que aumentará la inmersión en las carreras. El juego también admitirá una salida 8K a 60 fps para aquellos con pantallas particularmente de alta gama, aunque esto es solo "experimental" por el momento. Tampoco se sabe si la resolución 8K, que originalmente se anunció en la caja de la PS5 base , estará disponible en muchos otros títulos de PS5 Pro.

También los juegos third party tendrá mejoras

(Image credit: NEXON)

Naoki Hamaguchi, director de Square Enix, desarrolladora de Final Fantasy 7 Rebirth , ha revelado que el juego ofrecerá un "nuevo modo mejorado desarrollado especialmente para PS5 Pro (que) combina las características del modo Rendimiento y el modo Gráficos existentes". Este modo se ejecutará a 60 fps y aprovechará el aumento de escala de PSSR para lograr una alta resolución.

Aclara que el nombre de este modo aún está en desarrollo, por lo que podría cambiar en el futuro, pero afirmó que "dará como resultado una representación aún más rica para todos los aspectos del juego".

El director técnico de Ubisoft Ivory Tower, Didier Blanché, afirmó que la PS5 Pro ofrecerá "una calidad de imagen más nítida y limpia gracias a PSSR, con más objetos en pantalla" a unos sólidos 60 fps en The Crew Motorfest. El director de tecnología, Pierre Fortin, agregó que Assassin's Creed Shadows utilizará muchas características de la PS5 Pro, incluidas sus capacidades mejoradas de trazado de rayos y una GPU más potente para una representación más limpia.

Dongki Lee, del desarrollador de Stellar Blade, Shift Up, afirmó que la PS5 Pro ahora permitirá una experiencia de juego en 4K a 50 fps. También se admite una opción de alta velocidad de cuadros, "lo que te permitirá disfrutar de una experiencia de juego fluida" a 80 fps mejorados en pantallas compatibles de 120 Hz.

Según el director de comunicaciones de Remedy Entertainment, Thomas Puha, Alan Wake 2 contará con mejoras de rendimiento similares . El modo de rendimiento de 60 fps contará con "efectos y efectos visuales" renovados y ahora funcionará a 4K, "lo que hará que la experiencia se vea incluso mejor que antes". Esto no es poca cosa teniendo en cuenta la intensidad visual de Alan Wake 2 y sugiere que podría convertirse en la primera muestra real del potencial de la PS5 Pro.

Según el programador principal del motor de Nexon Games, The First Descendant también se beneficiará de un trazado de rayos mejorado para lograr "iluminación y efectos de sombras más realistas y naturales". Esto se suma a la incorporación de FSR 3.1 Frame Generation, que podría mejorar aún más el rendimiento.

El productor creativo de Konami Digital Entertainment, Yuji Korekado, utilizará ampliamente el PSSR en el próximo Metal Gear Solid Delta . Esto ayudará a "ofrecer una experiencia de juego más fluida con mejores tasas de cuadros por segundo durante todo el juego".

Los jugadores de Rise of the Ronin y Star Wars Jedi: Survivor sin duda también estarán encantados de saber que ambos títulos funcionarán mejor en la PS5 Pro según sus respectivos desarrolladores.

Electronic Arts también confirmó que Dragon Age: Veilguard podrá alcanzar los 60 fps en su modo de rendimiento en el sistema, funcionando a una resolución mayor en comparación con la PS5 base.

Capcom también reveló que Dragon's Dogma 2 , que se mostró originalmente en el tráiler de anuncio de PS5 Pro, hará un uso completo de PSSR para lograr velocidades de cuadros más estables. Además de las mejoras de rendimiento de Resident Evil 4 , Resident Evil Village recibirá una configuración de 120 fps, lo que podría generar una experiencia increíblemente fluida.

Finalmente, el desarrollador de Hogwarts Legacy, Avalanche Software, ha declarado que el juego se beneficiará de PSSR, un mayor rendimiento debido a la gran potencia de la GPU y nuevas funciones de trazado de rayos para obtener "gráficos más nítidos, ricos y de mayor resolución".

¿Un inicio prometedor?

(Image credit: Sony)

Todo esto suena muy prometedor y podría ser una razón de peso para actualizar, aunque obviamente solo el tiempo dirá si la PS5 Pro puede estar a la altura de algunas de estas elevadas afirmaciones de rendimiento. La consola, que fue anunciada y revelada oficialmente por Sony a principios de este mes, se lanzará el 7 de noviembre.

Las preventas de PS5 Pro se lanzan esta semana (en EUA) y esperamos que las existencias se agoten rápidamente. Si quieres conseguir un sistema, asegúrate de consultar nuestra guía detallada sobre cuándo puedes comprar uno y los minoristas que puedes probar.

Sony también reveló recientemente algunos diseños de PS5 y PS5 Pro del 30.° aniversario muy atractivos que están llenos de pequeños detalles ocultos.