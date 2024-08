Santa Monica Studio trabaja en una nueva IP

Un desarrollador de Santa Monica Studio ha confirmado que el estudio está trabajando actualmente en una nueva propiedad intelectual.

Como lo descubrió un usuario de ResetEra, uno de los desarrolladores de God of War, Glauco Longhi, recientemente recurrió a LinkedIn para compartir que ha estado actuando como supervisor en el estudio propiedad de Sony que analiza el desarrollo de personajes en una "nueva IP".

"Santa Monica Studios me presentó la oportunidad de regresar como supervisor de personajes, cuidando todo el proceso de desarrollo de personajes en su nueva IP, así que aquí estoy, emocionado de estar de regreso, trabajando nuevamente con el equipo e impulsando personajes en videojuegos juntos", se lee en la publicación completa.

Según la sección "acerca de" de Longhi en su perfil de LinkedIn, trabajó como artista de personajes senior en Uncharted 4 de Naughty Dog , así como en God of War de Santa Monica Studio de 2016.

El desarrollador también trabajó como artista de personajes principal en God of War Ragnarok, que se lanzó en 2022, pero dejó el estudio más tarde para trabajar en The Calisto Protocol como director de personajes y arte en Striking Distance Studios.

Se reincorporó a Santa Monica Studio a principios de este año después de trabajar menos de un año como director de arte en el estudio desarrollador de Subnautica, Unknown Worlds Entertainment.

Por el momento, no hay información sobre esta "nueva IP", sin embargo, ha habido rumores de que el estudio está potencialmente buscando producir un juego con temática espacial luego de publicaciones crípticas del director creativo de Santa Monica Studio, Cory Barlog (director de God of War) en 2019.

Aunque todavía no se ha anunciado, también es posible que haya un tercer juego de God of War. Tras el lanzamiento de Ragnarok, Santa Monica lanzó el contenido descargable gratuito Valhalla, un epílogo extendido de tipo roguelike que tiene lugar después de los eventos de la secuela.

