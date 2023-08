Reseña. Ride 5 - Para los puristas del mundo del motociclismo

Review information Plataforma en que se reseñó: PS5

Disponible en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Fecha de lanzamiento: 24 de agosto de 2023

Ride 5 es lo último en la serie de carreras de motociclismo de Milestone que se ejecuta exclusivamente en el hardware de la generación actual, y se ve y funciona mucho mejor. Sin embargo, trae relativamente pocas adiciones nuevas a la fórmula establecida, a excepción de las mejoras en el sistema de clima dinámico, algunas motocicletas más y carreras de pantalla dividida. Es un título creado ante todo para entusiastas de las carreras, para bien o para mal.

Mientras que algunos de los mejores juegos de carreras bordean una fina línea entre el manejo de simulación realista y la acción arcade, Ride 5 se establece firmemente en el campamento anterior de una manera inquebrantable e intransigente. Te arrojan al fondo desde el principio, al igual que el predecesor Ride 4 de 2020, y debes completar algunas vueltas a contrarreloj antes de participar con el resto del contenido del título. Sin embargo, a diferencia del juego anterior, no hay una insistencia estricta en un mejor tiempo personal o el riesgo de una vuelta inválida por el más mínimo error, pero esto es un poco la holgura que te permite el juego

Eso es porque Ride 5 no está interesado en enseñarte a jugar con su mentalidad de nadar o hundirse. No hay un modo de tutorial del que hablar, ni un tutorial sobre cómo usar mejor los sistemas del juego para aprender sobre la marcha. Hay una pista, un par de vueltas que necesitas hacer, y tienes que hacer tu mejor esfuerzo para luchar con los controles desde el principio y luchar a través de la difícil curva de aprendizaje para tener la oportunidad de competir con otras personas. Sin embargo, es más una pared para escalar que una curva para progresar. Las bicicletas se sienten pesadas y receptivas en la aceleración, aunque es necesario acostumbrarse a girar y frenar adecuadamente antes de las curvas.

El Gran Tour

Una vez que estés al día con los fundamentos de Ride 5, tendrás que lidiar con el largo modo de carrera, que se divide en cuatro capítulos principales con distintas dificultades. Empiezas con una motocicleta básica de 2 tiempos y 250 cc, la más lenta del mundo de las carreras profesionales, con velocidades máximas de alrededor de 80 mph / 128 kmh antes de pasar a motos deportivas y superdeportivas de 600 cc mucho más potentes que pueden alcanzar fácilmente hasta 160 mph / 257 kmh. En poco tiempo, si eres lo suficientemente bueno, estarás poniendo tu dinero donde tu boca está contra algunos de los mejores de la división en motos de 1000cc litros en algunas de las curvas más cerradas vistas hasta ahora.

Hay un montón de motocicletas para desbloquear abriéndose camino a través del modo carrera, ya que cada uno de los cuatro segmentos otorga docenas de motocicletas, generalmente entre 20 y 30, que es la razón principal para seguir avanzando. También se pueden desbloquear motos únicas, incluidas la estelar Kawasaki Ninja ZX-7RR 1996 y el modelo Honda VTR1000 SP1-EM 2001, que seguramente serán muy codiciados por los ciclistas veteranos y los fanáticos de las carreras.

El gran atractivo de Ride 5 es cuán completamente realizados y hermosos se ven, suenan y se sienten estos modelos de motocicletas del mundo real. Desde el garaje, tienes un total de 233 motos de 14 de los mayores fabricantes del mundo, como Honda, Kawasaki, Aprilia, KTM, Suzuki y Triumph. Sin lugar a dudas, este es el título de motociclismo más atractivo jamás creado, y el salto al lanzamiento exclusivamente en PS5 , Xbox Series X y PC lo ha consolidado, ya que hay un nivel de fotorrealismo que simplemente no se podría haber logrado sosteniendo a la generación anterior de consolas.

Esto se extiende también a cómo suenan los vehículos. Poner la cámara en el modo de casco en primera persona, es realmente impresionante. Sin embargo, la inmersión comienza a romperse cuando se tienen en cuenta las carreras en Ride 5, porque tomar curvas es un desafío, incluso cuando se bajan algunas marchas, se frena antes de la curva y luego se acelera para salir de una curva.

Hay un total de cuatro continentes para elegir divididos en tres categorías; América, Europa y Asia-África, que implementa ubicaciones del mundo real como Sonoma Raceway, Donington Park Raceway y Sportsland Sugo, solo por nombrar algunas. Si bien las pistas se ven bien, y ese es el enfoque principal, los espectadores/peatones se ven mal representados, y la ventana emergente de activos es una ocurrencia frecuente del follaje y otros adornos del escenario. Las cosas pueden parecer genuinamente fotorrealistas a veces, pero la ilusión puede romperse si miras demasiado de cerca los pequeños detalles.

Carreras intensas

Best Bit (Image credit: Milestone) Hacer que una tonelada de algunos de los vehículos más icónicos del deporte se realice completamente en la medida en que ningún otro juego lo haya hecho antes. Se invirtió mucho tiempo, amor y cuidado en recrear con precisión el aspecto, la sensación y el sonido de más de 200 motocicletas.

No ayuda en la experiencia de carrera en Ride 5es la IA del conductor rival que constantemente viene en busca de sangre, incluso cuando se encuentra en las dificultades más dóciles. No es inusual ver a otros corredores chocar entre sí de forma rutinaria, incluso en partes rectas de la pista, pero sucede a menudo en las curvas. Sin embargo, se vuelve más frustrante cuando a menudo lo chocan por detrás o lo golpean conductores que tienen poca consideración por su propia seguridad y se preocupan aún menos por usted. En las carreras en las que participé, no era raro que se agregaran muchos segundos de tiempo de penalización porque personas que no tenían por qué embestirme me golpearon de la bicicleta. Es una experiencia más frustrante que no, ya que las carreras de motos reales no se llevan a cabo de esta manera. Si bien es cierto que puede desactivar las colisiones y modificar la configuración de la IA del controlador a su gusto,

El título anterior, Ride 4, recibió una actualización para PS5 y Xbox Series X que agregó la funcionalidad DualSense y eso es algo que se ha trasladado a este título. Es un toque increíblemente inmersivo y uno de los mejores usos del controla de PS5 que hemos visto. Los gatillos adaptativos brindan un golpe realista y pesado a todo, desde frenar hasta acelerar, cambios de marcha y líneas rojas, y se siente increíble. La retroalimentación háptica vende aún más esto, ya que podrá sentir diferentes terrenos a medida que avanza de pistas elegantes a caminos, al pasto y la grava cuando inevitablemente tomas una curva demasiado cerrada o se sale de la carretera. Debido a esto, la PS5 es definitivamente la plataforma definitiva en mi experiencia.

Es al comparar Ride 5 con su predecesor que estoy menos convencido de que esta iteración realmente necesitaba existir porque los juegos se ven y se sienten funcionalmente idénticos.

En última instancia, Ride 5 es impresionante. No hay duda de la presentación visual, el sonido y la inmersión que ofrece el juego a nivel superficial. Sin duda, es uno de los juegos de PS5 más atractivos que hemos visto y una buena muestra de lo que puede hacer el hardware de la generación actual. Pero dicho esto, simplemente no es tan agradable de jugar, ya que una vez que superas la empinada curva de aprendizaje, que probablemente desanimará a más de unas cuantas personas curiosas, te quedas con un título que simplemente no es emocionante en acción, obstaculizada en gran medida por la IA y el manejo. Si eres un purista de la simulación que adora las motocicletas, obtendrás mucho, sin embargo, si solo estás interesado en subirte a una pista con algunas motocicletas que reconozcas y divertirte, entonces este quizá no sea para ti.

Accesibilidad

Ride 5 tiene un par de opciones de accesibilidad decentes que incluyen diseños de control completamente reasignables para algunos de los mejores controladores de PS5. También puedes habilitar las ayudas a la conducción, lo que facilita la experiencia e incluye frenado automático, dirección automática y la capacidad de desactivar las colisiones por completo. También puedes deshabilitar varios elementos del HUD.

¿Cómo reseñamos Ride 5?

Pasamos alrededor de 15 horas jugando Ride 5 en carreras individuales y pasando por diferentes etapas del modo carrera, comprando y probando una amplia variedad de bicicletas diferentes con diferentes condiciones climáticas. Para comprobar con precisión los controles, probamos el juego con varios mandos de PS5, uno compatible con DualSense y otro que omitía por completo la vibración y los activadores adaptativos.