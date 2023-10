Reseña Assassin's Creed Mirage - El sangriento camino de Basim

TODAY'S BEST DEALS

Review info Plataforma reseñada: PS5

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Fecha de lanzamiento: 5 de septiembre de 2023

La historia de Basim Ibn Is'haq y Assassin's Creed Mirage regresa la exitosa serie de sigilo a sus raíces con enorme éxito. Una acción sigilosa brillantemente modernizada y uno de los mejores escenarios que jamás hayamos visto en la serie se combinan con uno de los asesinos más interesantes de los últimos años para producir resultados espectaculares.

La historia de Basim y su ascenso al asesinato está llena de misterio, descubrimiento, emoción y un espléndido desarrollo del personaje a lo largo de sus aproximadamente 15 horas. Con un mínimo de narración moderna, Mirage comienza con una serie de historias cinematográficas enfocadas que giran en torno a la limpieza de la podredumbre que se esconde bajo el barniz dorado de Bagdad. En el centro de todo esto está el objetivo de Basim: desentrañar el misterio de la Orden de los Antiguos y aflojar su control sobre Bagdad. Intel tiene pocos recursos, por lo que se hace hincapié en encontrar la información que necesita antes de poder actuar en consecuencia.

El conocimiento es poder

Las investigaciones de Basim lo llevan por los distritos de Bagdad, y cada objetivo debe ser desenmascarado e identificado mediante un serio trabajo de detective e investigación. Basim necesita ir objetivo por objetivo y caso por caso para revelar gradualmente más información sobre el trabajo, los hábitos, la base de operaciones y, en última instancia, la identidad del objetivo. Estas investigaciones son siempre interesantes y multifacéticas. Cada uno de estos casos nos atrapó y atrajo todo, desde las pistas más pequeñas hasta las misiones completas, climáticas y sangrientas que culminan cada investigación.

Hay tanta originalidad aquí y parece que estás resolviendo un caso mientras sigues los diferentes hilos. Cuando las cosas se ponen complicadas, puedes usar Eagle Vision (el sexto sentido de un asesino que puede revelar enemigos, botín y pistas) para ayudarte en tu búsqueda. Resaltará la evidencia, pero como es tan efectivo para revelar pistas, puede erosionar su sensación de inmersión, socavando búsquedas y misiones que de otro modo serían tensas en una hermosa Bagdad que está llena de vida y carácter.

Desde la quietud del desierto por la noche hasta el ajetreo y el bullicio de los distritos comerciales, la ciudad de Bagdad es absolutamente espectacular y tiene un carácter distintivo por derecho propio en Mirage . Sin duda, es uno de los escenarios urbanos más bellamente realizados de la serie. Ver y explorar partes del Alamut mientras está en construcción también es emocionante; rezuma una sensación de pertenencia incluso en su estado inacabado.

Sin embargo, lo único quizás más interesante que Bagdad es el propio Basim. Hay más en él de lo que parece, mucho más que muchos otros asesinos con los que hemos jugado, y su crecimiento y viaje en Mirage crean una maravillosa historia. Ya sea que Basim sea un ladrón callejero o un asesino completamente entrenado, es inteligente, perspicaz y ambicioso. Sin embargo, también es muy consciente de sí mismo y de lo que implica ser un Oculto (el nombre inicial de Assassin en la historia del juego) en términos de acabar con vidas y trabajar en las sombras. A menudo lucha con los ideales de la hermandad y los Ocultos y lo que estos representan, y en sus sueños lo acosan visiones de pesadilla de figuras sombrías. Sin embargo, es tranquilo, simpático, ingenioso, paciente y decidido, y el clímax de su historia en Mirage esprofundamente interesante.

Nuevos trucos, viejos hábitos

Basim es un magnífico corredor libre; Rápido y ágil, capaz de navegar hábilmente en esquinas y alturas. Su parkour resulta familiar, siendo el mismo conjunto de movimientos que el de los juegos recientes de Assassin's Creed (no se trata de una revisión a gran escala del movimiento y la fluidez), pero está enormemente elevado por el diseño ajustado de Bagdad que se presta a un parkour fluido y divertido. Siempre hay múltiples rutas sobre, alrededor, arriba y a través de edificios y paredes. Puedes combinar carreras realmente elegantes y fluidas mientras Basim se mueve a toda velocidad por Bagdad.

Basim lucha como un asesino ágil, ligeramente armado y más acostumbrado al sigilo y a las sombras. Eso no quiere decir que no pueda manejar su espada y su daga, pero hay un mayor énfasis en desviar, parar, esquivar y sincronizar en comparación con juegos anteriores donde podías confiar en puro músculo para salir de un busto. arriba. Esperar el momento adecuado para atacar, examinar los movimientos de tu enemigo e intentar superarlos es mucho más importante. Tuve mucho más éxito en las peleas contra los guardias cuando dejé de intentar golpearlos continuamente y en su lugar adopté un enfoque paciente y analítico. Es más, incluso el más común de los guardias realmente puede repartirlo con Basim; por lo que le irá mejor en las sombras que en los conflictos abiertos.

Las reglas del sigilo

Encontrar y leer cada pista en un área restringida, rastrear cada pista y resolver cada caso, trabajar hacia el clímax de cada investigación en Assassin's Creed Mirage es muy emocionante. Te sentirás tanto como un espía como un asesino y, con cada pista, descubrirás que los misterios se vuelven cada vez más apasionantes.

El sigilo de Assassin's Creed Mirage es posiblemente el mejor de la serie. Desde las herramientas de Basim, la dependencia de la espada oculta y los aspectos reinventados del sigilo social, hay una gran combinación de lo antiguo y lo nuevo. Esto viene con un mayor énfasis en la paciencia, elegir rutas con cuidado y, en general, ser muy astuto. Tu pequeño pero perfeccionado kit de herramientas de asesino que te brinda todo lo que necesitas. Si bien el conjunto de habilidades de sigilo de los juegos anteriores tenía mucho relleno y poco asesino, Basim necesitará todas las habilidades y dispositivos de Mirage.Debes usar tus espadas de lanzamiento limitadas con cuidado y, al mismo tiempo, saber cómo distraer y mover a los guardias. También tendrás que ser paciente y buscar el momento de atacar, así como dónde colocar trampas de forma preventiva, anticipándote a las rutas de patrulla de los guardias o cuando te persigan. La habilidad Assassin's Focus de Basim (una habilidad con la que Basim puede marcar hasta cinco objetivos con el tiempo suspendido y luego teletransportarse entre ellos para asesinarlos) es poderosa, pero no es algo que puedas repetir a voluntad. Tendrás que realizar asesinatos sigilosos para llenar su medidor e invertir en habilidades (otra selección perfeccionada de solo tres árboles pequeños que están cuidadosamente entrelazados en la progresión de la historia) para agrandar ese medidor. Sin embargo, cuando lo haces bien, desatar un Basim completamente mejorado para asesinar en cadena a cinco guardias felizmente inconscientes es genial.

El sigilo social también tiene un regreso fantástico, con actividades como escuchas ilegales, mezclarse con multitudes, carteristas y seguir a sospechosos, todos elementos dignos y bien implementados. Los carteristas en particular son profundamente satisfactorios y tratar de dominar la técnica es un desafío divertido. A la hora de socializar con los residentes de Bagdad, tendrás que tener cuidado ya que tu notoriedad aumentará con cada robo o asesinato que cometas. Esto puede llevar a que Basim sea reconocido en la calle, incluso a que te envíen enemigos ejecutores especiales. Una vez más, ser paciente y permanecer sigiloso es el rey, ya que no querrás andar por ahí con toda la notoriedad tratando de derribar. carteles o pregoneros de sobornos (pero solo si tiene la ficha correcta, una moneda que puede usarse para comerciantes, oradores, pandillas, etc., sobre su persona).

La forma en que mezcla lo antiguo y lo nuevo, puliendo las características clásicas de Creed para un juego y una audiencia modernos, crea algo especial.

Sin embargo, Mirage no está totalmente libre de imperfecciones. Basim y su historia se apoyan y están fuertemente ligados a Assassin's Creed Valhalla, lo que hace que el conocimiento de ese juego sea casi esencial. En el juego, la IA y los enemigos son bastante ignorantes en aspectos familiares. Es muy fácil separar a los guardias entre sí o salirse con la suya con asesinatos descarados a plena vista; Chocar ligeramente contra ellos puede llevarlos directamente del modo "enfriado" al modo "perseguir hasta matar", lo cual también es molesto. El parkour todavía puede ser "pegajoso" en algunos lugares y los famosos saltos en dirección opuesta de la serie todavía están presentes y pueden arruinar el flujo y meterte en problemas, literalmente. Si bien es excelente para poner en peligro y fomentar el sigilo, el medidor de notoriedad se acumula asombrosamente rápido: puede parecer que los ciudadanos de Bagdad están usando walkie-talkies con los guardias para informar instantáneamente su crimen, apariencia y ubicación exactas.

Sin embargo, estas pequeñas quejas no interfieren con el hecho de que Mirage es un fantástico juego de Assassin's Creed, de verdad, y quizás uno de los mejores hasta la fecha. La forma en que mezcla lo antiguo y lo nuevo, puliendo las características clásicas de Assassin's Creed para un juego y una audiencia modernos, crea algo especial: resulta que puedes enseñarle viejos trucos a un juego nuevo. Aunado al hecho de que tiene corazón, un protagonista profundamente interesante que realmente se siente como un asesino y algunas misiones de investigación realmente profundas y de alta calidad, y todo culmina en un juego que es mejor que aquellos en los que se inspiró más. Se siente genial volver a ser un Asesino.

Mirage es una aventura de Assassin's Creed brillante, sangrienta, paciente, centrada y exquisita que perdurará en la memoria y, con suerte, representa una base sólida sobre la que se pueden construir entradas más sencillas y centradas en la serie.

Funciones de accesibilidad

Ubisoft ha proporcionado una serie de opciones de accesibilidad para hacer que jugar sea más fácil o más difícil. Puedes ajustar la dificultad principal en cualquier momento, pero puedes activar cosas como los carteristas automáticos y apuntar a la asistencia para adaptar el estilo de juego de manera más específica. Puedes cambiar el idioma de las voces y los subtítulos, y alterar el tamaño y efectos de estos últimos, mientras que los controles se pueden cambiar según tus preferencias. También hay tres modos daltónicos (para tritanopía, deuteranopía y protanopía) y la narración en pantalla (más bien robótica) de Ubisoft también está presente.