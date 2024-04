Hellblade 2 estará limitado a 30FPS en Xbox Series X|S, y no contará con un modo de rendimiento

¡Atención! Senua's Saga: Hellblade 2 funcionará a 30FPS en Xbox Series X|S.

Según el medio alemán GamePro, la próxima secuela de Ninja Theory de Hellblade: Senua's Sacrifice de 2017 no contará con un modo de rendimiento opcional en Xbox y tendrá un límite de 30FPS con una resolución dinámica (vía Eurogamer). Sin embargo, se ha afirmado que la versión para PC permitirá a los jugadores tener unos FPS más altos.

En una entrevista con el director de efectos visuales de Hellblade 2, Mark Slater-Tunstill, la experiencia en Xbox Series X|S debería ser más "cinematográfica" a pesar de correr a 30FPS, como cuando las películas se ruedan a 24 fotogramas por segundo.

El avance de GamePro también menciona que el bloqueo a 30FPS no tiene grandes inconvenientes para el resto del juego, afirmando que: "Dado que la jugabilidad es en general bastante lenta y pesada, la suavidad de los 30 fps no me molestó, al menos no en la sesión de reproducción".

Hellblade 2 se ha construido en Unreal Engine 5 y Polygon ha podido saber por Ninja Theory que ha permitido que el enfoque realista del juego sea más factible gracias al nivel de fidelidad disponible en el sistema de geometría Nanite del motor y a que "el tiempo que transcurre entre que escaneas la cosa y la pones en el nivel se reduce drásticamente, y puedes dedicar ese tiempo a hacer retoques".

Senua's Saga: Hellblade 2 es un juego de acción y aventuras que se lanzará el 21 de mayo para Xbox Series X|S y PC. Seguirá una vez más a la protagonista Senua en un brutal viaje de supervivencia para enfrentarse a los vikingos de Islandia que destruyeron su hogar.

Ninja Theory anunció el juego allá por 2019 y no fue hasta The Game Awards 2021 cuando se recibió el primer tráiler gameplay de seis minutos y posteriormente otro tráiler oficial de la historia durante The Game Awards 2023.

