Alone in the Dark, retrasado hasta 2024 para 'evitar competir' contra Alan Wake y Spider-Man 2

El próximo juego de terror y supervivencia de Pieces Interactive, Alone in the Dark , se retrasó hasta enero de 2024 para evitar que el título tenga que competir con el calendario de lanzamientos de octubre de 2023.

Específicamente, Alone in the Dark (que es un reinicio del juego de terror de 1992 con el mismo nombre) ahora se lanzará el 16 de enero de 2024, como se anunció en Twitter . En un comunicado enviado en un comunicado de prensa, Alan Wake 2 y Marvel's Spider-Man 2 fueron mencionados como grandes juegos que ya pueblan la enorme lista de lanzamientos de juegos de octubre, pero también hay una gran cantidad de otros, incluido Super Mario Bros. Wonder .Assassin's Creed Mirage , The Lord of the Fallen y El regreso del detective Pikachu. No hace falta decir que los jugadores ávidos estarán muy ocupados el próximo mes.

"Los juegos de terror prosperan gracias al delicado equilibrio de la tensión, explotando nuestra vulnerabilidad y el inquietante abrazo de la soledad", comienza el comunicado. “Imagínese atravesando una casa con poca luz en plena noche, donde débiles susurros y ruidos no identificables le provocan escalofríos. Ahora, imagine este inquietante escenario no solo, sino acompañado por un grupo de 28 individuos intrigantes. El factor miedo disminuye, ¿no? Por lo tanto, el lanzamiento anticipado de Alone in the Dark se alejará con gracia de la caótica ventana de lanzamiento de octubre de 2023”.

Continúa: “Nuestra intención es evitar competir con la estela del épico lanzamiento de Alan y evadir el deslumbrante horizonte de las ciudades adornadas por los elegantes columpios de Spider-Man. Nuestro objetivo es permanecer lo más solos posible en la oscuridad . Para honrar esto, el escalofriante juego de terror ha sido reprogramado para revelar sus horrores el 16 de enero de 2024”.

El comunicado dice que el retraso no sólo servirá como una forma de permitir a los desarrolladores "perfeccionar meticulosamente la experiencia de juego", sino que también permitirá a todos disfrutar de los "notables lanzamientos de octubre". Dado que originalmente se suponía que aterrizaría justo antes de Halloween el 25 de octubre, Alone in the Dark ahora se está perdiendo una ventana de lanzamiento bastante adecuada, pero al menos el movimiento le dará un poco más de espacio para respirar.