Alan Wake 2 saldrá sólo en versión digital, para pulir a fondo todo el videojuego

Alan Wake 2 será lanzado solo en versión digital, según lo confirmaron miembros del equipo de desarrollo. La secuela de terror está programada para el 17 de octubre de este año.

Alan Wake 2 es uno de los próximos juegos más importantes del año, ya que este tan esperado thriller de disparos desarrollado por Remedy llega más de una década después del original. En declaraciones a Eurogamer , el director creativo Sam Lake y el director del juego Kyle Rowley, explicaron que esto se debía a que querían deshacerse de los medios físicos para garantizar una experiencia más completa más cerca del período de lanzamiento.

Rowley explicó que: "Como creativos, obviamente, pasarnos solo a lo digital nos permite más tiempo para pulir el juego", continuó diciendo: "Como, una cantidad significativa de semanas en realidad. Porque de lo contrario, el juego que va en el disco, obviamente tiene que ser jugable sin parche". Lake comentó que: "Sí, es solo digital, y llegar a esta idea, tanto desde la perspectiva de Remedy como de Epic, ese es nuestro pensamiento actual. Sentí que tenía sentido para esto, y el momento parecía correcto".

Las preguntas frecuentes oficiales de Alan Wake 2 también explican esta decisión desde un punto de vista técnico. Uno de los puntos señalados detalla los mercados cambiantes hacia las consolas que se vuelven completamente digitales: "Una gran cantidad de jugadores se han cambiado a solo digital", a lo que sigue: "No es raro lanzar juegos modernos solo en formato digital". Teniendo en cuenta la popularidad de la Xbox Series S más barata y la PS5 Digital Edition, versiones más asequibles de Xbox Series X y PS5, ciertamente parece que estas afirmaciones tienen validez.

También se informa que: "actualmente no hay planes para lanzar Alan Wake 2 en disco", lo que se ve agravado por una declaración que dice: "Finalmente, no queríamos enviar un producto en disco y que requiriera una descarga para el juego". El precio también parece haber sido un factor, ya que Alan Wake 2 se cosytará $59.99 dólares, (poco menos de $1,100 pesos) "no lanzar un disco ayuda a mantener bajo el precio del juego".

Dado que muchos de los mejores juegos de Xbox Series X y los mejores juegos de PS5 rondan los $69.99 dólares, es lógico que Remedy quiera mantener sus precios más bajos en comparación. Sin embargo, un lanzamiento solo digital genera preocupaciones sobre la preservación del juego a largo plazo. Dado que las licencias expiran y los juegos digitales históricamente se eliminan de las tiendas después de una cierta cantidad de años, no está claro exactamente cuánto tiempo se podrán jugar títulos como Alan Wake 2 en los próximos años; algo que podría eludirse teniendo una versión reproducible en disco.

Cabe recordar que la empresa THQ Nordic, se ofreció a lanzar la versión física de Alan Wake 2, sin embargo, Remedy Entertainmente no emitió ningún comentario al respecto.

Alan Wake 2 está programado para lanzarse en PC a través de Epic Games Store, apenas una novedad para la plataforma. Dicho esto, parece que las consolas se están moviendo en una dirección similar a medida que servicios como Xbox Game Pass y PS Plus Game Catalog se vuelven más comunes que tener un disco físico y una caja en su estantería.