Assassin's Creed Codename Red fecha de lanzamiento, historia y todo lo que sabemos

Assassin's Creed Codename Red se anunció por primera vez en el Ubisoft Forward, en 2022 y aunque no tenemos mucha información sobre su lanzamiento casi un año después, eso no ha impedido que se convierta en uno de los próximos juegos más esperados. Teniendo lugar en uno de los escenarios más esperados y solicitados por los fanáticos, si eres fanático de la franquicia Assassin's Creed, este es un juego que vale la pena seguir.

Todavía hay mucho que aprender acerca de cómo Codename Red planea convertirse en uno de los mejores juegos de Assassin's Creed, y sin contenido en el juego que lo muestre, no hay mucho que hacer. Pero, incluso con solo un avance de revelación de treinta segundos, todavía hay mucha información para desempacar sobre lo que podría estar en la tienda. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

Assassin's Creed Codename Red - directo al grano

¿Qué es? El siguiente paso en los juegos RPG de Assassin's Creed, de mundo abierto

El siguiente paso en los juegos RPG de Assassin's Creed, de mundo abierto ¿Cuándo sale? por confirmar

por confirmar ¿En qué puedo jugarlo? por confirmar

por confirmar ¿Quién lo está haciendo? Ubisoft

Assassin's Creed Codename Red fecha de lanzamiento y plataformas

La fecha de lanzamiento de Assassin's Creed Codename Red aún no se ha anunciado, aunque hay rumores de una posible fecha de lanzamiento para finales de 2024, posiblemente 2025. Con Assassin's Creed Mirage y Assassin's Creed Nexus VR también preparándose para su lanzamiento a finales de este año, y Assassin's Creed Codename Jade en proceso, podría pasar un tiempo antes de que veamos más información sobre Codename Red .

Dicho esto, en una publicación de LinkedIn de un miembro del equipo de desarrollo comercial de Ubisoft, que luego se compartió en Twitter, se insinuaba fuertemente una fecha de lanzamiento en 2024. La información se publicó para medir el interés de los patrocinadores potenciales por el juego, pero hacia el final, la frase "¿quieres ser parte del mayor éxito de taquilla de 2024?" implica en gran medida que podríamos ver Codename Red antes de finales del próximo año, pero no se ha confirmado nada. La publicación completa y el Tweet se pueden ver a continuación.

Sin embargo, aunque no tenemos una fecha de lanzamiento confirmada, tenemos una idea de en qué plataformas estará disponible el juego. Se ha confirmado que Assassin's Creed Mirage es el último juego de Assassin's Creed entre generaciones, lo que significa que Codename Red marcará el comienzo de un nuevo comienzo para la franquicia exclusivamente en las consolas de la generación actual, lo que significa que esperamos que el título se lance en PS5 , Xbox Series X |S, y potencialmente PC.

Según lo informado por VGC , Marc-Alexis Cote, vicepresidente y productor ejecutivo de la franquicia Assassin's Creed, declaró que "queríamos marcar un cambio tecnológico y de juego a medida que avanzamos hacia una nueva generación o actual". gen, con PS5 y Xbox Series X”.

Con ambas plataformas de generación actual que cuentan con una serie de títulos fantásticos ahora, existe una competencia bastante dura, pero creemos que Codename Red tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores juegos de Xbox Series X y uno de los mejores juegos de PS5 una vez que finalmente se lance. .

Assassin's Creed Codename Red trailers

Hemos recibido un solo tráiler de Assassin's Creed Codename Red hasta el momento, y no nos da mucha información sobre el contenido del juego que podemos esperar, aparte de revelar el tan esperado escenario de Japón.

También vemos lo que suponemos que es el personaje jugable central en lo alto de un edificio antes de que desenvainen su espada oculta y una gran nube de humo negro entre para terminar el tráiler. Recibimos el nombre " Assassin's Creed Codename Red ", pero no hay información sobre la fecha de lanzamiento o las posibles plataformas. El tráiler de revelación completo se puede ver a continuación:

La comunidad ha hecho todo lo posible para desglosar el avance y seleccionar fragmentos de información que podrían revelar más sobre el escenario o el protagonista. Sin embargo, dado lo corto que fue y lo 'vacío' que estaba, no ha habido demasiado y todavía lo tomaríamos todo con pinzas.

Algunas interrogaciones notables incluyen que los edificios en el fondo tienen bases de piedra que indican que podría tener lugar en el período Sengoku del siglo XVI, cuando esa técnica de construcción estaba en su apogeo, y el protagonista tiene elementos como un gancho de agarre y hojas de kunai unidas a su persona también

Assassin's Creed Codename Red historia y escenario

A pesar de que el tráiler de revelación es increíblemente corto, Assassin's Creed Codename Red tendrá lugar en el antiguo Japón. No hemos recibido mucha información sobre qué esperar de la ubicación, pero a medida que nos acercamos a una ventana de lanzamiento más razonable, seguramente descubriremos un poco más sobre qué esperar de la ubicación de nuestra nueva aventura en Assassin's Creed . .

Aventurarse en Japón será una franquicia por primera vez y dados los entornos y lugares detallados que ya hemos experimentado, hay mucho que esperar del Japón feudal. Ubisoft ha anunciado que Assassin's Creed Codename Red será el "futuro de nuestros juegos de rol de mundo abierto". Así que esperamos mucha exploración y un entorno increíblemente interactivo para preparar el escenario para la próxima entrega.

La historia aún no se ha desarrollado, pero dado que Japón es uno de los entornos más esperados, existe una gran posibilidad de que Codename Red se convierta en uno de los mejores juegos de Assassin's Creed hasta el momento, dependiendo de cómo se desarrolle el juego. Marc-Alexis Cote también afirmó que Codename Red está "presionando para tener un mundo más dinámico, un mundo que evolucione a tu alrededor y queremos que todo lo que tienes en ti evolucione a medida que caminas por este entorno". (Gracias, VGC .)

Assassin's Creed Codename Red gameplay

Todavía no se ha mostrado ninguna acción dentro del juego de Assassin's Creed Codename Red, por lo que gran parte de lo que sabemos actualmente sobre el contenido del juego se basa en anuncios bastante vagos y en el breve tráiler de revelación que hemos recibido .

Pero no estamos completamente a ciegas. Entre los anuncios y las declaraciones del equipo, junto con los anuncios de Ubisoft, estamos comenzando a recopilar información sobre el contenido del juego para que sepamos vagamente qué esperar y cómo planea mejorar con respecto a los juegos anteriores.

Codename Red abrirá las puertas a una "poderosa fantasía shinobi" para los jugadores. Aunque no hemos visto ningún contenido en el juego, podemos esperar solo de esta declaración que habrá un gran énfasis en las misiones de sigilo y la infiltración, incluso más que en los juegos anteriores de Assassin's Creed .

Al salir del breve tráiler de revelación de 30 segundos, podemos ver que el personaje jugable asumido continúa con la tradición de tener una espada oculta, lo que da una pista muy leve de lo que podemos esperar del combate. Además de esto, el Shinobi también tiene una especie de espada corta, que creemos que es el arma característica del personaje.

Sin embargo, una serie de rumores que rodean el juego sugieren que un shinobi no será el único personaje jugable dentro del título y, en cambio, también podrás jugar como Samurai, según Insider Gaming . Actualmente se desconoce cómo podrá cambiar exactamente entre estos o si habrán bloqueado secciones de la historia.

A medida que nos acercamos a una posible fecha de lanzamiento de Assassin's Creed Codename Red , esperamos que se publique más información sobre el contenido del juego, junto con algunos aspectos destacados del nuevo asesino y, potencialmente, un punto culminante de cualquier combate, pero por ahora, estamos se deja especular.

Assassin's Creed Codename Red noticias

Assassin's Creed Codename Red ha sido descrito como el "mayor éxito de taquilla de 2024".

Tras su anuncio inicial en Ubisoft Forward 2022, los equipos de desarrollo comercial y asociación de marca de Ubisoft publicaron en LinkedIn buscando patrocinadores para Red y se refirieron a él como el "mayor éxito de taquilla". de 2024". Aunque aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento, esto sugiere en gran medida que podría estar llegando antes de lo que pensamos. La publicación completa, traducida del japonés, fue compartida en Twitter por el usuario @AccessTheAnimus .

Tráiler de Assassin's Creed Codename Red mostrado en Ubisoft Forward, 2022

El primer vistazo a Assassin's Creed Codename Red se mostró como parte de Ubisoft Forward en 2022, pero la revelación de treinta segundos no ofreció una gran cantidad de información. A pesar de confirmar la ubicación del juego y ofrecer una mirada a quién asumimos que es el asesino, no recibimos ningún tipo de ventana de lanzamiento o información de la plataforma.

