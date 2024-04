La rumoreada función de remezclas de Spotify podría cambiar por completo la forma de escuchar música

¿Cómo podríamos cambiar la experiencia de escuchar música? Una pregunta a la que Spotify parece tener la respuesta con una nueva herramienta.

Especialmente con la incorporación de herramientas de remezcla a su servicio de streaming, lo que permitirá a los usuarios reimaginar sus canciones favoritas.

La noticia procede de The Wall Street Journal (WSJ), cuyas fuentes afirman que los usuarios podrán "acelerar, mezclar y editar canciones" como deseen. El artículo explica que una de las supuestas novedades es una función de reproducción que permite controlar la velocidad de reproducción de una canción. Cuando hayas terminado una remezcla, podrás compartirla con otros usuarios de Spotify, pero no con plataformas de terceros ni redes sociales. Existen acuerdos de licencia que impiden a los usuarios compartir sus creaciones.

La disponibilidad de estas herramientas variará en función del tipo de suscripción a Spotify que tengas. Las "funciones más básicas", como el control de velocidad, estarán en el plan básico; sin embargo, las "funciones avanzadas de modificación de canciones" estarán en el largamente rumoreado nivel Supremium de la compañía.

Lanzamiento inminente

El usuario de Reddit Hypixely ha descubierto varias líneas de código en el subreddit de Spotify que revelan que la empresa planea introducir el parche de remezclas como complemento "Music Pro". El texto que las acompaña también habla de la llegada del audio sin pérdidas a la plataforma, lo que podría referirse a Supremium. El nombre del plan no se menciona explícitamente, pero las pistas están ahí. El hecho de que se mencione el audio sin pérdidas junto con la actualización de remezclas podría indicar un lanzamiento inminente de ambos, aunque todavía puede pasar un tiempo antes de que veamos alguno de los dos.

Según The Wall Street Journal, la plataforma está ultimando los detalles con los titulares de los derechos musicales. El desarrollo está aún en sus primeras fases, pero una vez que todo salga a la luz, podría cambiar la forma en que disfrutamos de la música.

Si no puedes vencerlos...

Podría decirse que algunas de las versiones más populares de las canciones son las remezclas. Las reinterpretaciones de los fans pueden alterar el significado del original e incluso servir de introducción a una nueva generación. Como señala el WSJ, a la gente le gusta añadir sus propios giros únicos a un clásico o editarlos para retos de baile o memes. Ese tipo de contenido puede ser una forma muy eficaz de descubrir nueva música. ¿Cuántas veces has visto a gente en la sección de comentarios preguntando por la fuente de una canción o película o lo que sea? Es bastante habitual.

Aunque las remezclas de los fans son geniales, parece que se han convertido en un problema. Los músicos y las discográficas no cobran por el contenido que utiliza su trabajo. El WSJ menciona cómo una "versión acelerada" de la canción "Somewhere Only We Know" de la banda de rock Keane tiene más de 33 millones de reproducciones en Spotify. Los ejecutivos de las discográficas ven esto y obligan a estas plataformas a hacer algo.

Hay diferentes soluciones a este problema. Spotify eligió el camino de "si no puedes vencerlos, únete a ellos". Es un escenario en el que todos salen ganando. En lugar de prohibir el contenido, la empresa opta por aceptar las remezclas. La gente puede ser creativa y los artistas pueden cobrar.

¿Ustedes qué opinan de este tipo de herramientas? No olviden dejar sus comentarios.