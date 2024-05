Google I/O 2024: todo lo que tienes que saber para la conferencia del 14 de mayo

Google I/O 2024 comenzará muy pronto, por lo que si desea echar un vistazo a todas las novedades que llegarán a las numerosas plataformas de software de Google (además de algún que otro vaporware con visión de futuro), valdrá la pena sintonizarlo.

El gran día está programado para el martes 14 de mayo a las 11 de la mañana, tiempo de la CDMX y continuará hasta el día siguiente. El discurso de apertura será presentado por el director ejecutivo Sundar Pichai en el anfiteatro Shoreline en Mountain View, California. Se transmitirá frente a una audiencia de estudio en vivo y, por supuesto, todos podrán ver el evento a medida que se desarrolla a través de una transmisión en vivo.

Nadie sabe exactamente qué se revelará en Google I/O 2024 y los rumores han estado inusualmente silenciosos. Lo más probable es que la IA, y en particular Google Gemini, sea la estrella del espectáculo, especialmente porque OpenAI organizó un evento el día de hoy.

Pero también podemos esperar ver mucho de Android 15, además de demostraciones de nuevas funciones como Google Maps, Google Lens, Google Photos y más.

Google I/O 2024: ¿CUÁNDO ES?

El 15 de marzo, Google anunció que Goole I/O 2024 se llevaría a cabo el martes 14 de mayo a las 11 de la mañana, tiempo de la CDMX y continuaría hasta el día siguiente.

Para escuchar todos los anuncios importantes de software, desde Google Gemini hasta Android 15, puede sintonizar la conferencia magistral en YouTube; hemos incluido el video de marcador de posición a continuación.

El resto del programa serán discursos en vivo y demostraciones para los desarrolladores de Google, para todo, desde ChromeOS hasta experiencias en el automóvil, pero si no es un asistente registrado, también podrá ver estos videos después del evento.

La inscripción en línea para el evento está abierta y gratuita para todos. Te permite mantenerse actualizado sobre el cronograma y el contenido que aparecerá. Sin embargo, ten en cuenta que para registrarse será necesario crear un perfil de desarrollador para Google.

QUÉ ESPERAR DEL GOOGLE I/O 2024

Grandes actualizaciones de Gemini

La elección más obvia aquí es la inteligencia artificial. Aunque solo llevamos cinco meses, 2024 ha sido un gran año para la IA de Google.

Vimos el lanzamiento de los modelos Gemini, el LLM propio de la marca, así como el cambio de marca de varias otras IA bajo el nombre de Gemini. Espera ver múltiples demostraciones de lo que la tecnología podrá hacer en un futuro próximo. También podríamos encontrar más información sobre la misteriosa Gemma, que será la versión de código abierto del hermano mayor Gemini.

Es posible que Pichar, o uno de los anfitriones, hable sobre cómo mejorar el rendimiento de su IA. Si no lo sabes, Gemini ha tenido algunos problemas últimamente con respecto, digamos, a representaciones inexactas de grupos étnicos. Además, las alucinaciones siguen siendo un problema.

El debut de Android 15

Ya hemos visto la llegada del Google Pixel 8a, que aterrizó la semana pasada el mismo día que los nuevos Apple iPad Pro (2024) y iPad Air 6: buen momento, Google.

Eso significa que la principal noticia sobre teléfonos inteligentes probablemente será una reverencia completa para Android 15. A mediados de febrero se lanzó la vista previa para desarrolladores de Android 15, brindando al mundo su primera oportunidad de tener en sus manos el próximo sistema operativo.

Ahora sabemos mucho más sobre Android 15, desde sus características de diseño como una barra de estado renovada hasta el potencial de un modo oscuro supercargado que obliga a todas las aplicaciones a admitirlo.

Pero hay mucho más que aprender sobre el nuevo sistema operativo, por lo que si quieres una muestra de lo que llegará a tu teléfono, valdrá la pena sintonizarlo: la versión final de Android 15 probablemente no llegará hasta agosto u octubre del presente año.

¿Qué más podría anunciarse?

Es casi seguro que veremos nuevos desarrollos de inteligencia artificial y Android 15 en Google I/O 2024, pero en otros lugares estamos en territorio de especulación.

Por ejemplo, podríamos ver la revelación de nuevo hardware como el Pixel Watch 3 , pero no contengas la respiración. Como señala nuestro sitio hermano Tom's Guide , el Pixel Watch 2 no se anunció en I/O 2023; en cambio, se dio a conocer durante el evento Made By Google en octubre.

Lo mismo ocurre con la Pixel Tablet 2. Probablemente la empresa se quedará con eso para otro día. En todo caso, I/O 2024 incluirá cambios menores en otros productos de Google. Nuevas herramientas de Workspace, nuevas funciones de Android 15, cosas de esa naturaleza. Nada demasiado loco. Será el día de sol de Gemini.