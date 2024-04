Sony BRC-AM7, una cámara Pan-Tilt-Zoom 4K 60p con función Auto Framing basada en IA

Sony no se guardó nada durante la feria NAB 2024, por ello, presentó la nueva cámara insignia pan-tilt-zoom (PTZ) 4K 60p con lente integrado, la BRC-AM7.

Mediante la incorporación de la tecnología PTZ Auto Framing, que utiliza inteligencia artificial para lograr un reconocimiento avanzado, la cámara facilita el seguimiento automático preciso y natural de objetos en movimiento. Estas innovaciones permiten la producción más sencilla de video de alta calidad para aplicaciones de broadcast, eventos en vivo y deportes.

Además, la BRC-AM7 es la cámara PTZ con lente integrado más pequeña y liviana del mundo: mide 168,7 mm de ancho (aprox. 6,64 pulgadas), 225,2 mm de alto (cerca de 8,87 pulgadas) y 192,3 mm de profundidad (alrededor de 7,57 pulgadas), y pesa solo 3,7 kg (aprox. 8,16 libras). El tamaño y el peso brindan más libertad, lo que incluye flexibilidad de instalación, mayor facilidad de acceso en ubicaciones desafiantes y más puntos de observación. La cámara BRC-AM7 también funciona sin problemas con el ecosistema de cámaras profesionales de Sony, lo que otorga perfecta compatibilidad y coincidencia de colores.

“La cámara BRC-AM7 aumenta el completo legado de cámaras PTZ de Sony, reconocidas por su calidad de imagen, y refuerza el ecosistema conectado de soluciones de la marca”, expresó Kento Sayama, vicepresidente adjunto de Imaging Solutions, Sony Electronics. “Recientemente, incorporamos la tecnología de seguimiento automático basado en IA en nuestros modelos, y el impacto fue tremendo. La capacidad de la cámara de seguir y encuadrar a los talentos de manera constante ayudará a aumentar la eficiencia de las producciones al ahorrar tiempo y eliminar conjeturas en la creación de contenido, y, a la vez, entregar un alto valor de producción”.

Se prevé que la cámara BRC-AM7 esté disponible a comienzos de 2025. Se mostrará en el estand de Sony (C8201) en la feria de la National Associations of Broadcasters (NAB) 2024 en Las Vegas, del 14 al 17 de abril de este año.

La avanzada tecnología PTZ Auto Framing de Sony, que actualmente se encuentra en las cámaras PTZ serie SRG-A optimizadas para clientes de los sectores corporativo y de educación, se incorporará a otros modelos. En la primavera boreal de 2025 o posteriormente en los Estados Unidos y Canadá, Sony ofrecerá una actualización de firmware versión 3.00 que agregará la tecnología PTZ Auto Framing a la cámara PTZ full-frame de lente intercambiable FR7.

Excelente calidad de imagen

Al combinar el sensor de imagen apilado CMOS Exmor RS de 1,0" compatible con 4K y el más reciente motor de procesamiento de imágenes BIONZ XR, la cámara BRC-AM7 logra imágenes de alta resolución 4K 60p con menos ruido. El sobremuestreo en 5K permite a los usuarios capturar video 4K de alta resolución y, además, admite las imágenes 4K HDR, lo que reproduce con claridad tanto las escenas luminosas como las oscuras.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El nuevo lente todo en uno está equipado con zoom óptico 20x y Clear Image Zoom, un zoom que muestra todos los píxeles en ultra alta resolución, lo que permite realizar grandes acercamientos sin perder resolución y capturar imágenes en teleobjetivo de hasta 30x en 4K o 40x en Full HD.

Por otra parte, el lente cuenta con un filtro ND electrónico variable que permite ajustar sin inconvenientes la transmitencia del filtro entre 1/4 y 1/128. Además de poder ajustar la exposición sin cambiar la profundidad de campo, los usuarios pueden aprovechar los ajustes automáticos para configurar de manera automática la intensidad de la luz en el nivel establecido en la cámara a fin de adaptarse a los entornos con condiciones de luz desafiantes.

Avanzada tecnología PTZ Auto Framing

La tecnología PTZ Auto Framing de Sony, que también incorpora el enfoque automático, emplea análisis mediante IA integrado para lograr un reconocimiento avanzado y seguir automáticamente un objeto en función de información detallada, como el esqueleto, la cabeza, el rostro y la ropa de la persona. La operación intuitiva y las capacidades de control remoto ayudan a gestionar de manera eficiente las producciones o los eventos en vivo.

El nuevo mecanismo de rotación pan-tilt permite una operación rápida, fluida y silenciosa a una velocidad de 0,004 grados por segundo hasta 180 grados por segundo. Esto expande la gama de aplicaciones para incluir situaciones que requieren un movimiento de encuadre preciso, como el baile, los conciertos, las ceremonias religiosas y los deportes. Además, la cámara BRC-AM7 está equipada con una función predeterminada que permite que la composición que realiza la cámara se registre y se pueda recuperar para reproducirla sin esfuerzo.

Robusta interoperabilidad de sistemas

La cámara BRC-AM7 se integra fácilmente con la línea de cámaras de Sony, ya que ofrece compatibilidad con "ITU709," "709tone," "S-Cinetone" y "S-Log3" para lograr una coincidencia de colores simplificada. Además, brinda una experiencia de usuario y operación ya conocidas. La cámara admite los terminales GENLOCK y es compatible con las unidades de configuración maestra y los paneles de control remoto de Sony, lo que permite la operación multicámara y la integración con los switchers de Sony.

Por otra parte, el diseño compacto y liviano de la cámara permite capturar material en ubicaciones de difícil instalación, como techos, grúas o bastones en el escenario, y usar trípodes mediante los orificios a rosca 3/8-16 UNC y 1/4-20 UNC que se encuentran en la parte inferior.

En términos de alimentación, la cámara BRC-AM7 es compatible con el conector multiuso XLR de 4 pines y admite alimentación PoE++ (Power over Ethernet Plus Plus).

Las versátiles entradas de audio y salidas de video permiten ampliar y personalizar aún más el sistema. La cámara cuenta con salidas 12G-SDI y HDMI®, y con salida G-SDI para monitor. Para el audio, la cámara BRC-AM7 tiene dos canales de conectores XLR de 3 pines y una entrada estéreo de φ3,5 mm.

Compatible con IP y free-d para admitir nuevas producciones de video

La cámara BRC-AM7 admite SRT, RTMP, RTSP, NDI y fibra óptica, lo que permite la producción remota sobre redes IP. Es compatible con VISCA over IP, el protocolo S700PTP y CGI, lo que hace posible controlar la cámara de manera remota mediante comandos externos. También admite IP Tally, lo que ofrece compatibilidad integral para producciones remotas.

Además, la cámara BRC-AM7 es compatible con el protocolo free-d, que se usa comúnmente en producciones virtuales como realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR). Puede emitir con precisión la información de seguimiento de la cámara (pan/tilt/zoom/enfoque/iris) en un espacio 3D, lo que permite la integración sin inconvenientes de material en vivo de personas reales con fondos y personajes creados mediante gráficos por computadora en 3D, lo que genera imágenes compuestas de aspecto real.

Fabricación y embalaje sustentables

Los elementos de la cámara BRC-AM7 incorporan materiales sustentables que incluyen el plástico reciclado SORPLAS y un embalaje más respetuoso del medioambiente.

Sin duda, el nuevo lanzamiento de Sony dará de qué hablar, ¿ustedes qué opinan?