Google Pixel Buds Pro 2: precio, características, novedades y más

El evento Made By Google (el 13 de agosto) es el escaparate de Google para agosto de 2024, y aunque las grandes estrellas del espectáculo son los teléfonos Pixel 9, Google también anunció los muy esperados Google Pixel Buds Pro 2. Su existencia no era exactamente un secreto porque los detalles se filtraron con semanas de anticipación, pero el anuncio oficial, sin embargo, incluye información nueva importante.

Esto es lo que necesita saber sobre los (con suerte) mejores auriculares de Google.

Google Pixel Buds Pro 2: Precio y disponibilidad

(Image credit: Google)

Los Google Pixel Buds Pro 2 ya son oficiales.

Tenemos fuentes confiables que indican que el precio está fijado en $229 en los EE. UU. (casi 5 mil pesos).

La generación anterior, los Google Pixel Buds Pro, se lanzó con un precio de venta recomendado de $199 (casi 4 mil pesos) por debajo del precio de rivales clave como los AirPods Pro de Apple. Los AirPods Pro 2 tienen precios de lista de $249 dólares (4 mil 800 pesos). Entonces, si bien son más caros que los Buds Pro originales, aún son más baratos que la oferta de primer nivel de Apple.

(Image credit: Google)

Google Pixel Buds Pro 2: Novedades en cuanto a diseño

Los nuevos Pixel Buds Pro 2 son más pequeños y livianos que nunca y no se moverán de su lugar, ya sea que estés haciendo ejercicio o corriendo para tomar el metro: son un 27 % más pequeños que antes y tienen un estabilizador que se gira para ajustarlos para mantenerlos en tus oídos. También hay cuatro colores: Porcelain, Hazel, Wintergreen y Peony, aunque no los cuatro estarán disponibles en todas partes. Los auriculares tienen clasificación IP54 de resistencia al polvo y al agua y el estuche es IPX4.

Uno de los detalles de las imágenes filtradas mostraba un nuevo recorte en el estuche junto al puerto USB-C. Se especulaba que se trataba de un altavoz para Find My Device, que te permite saber dónde has dejado el estuche si lo pierdes, y Google ha confirmado que los nuevos Pixel Buds cuentan con soporte para Find My.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con las almohadillas medianas colocadas, los Pixel Buds Pro 2 miden 22,74 x 23,08 x 17,03 mm y el estuche de carga mide 25 x 49,9 x 63,3 mm. Cada auricular pesa 5,7 g y el estuche de carga con los auriculares en su interior pesa 65,0 g.

Cada auricular contiene tres micrófonos y tiene sensores de toque y deslizamiento para escuchar música, hacer llamadas y usar asistentes de voz. Hay un sensor de proximidad IR que puede detectar cuándo te quitas los auriculares y también hay acelerómetros y giroscopios que detectan el movimiento.

Los auriculares también vienen con cuatro tamaños de puntas: extrapequeño, pequeño, mediano y grande.

Google Pixel Buds Pro 2: Nuevas funciones

(Image credit: Google)

El Bluetooth es 5.4 con LE Audio y Super Wideband, y cada auricular ahora está alimentado por el Tensor A1. Ese es el primer chip Tensor en unos auriculares. El nuevo procesador promete no solo una cancelación de ruido mejorada (Google dice que cancela el doble de ruido que antes y que es mucho mejor aislando y bloqueando las frecuencias más altas y complicadas), sino también un audio mejorado. El Tensor crea una nueva señal de audio discreta que evita el circuito de cancelación de ruido y envía una señal más precisa directamente a los drivers.

Los drivers aquí son de 11 mm y hay una nueva cámara de alta frecuencia que debería ofrecer mejores agudos que antes.

Se ha mejorado la función Clear Calling para las llamadas telefónicas y los Google Pixel Buds Pro 2 también deberían hacer que las personas a las que llamas suenen más claras, incluso si no están usando Pixel Buds Pro. Esto se debe a un mejor algoritmo para procesar el audio durante las llamadas y Google dice que agregará más escenarios al algoritmo a finales de este año.

Los auriculares de Google ahora tienen Detección de conversación, similar a la función de Sony, que puede detectar cuándo hablas y pasar del modo ANC al modo de transparencia y luego volver cuando hayas terminado.

Google afirma que puedes esperar 12 horas con la cancelación activa de ruido desactivada (48 con el estuche) y 8 horas/30 horas con la cancelación activa de ruido activada. También cuentan con carga rápida, con aproximadamente 5 minutos de carga que brindan hasta 1,5 horas de audio con la cancelación activa de ruido desactivada.

Vale la pena señalar que, si bien los Google Pixel Buds Pro 2 son compatibles con cualquier dispositivo Bluetooth 4.0+, algunas funciones requerirán hardware específico: Bluetooth Super Wideband requiere un Pixel 8 o posterior y Clear Calling necesita un Pixel 7 o posterior.