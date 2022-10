iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: comparativa de las dos mejores tablets del mercado

Apple ha presentado su nueva tablet premium, el iPad Pro 2022 (opens in new tab), y el nuevo modelo llega con ganas de volver a ocupar el primer puesto del mercado de las tablets de gama alta, igual que su predecesor.

Sin embargo, Samsung lleva varios años dando mucha guerra en este mercado y su tope de gama es la mejor tablet Android (opens in new tab) que puedes comprar. Hablamos de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (opens in new tab), que es grande, bonita y está preparada para las tareas de productividad.

Entonces, ¿cuál de estas dos tablets premium supone mejor compra? Vamos a comparar lo que ofrece cada una para tratar de dar respuesta a esto.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: precio y disponibilidad

El iPad Pro 12.9 (2022) es capaz de alcanzar un precio desorbitado (Image credit: Future)

El iPad Pro 2022 se lanzó el 18 de octubre de 2022, y puedes elegir entre dos tamaños. Los precios del modelo de 11 pulgadas parten de 1.049€, mientras que los precios del iPad Pro de 12,9 pulgadas comienzan en 1.449€.

Esos precios son para las variantes con 128GB de almacenamiento y con conexión Wi-Fi. En el caso de querer conectividad 5G o más almacenamiento (las opciones son (256GB, 512GB, 1TB y 2TB) el precio sube y sube hasta alcanzar una cifra desorbitada de 3.024€ si eliges el iPad Pro de 12,9 pulgadas con 5G y 2TB de almacenamiento. Por cierto, las dos capacidades de almacenamiento superiores, en ambos tamaños, aumentan la RAM de 8GB a 16GB.

Hablemos ahora de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Esta se puso a la venta el 9 de febrero de 2022. Su precio de lanzamiento parte de 1.149€ para la variante que cuenta con 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento y conectividad Wi-Fi. Al igual que con el iPad, puedes escoger más almacenamiento, pudiendo optar por 128GB, 256GB o 512GB, e igualmente, puedes comprarla con conectividad 5G. Por otro lado, conforme va aumentando el almacenamiento también lo hace la RAM, pasando de tener 8GB a tener 16GB. La variante más cara es la de 16GB/512GB con 5G, que se lanzó por 1.599€.

Ahora bien, estos precios de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra son los originales, pero a día de hoy puedes encontrar la tablet por menos dinero.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: diseño

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra no es ligera (Image credit: Future)

Tanto la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra como los dos iPad Pro 2022 tienen superficies planas y cuerpos puntiagudos, están hechos totalmente de aluminio, con unos marcos mínimos alrededor de la pantalla. Los dos fabricantes han llegado claramente a la misma conclusión sobre la estética que constituye un diseño de tablet moderno y con clase.

A diferencia del dispositivo de Samsung, la gama de tablets premium de Apple viene en dos tamaños. El iPad Pro 2022 de 11 pulgadas mide 247,6 x 178,5 x 5,9mm y pesa 466g, mientras que el iPad Pro 2022 de 12,9 pulgadas mide 280,6 x 214,9 x 6,4mm y pesa 682g.

Con 326,4 x 208,6 x 5,5mm, la Galaxy Tab S8 Ultra es notablemente más grande, con unas dimensiones de 326,4 x 208,6 x 5,5mm, pero también es importante señalar que el dispositivo es más delgado. Por otro lado, la tablet de Samsung pesa más, lo cual es obvio debido a su tamaño, alcanzando 726g. Es básicamente tan grande, que es difícil llamar "tablet" a la Galaxy Tab S8 Ultra.

Hay algo en lo que Samsung pierde puntos, y es la inclusión de un notch en la pantalla. Curiosamente, esta característica que es tan típica de Apple que sigue estando presente en el iPhone 14 (opens in new tab), es algo que no verás en los iPad Pro 2022. Por suerte, la pantalla de la Galaxy Tab S8 Ultra es tan grande, que es fácil pasar por alto el notch.

Respecto a los colores, el iPad Pro 2022 solo está disponible en dos tonos: plateado y gris, y es innegable que ambos son bastante aburridos (o elegantes, como dirían algunos). Dicho esto, Samsung ofrece menos opciones todavía en este sentido, ya que su tablet tope de gama solo está disponible en color grafito (que es gris oscuro).

Otro punto a favor de Apple es la presencia de una veloz conexión Thunderbolt 4 disponible a través del puerto USB-C, mientras que la Galaxy Tab S8 Ultra se conforma con un USB-C 3.2.

Ambas tablets son compatibles con lápices ópticos de alta calidad, y en ambos casos, podrás acoplar el lápiz mediante un sistema de fijación magnética: el del iPad está en el borde superior, y el de Samsung en la parte trasera. Hay una diferencia importante en este sentido, ya que Samsung incluye su S Pen cuando compras la tablet, mientras que en el caso del iPad Pro tendrás que comprar el Apple Pencil 2 (opens in new tab)por separado, y cuesta 149€, ni más ni menos.

Dicho esto, Apple ha mejorado la conectividad del Apple Pencil 2 para la nueva tablet. Ahora el iPad es capaz de detectar el lápiz cuando se acerca a 12mm, por lo que al pasarlo por encima de un cuadro de texto, este se expandirá. El reconocimiento de escritura también ha sido mejorado, aunque Samsung tampoco se queda atrás en este aspecto.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: pantalla

La pantalla del iPad Pro 12.9 (2022) no es tan buena como la del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Image credit: Future)

Acabamos de mencionar que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra es mucho más grande incluso que el iPad Pro 2022 de tamaño más grande, y eso, obviamente, se debe a su gigantesca pantalla.

El iPad Pro 2022 está disponible con pantalla de 11 y 12,9 pulgadas, mientras que la tablet de Samsung solo se comercializa con 14,6 pulgadas. Este tamaño supera incluso al de muchos portátiles.

La pantalla del iPad Pro 2022 de 11 pulgadas tiene una resolución de 1668 x 2388 (265ppp), mientras que el modelo más grande sube hasta 2048 x 2732 (265ppp). Por otro lado, la pantalla de la Galaxy Tab S8 Ultra tiene una resolución de 1848 x 2960 (240ppp), lo que quiere decir que tiene una densidad de píxeles un poquito más baja.

Los tres modelos ofrecen una tasa de refresco de 120Hz, lo que hace que todo se vea muy fluido.

Curiosamente, el tipo de panel es distinto en las tres tablets. El iPad Pro de 11 pulgadas cuenta con un panel IPS LCD, el iPad Pro de 12.9 pulgadas tiene un mini-LED LCD, y la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sube la apuesta con un panel AMOLED.

Esto quiere decir que, tal y como es habitual, Samsung gana en cuanto a la intensidad de las imágenes. La tecnología AMOLED supera a cualquier panel LCD gracias a su capacidad de iluminar los píxeles individualmente, creando un mayor contraste y unos negros realmente profundos.

El panel mini-LED del iPad Pro de 12,9 pulgadas de Apple sería el tipo intermedio, ya que ofrece más zonas de retroiluminación que un LCD estándar, además de un impresionante brillo máximo de 1600 nits. Esto quiere decir que el iPad Pro más grande es algo más brillante que la tablet de Samsung, pero por lo general, la pantalla AMOLED de la Galaxy Tab S8 Ultra ofrece el rendimiento más impresionante.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: cámaras

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Image credit: Future)

Es bien sabido que las cámaras traseras nunca son un punto importante en las tablets, por lo que seremos breves. Ambos iPad Pro 2022 cuentan con dos cámaras, una de 12MP y una ultra gran angular de 10MP. Además, ofrecen un escáner LiDAR ToF 3D que ofrece una percepción mejorada de la profundidad.

En cuanto a la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, también cuenta con dos cámaras: una de 13MP y una ultra gran angular de 6MP. Por lo tanto, podríamos decir que las tablets de Apple ganan en este aspecto, aunque como hemos dicho, tampoco es que las cámaras traseras sean importantes en este tipo de dispositivos.

Hablando de las cámaras frontales, el iPad Pro cuenta con una cámara TrueDepth de 12MP que permite la autenticación Face ID, mientras que la función Encuadre Centrado (Center Stage) puede hacer un seguimiento de tu cara en las videollamadas.

Samsung también apuesta más fuerte con las cámaras frontales que con las traseras, ya que al fin y al cabo, son mucho más importantes en las tablets (por ejemplo, para las videollamadas). En este caso, la Galaxy Tab S8 Ultra cuenta con dos lentes en la parte delantera: una de 12MP y otra ultra gran angular también de 12MP. Además, la tablet de Samsung también puede seguirte durante las videollamadas, igual que la de Apple.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: especificaciones y rendimiento

Un iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

El iPad Pro 2022 funciona con el mismo chip M2 de Apple que la compañía ofrece en sus últimos portátiles MacBook Air y MacBook Pro.

Esto sitúa al iPad Pro 2022 muy por delante del Galaxy Tab S8 Ultra en cuanto a rendimiento. La tablet premium de Samsung equipa el chip Snapdragon 8 Gen 1, que es un chip para móviles, y además, ya ha sido renovado con la versión superior Snapdragon 8+ Gen 1.

Lo cierto es que incluso el iPad Pro del año pasado, que contaba con el chip M1 de Apple (y tenía una CPU un 15% más lenta y una GPU un 35% más lenta en comparación con el actual M2), ya superaba en rendimiento al de la Galaxy Tab S8 Ultra . Por lo tanto, el nuevo iPad Pro 2022 gana con creces, y así pudimos comprobarlo en nuestro análisis, cuando vimos que es extraordinariamente potente.

Aparte de la ventaja de rendimiento bruto, el M2 de Apple también te permite hacer cosas nuevas como grabar vídeos en el exigente formato ProRes.

Dejando a un lado el procesador, el iPad Pro 2022 viene con opciones de almacenamiento de 128GB, 256GB, 512GB, 1TB y 2TB, mientras que la tablet de Samsung ofrece menos opciones, las cuales son 128GB, 256GB y 512GB.

iPad Pro 2022 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: batería

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Image credit: Future)

El iPad Pro 2022 de 11 pulgadas viene con una batería de 7.538mAh, mientras que el de 12,9 pulgadas tiene una de 10.758mAh.

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra cuenta con una batería de mayor capacidad, de 11.200mAh, pero claro, hay que tener en cuenta que esta tablet tiene una pantalla más grande, y además el sistema operativo Android suele consumir más energía que el SO de los iPad.

Apple promete "hasta 10 horas de navegación por la web con Wi-Fi o viendo vídeos", mientras que Samsung no fue tan específica dando cifras.

Ahora bien, para eso estamos nosotros. En nuestras pruebas, pudimos comprobar que el iPad Pro 12.9 (2022) cumple con lo que promete Apple, pero hay que tener en cuenta que ciertas tareas harán que la batería se agote mucho más rápido. Por ejemplo, se nos quedó sin batería tras solo seis horas de vídeo HDR.

Respecto a nuestras pruebas con la Galaxy Tab S8 Ultra, nos pareció que su batería aguanta más. Es mucho más difícil que esta tablet se quede sin batería. Al reproducir una película durante 90 minutos, solo perdió un 16% de la carga.

En conclusión, la duración de batería de la tablet de Samsung es mejor.

En cuanto a la velocidad de carga, la Galaxy Tab S8 Ultra soporta una carga por cable de 45W que aparentemente puede llenar la batería en 82 minutos. Apple, por su parte, admite una velocidad de carga bastante mediocre de 20W, por lo que en este aspecto también sale perdiendo.

Conclusión: ¿Cuál es mejor, el nuevo iPad Pro 2022 o la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra?

Antes que nada que quede claro: ambas tablets son excelentes. Ahora bien, si nos ponemos a hablar de fuerza bruta, es decir, de rendimiento, entonces el iPad Pro 2022 es superior a la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. La tablet de Apple cuenta con un procesador que en realidad encontramos también en los portátiles, por lo que juega en otra liga.

Además, podrás optar por más almacenamiento con las tablets de Apple... si es que quieres gastar esa barbaridad de dinero.

Dicho eso, la tablet de Samsung también tiene potencia de sobra para la mayoría de gente, y además su pantalla es mejor. Es verdad que las de los iPad Pro tienen una mayor densidad de píxeles, pero la de Samsung se lleva la corona gracias a ese panel AMOLED. Y por supuesto, a esto también hay que añadir que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ofrece una mayor duración de la batería, la cual además también podrás cargar mucho más rápido.

Por otro lado, tendrás que tener en cuenta el tema del sistema operativo, y eso suele ser cuestión de gustos. Otro factor decisivo es el tamaño, y esto dependerá del tipo de uso que quieras darle al dispositivo: si las 12,9 pulgadas del iPad Pro 2022 más grande no son suficientes para ti, entonces la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra con sus 14,6 pulgadas es una buena opción.

Por último, es fácil encontrar la Samsung Galaxy Tab S8 en oferta, y en ese caso, su valor no hace más que aumentar, y podría suponer la mejor comprar si nos fijamos en la relación calidad-precio. Lo que es innegable, es que esta tablet es la mejor con Android del mercado.