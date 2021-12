Nothing Ear 1: análisis

Los Nothing Ear 1 son tan bonitos e icónicos como los imaginaba la marca, y además tienen unos cuantos extras de agradecer: un diseño cómodo y ANC. El rendimiento del audio y la batería han mejorado con la versión en negro, así que la marca va por el buen camino.

Los Nothing Ear 1 son tan bonitos e icónicos como los imaginaba la marca, y además tienen unos cuantos extras de agradecer: un diseño cómodo y ANC. El rendimiento del audio y la batería han mejorado con la versión en negro, así que la marca va por el buen camino.

Análisis en dos minutos

Pocos productos hay que hayan generado tantísimo hype como lo hicieron los primeros Nothing Ear 1 hace unos meses. La start-up de Carl Pei (cofundador de OnePlus) estuvo muy acertada consiguiendo la atención del mercado de los auriculares TWS, algo que no habíamos visto desde los primeros AirPods.

Tampoco nos suelen parar por la calle y preguntarnos sobre los auriculares, que es la intención que tenía Nothing: crear un producto tan icónico como el de Apple. Si eso es algo que valoras, te encantarán los Nothing Ear 1.

Si por el contrario eres algo más discreto, ahora la compañía ha lanzado los mismos auriculares en negro, por el mismo precio y con las mismas especificaciones, así que puedes optar por el oscuro si estás cansado del blanco de los AirPods.

Los Nothing Ear 1 (Black Edition) están hechos para los que quieren algo más discreto .

Tienen un diseño transparente único que muestra partes de los auriculares y la caja, pero no es totalmente transparente. Nos ha gustado que Nothing haya llevado esta idea tan lejos, pero creemos que si hubiera mostrado todos los componentes, no tendría mucho gracia. a unos les gustará la idea, y otros no encontrarán nada de especial en ella.

De lo que no hay discusión es de lo cómodos que son. Puede que los Nothing Ear 1 no sean tan diferentes en forma, pero están entre los más auriculares más cómodos de llevar durante largos periodos de tiempo. Plásticos de buena calidad, silicona suave y un diseño ligero se combinan para ofrecer un ajuste perfecto. Si eres de los que le cuesta encontrar unos auriculares TWS que te encajen bien, tienes que echarles un vistazo a estos.

El rendimiento del audio, por el precio que tienen, está genial. Gracias a un driver más grande y un buen ajuste de audio, Nothing cumple con las expectativas cuando te estás gastando casi 100€. Para algunos puede estar muy bien equilibrado, pero nosotros creemos que los Ear 1 son demasiado pequeños para conseguir un equilibrio perfecto.

Eso sí, tenemos cancelación activa de ruido, algo difícil de conseguir en estos precios. Los auriculares hacen uso de tres micrófonos para analizar el sonido ambiente y cancelarlo. No nos gusta repetirnos, pero por menos 100€, no hemos encontrado una cancelación mejor.

En otro orden de cosas, la batería es muy buena. Conseguimos alrededor de 34 horas con la ANC apagada (baja hasta las 24h con la cancelación activa encendida), pero está bastante bien para este par de auriculares true wireless.

Desde la aplicación de Nothing puedes ver los niveles exactos de batería, junto con opciones para personalizar el ecualizador y los gestos.

En general, los Nothing Ear 1 son el primer producto de la compañía, y en un principio nos fijamos más en las funciones que en la forma. Con la nueva versión en negro, podemos afirmar que el producto se ve mucho más maduro y accesible para el público que ese color blanco y transparente que vimos a finales de verano.

Nothing Ear 1: precio y disponibilidad

Desvelados en julio, los Nothing Ear 1 en blanco cuestan 99€ en España. La versión en negro está disponible desde hoy mismo y por el mismo precio que su predecesor.

Diseño

Imagen 1 de 2 (Image credit: Carlos Pedrós) Imagen 2 de 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Supimos desde el primer momento que el diseño de los primeros Nothing Ear 1 iba a ser polémico: o te encanta o lo odias.

De igual manera que los dispositivos retro, el diseño general de los Nothing Ear 1 se basa en sus transparencias. El tallo de los auriculares es totalmente transparente, como parte del estuche. Piensa que son como un par de auriculares normales y corrientes cuya pintura se lijó desde el interior, pero la carcasa superior y las siliconas siguen siendo completamente opacas, lo que reduce la transparencia general.

Esas transparencias en el tallo revelan el trabajo interno de los auriculares, incluyendo los imanes y placas de circuito. Puede que te mole bastante o no te guste demasiado (para gustos, colores). En nuestra opinión, creemos que Nothing ha sabido crear un producto reconocible, tanto en su versión blanca como en la negra.

Son muy cómodos de usar, y hay tres pares de almohadillas de siliconas para que no se te escapen de la oreja, sea cual sea su tamaño. Con un peso de solo 4.7g, olvidarás que los llevas puestos muchas veces. De hecho, nos hemos quedado durmiendo con ellos y no nos hemos despertado por estar incómodos, algo inaudito con unos auriculares TWS.

Los Ear 1 también tienen resistencia IPX4 al agua, así que puedes usarlos mientras entrenas sin preocuparte por sudar y romperlos. Ten en cuenta que esa resistencia no se aplica al estuche, así que déjalo en otro lado.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Aakash Jhaveri) Imagen 2 de 2 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Hay una función de pausa automática, pero no es instantánea.

Los tallos de los auriculares responden al tacto, permitiéndote controlar la música y los ajustes. Siendo tan importante la comodidad cuando se trata de elegir unos auriculares, tener control por gestos es siempre una buena noticia. Gracias a ese tallo plano, es fácil activar los gestos sin tener que buscar un punto en concreto o quitarte sin querer el propio auricular.

Por defecto, un toque doble reproduce o pausa la música, mientras que deslizar arriba o abajo sube o baja el volumen. La pulsación larga o un triple toque se puede configurar en la app, y se puede usar para pasar canciones o cambiar los modos de ANC. No es compatible con los asistentes de voz, así que esas son las únicas opciones disponibles.

El estuche de carga es cuadrado y plano, con un diseño de cierre muy satisfactorio. Es mucho más grande que otros estuches de carga, pero no usa ese espacio extra inteligentemente. Hay mucho para aprovechar, y podrían haber añadido una batería más grande o un mejor sellado.

La tapa tiene un 'hoyo' en el que poner el dedo para cogerla mejor o, si quieres, darle vueltas como si fuera un fidget spinner. El hueco en el que van los auriculares tiene un punto de color rojo o plata, para que sepas reconocer fácilmente en qué lugar va cada uno.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Imagen 2 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Imagen 3 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

El estuche de carga se puede girar como un fidget spinner.

Aunque en la teoría suene muy guay, identificar el hueco correcto es en sí el problema. Sobre todo con los Nothing Ear 1, ya que al ser tan poco convencionales, conocer dónde iban no era suficiente a veces para asegurarnos de que estaban bien puestos y cargando (dejarlos en su lugar no siempre los pone a cargar correctamente).

En el lado derecho del estuche de carga, encontrarás un botón de emparejamiento y un puerto USB-C para cargar, aunque también lo puedes hacer de manera inalámbrica.

Hubo mucho hype con las transparencias del Ear 1, y nos decepcionó un poco que la compañía no optara por un diseño totalmente transparente. Si quería que viésemos el trabajo interno que hacen los auriculares, ¿por qué no mostrarlo entero? Podemos ver algunos imanes, los micrófonos y parte de la circuitería, pero nada inusual o increíble a la vista.

Como hemos dicho, 'o te gustan o te encantan'. No nos terminó de convencer la técnica de la 'belleza interior' de la primera versión en blanco de los auriculares, pero esta versión en negro nos parece mucho más llamativa, precisamente porque no llama tanto la atención.

Rendimiento del audio

Imagen 1 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Imagen 2 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Imagen 3 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Dentro de los Nothing Ear 1 hay un enorme driver de 11.6mm ajustados por Teenage Engineering.

Unos drivers tan grandes tienden a mover mucho aire, lo que aporta un sonido y unas frecuencias de bajos potentes. Desafortunadamente, no creemos que los Ear 1 lleguen al 'sonido rico y envolvente' que menciona Nothing.

No es que suenen mal. De hecho, tiene unos agudos muy detallados, y los medios suenan muy claros, pero el bajo ha quedado atrás, y los auriculares no suenan excesivamente fuerte.

Puedes incrementar las frecuencias bajas con un preset en la aplicación, pero el efecto no es tremendo. Teniendo en cuenta que muchos compran sus auriculares buscando unos bajos potentes, deberían de haber tenido eso en cuenta.

El sonido equilibrado no siempre es el mejor.

Nos hubiera gustado algo más de calidez en los instrumentos de baja frecuencia, aunque las voces sonaban muy ricas. El sonido de música en directo no era muy amplio.

De manera similar, la cancelación activa de ruido no era demasiado potente. Incluso con el volumen al máximo, podíamos escuchar el sonido del teclado al escribir. Es lo suficientemente efectivo para eliminar la mayoría del ruido que hace tu vecino con el taladro y estar mucho más cómodo. Claro, también dependerá del tipo de música que escuches, pero creemos que esto había que mencionarlo.

También hay dos modos de ANC: 'ligero' y 'transparente'. El primero es extremadamente útil, mientras que el segundo no termina de amplificar todos los sonidos a tu alrededor y llevarlos a los auriculares.

Aplicación y funciones

(Image credit: Carlos Pedrós)

Los Nothing Ear 1 vienen con una aplicación propia del mismo nombre, tanto en la App Store como en Google Play. Es una app muy bien diseñada que te muestra el estado de los auriculares, actualizar el firmware, así como configurar el perfil de sonido y los controles por gestos. Está muy bien y cumple su función, aunque nos hubiera gustado tener más flexibilidad con el ecualizador o los gestos.

La conectividad es Bluetooth 5.2 con soporte para SBC y códecs AAC, junto con el emparejamiento rápido de Google. Esperábamos que hubiera sido más fácil y rápido, pero no ha sido el caso.

Quitando del primer intento, el resto de conexiones no siempre han sido satisfactorias. Y, en Android, cuando teníamos los auriculares conectados, hemos perdido la conexión durante un segundo, varias veces, mientras veíamos vídeos de YouTube.

Desafortunadamente, ese no fue el único problema: la música se saltaba sola. Queremos remarcar que estos problemas sólo nos ocurrían con un dispositivo Android, y no hemos tenido ningún error de reproducción en iPhone.

Afortunadamente, todos estos problemas se pueden solucionar con una actualización, así que esperaremos un poco.

Batería

Imagen 1 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Imagen 2 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Imagen 3 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Los Nothing Ear 1 duraron nada más y nada menos que 5.7 horas ellos solitos, y aguantan hasta 28 horas si los vas cargando en su estuche. Una batería total de 34 horas, aunque baja hasta las 24 horas si usas la cancelación activa de ruido.

Si necesitas una carga rápida, dejarlo 10 minutos en us estuche te darán unas ocho horas de carga. Más que suficiente para tu jornada laboral.

Puedes cargar el estuche inalámbricamente con una base compatible con carga Qi, o mediante el puerto USB-C. Hay un indicador LED dentro para enseñarte el estado de carga.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Carlos Pedrós) Imagen 2 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri) Imagen 3 de 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Cómpralos si...

Quieres unos auriculares llamativos En la inmensa similitud entre los auriculares true wireless, los de Nothing (ya sean en blanco o en negro) llamarán la atención sin llegar a ser ostentosos.

El resto de auriculares te parecen incómodos Los Ear 1 son extremadamente cómodos de usar, incluso para largos periodos de tiempo, y se pueden ajustar con diferentes almohadillas de silicona.

Estás cansado de hacer gestos raros Gracias al diseño plano del tallo y la respuesta táctil, los controles gestuales de los Ear 1 funcionan muy bien.

No los compres si...

Eres despistado y/o torpe Los Nothing Ear 1 no son los más duraderos del mercado. El estuche de carga sufrirá arañazos rápidamente, y los auriculares también pueden salir afectados.

Buscas una calidad de audio espectacular La firma de sonido de los Nothing Ear 1 no es impresionante, lo que marcará para muchos la diferencia entre comprarlos o no.

Quieres la mejor calidad-precio Aunque los Ear 1 tienen un muy buen precio, hay unas cuantas opciones con una calidad de sonido similar y ANC a un precio más económico, como los Realme Buds Air 2.

Primer análisis: diciembre de 2021