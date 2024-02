5 errores comunes que comete la mayoría de la gente al comprar una silla de oficina

Reconozcámoslo: comprar una silla de oficina para trabajar todo el día es una decisión importante. Algunas de las sillas ergonómicas que existen son bastante caras, y te gastarás una buena cantidad de dinero, incluso por una silla de gama media.

Así que merece la pena tomarse el tiempo necesario para decidir qué modelo comprar, así como evitar algunas de las trampas más comunes en las que se cae al tomar esta decisión de compra. En este artículo vamos a destacar cinco de los errores más frecuentes que se cometen al comprar una silla de oficina.

(Image credit: Humanscale)

1. La preparación es la clave

A la hora de decidir cuál es la silla de oficina más adecuada para ti, es obvio que tendrás que pasar por todo un proceso de toma de decisiones, pero cuando por fin creas que tienes la silla adecuada, no cometas el error de encargarla sin tener en cuenta en profundidad su configuración de trabajo actual y las medidas exactas de la silla que vas a comprar.

¿Qué anchura tiene la silla? ¿Tienes suficiente espacio en tu escritorio para una silla tan grande? Del mismo modo, ¿qué altura tiene el escritorio? ¿Y a qué altura llegará la silla en su extensión máxima? Si puedes encontrar las especificaciones completas, quizá también quieras considerar, por ejemplo, el nivel al que quedarán los reposabrazos en comparación con tu escritorio, y si los reposabrazos son regulables.

En resumen, piensa en cada elemento de la posición relativa de la silla y tu escritorio, y en el espacio de que dispones en tu oficina, para detectar cualquier problema que pueda romper el acuerdo en este sentido. Además, ten en cuenta que todas las sillas están clasificadas para un peso máximo, así que asegúrate de encontrar un asiento que se adapte a ti también en este aspecto.

Es cierto que puedes devolver una silla de oficina durante el periodo de reflexión si no te convence por su tamaño, sus ajustes o la forma en que se adapta a tu escritorio, pero se trata de una molestia que es mejor evitar si puedes anticiparte a esos problemas antes de hacer el pedido.

2. No te dejes engañar por el acolchado

No cometas el error de mirar las imágenes de la silla de oficina que estás considerando y darte cuenta de que tiene grandes cantidades de relleno y, basándote en eso, concluir que la silla debe ser muy cómoda.

Aunque tener grandes cojines acolchados (algo bastante común en algunas sillas de oficina relativamente baratas de marcas desconocidas) puede hacer parecer que una silla en concreto es cómoda, no te dejes engañar. Tener grandes cojines acolchados no es necesariamente bueno.

Si nos fijamos en las sillas de gama alta de fabricantes como Herman Miller o Humanscale, tienen acolchado, claro, pero una cantidad razonable de acolchado de alta calidad, y no exageran. En otras palabras, los grandes cojines acolchados no son especialmente deseables desde el punto de vista ergonómico, por lo que, aunque una silla con este tipo de acolchado pueda parecer cómoda, puede que en realidad no lo sea.

(Image credit: Steelcase)

3. No descuides los ajustes y el apoyo lumbar

A la hora de comprar una buena silla de oficina ergonómica (y la ergonomía debe ser siempre un factor clave a la hora de adquirir una silla en la que se va a estar sentado mucho tiempo, en el trabajo, todo el día, todos los días), asegúrese de adquirir una que sea adecuadamente ajustable. Preferiblemente, no sólo debe poder regular la altura del asiento, sino también su posición en el plano horizontal, así como la altura del respaldo, los reposabrazos y los reposacabezas (si la silla los tiene), además de la tensión de la reclinación.

La mayoría de las sillas buenas también permiten manipular el respaldo para cambiar el nivel de apoyo lumbar, que suele ser un factor crucial para que una silla resulte cómoda para sentarse todo el día.

Aunque en algunas sillas, elementos como el apoyo lumbar pueden ser opcionales, si ese es el caso, no cometa el error de ahorrar un poco de dinero (y a menudo es sólo una pequeña cantidad) para prescindir de la posibilidad de ajustarlo. Si te es posible, deberías adquirir una silla que permita personalizar el apoyo lumbar.

(Image credit: Shutterstock)

4. No olvides las ruedas

Un pequeño detalle que puede que se te olvide es lo que hay en el extremo de las patas de la silla. No cabe duda de que querrás ruedas para tu silla de oficina, para poder moverla con facilidad (por ejemplo, si quiere deslizarse hasta la mesa de un compañero de trabajo), así que lo primero que debe asegurarse es de que la silla que compre tenga ruedas (a menos que realmente no las quieras, claro).

En cuanto a las ruedas, puedes elegir entre dos tipos: ruedas para suelos duros o ruedas para moquetas. Asegúrate de no pasar por alto la posibilidad de elegir la adecuada (a menudo se trata de una opción en algún lugar de las especificaciones de la silla durante el proceso de compra en línea), porque equivocarse podría ser, obviamente, una mala noticia.

5. Y por último, no escatimes

Como hemos mencionado en la introducción, algunas sillas de oficina pueden ser bastante caras; pero haga lo que haga, no caiga en la trampa de intentar recortar gastos. Recuerde que las sillas más caras suelen venir con garantías de 10 años o incluso más (hemos visto casos de 12 y 15 años).

Lo que hay que tener en cuenta es que, si calculamos el coste a lo largo de ese periodo de 10 o 15 años y lo desglosamos en mensualidades, nos saldrá mucho más rentable comprar un mueble de oficina de calidad.

Si compras una silla barata, es muy posible que se caiga a pedazos en unos pocos años (o menos), por lo que a lo largo de una década (o más) podrías acabar comprando varias sillas, lo que te supondría el mismo gasto que si te limitaras a comprar una de las sillas de oficina más caras. No sólo se trata de una cuestión presupuestaria, sino que, por supuesto, tu espalda también te agradecerá la inversión en una buena silla a largo plazo, mientras que un modelo barato podría agravar cualquier problema lumbar (o de otro tipo relacionado con la postura) que puedas tener.

Otro punto adicional a tener en cuenta aquí es que el tipo de empresas de renombre que hacen las sillas de gama alta tendrán políticas de devolución fiables (en términos generales) mientras que un asiento de presupuesto de Amazon probablemente no lo hará, así que tenlo en cuenta también. Esto es especialmente importante si se compran muchas sillas para una oficina, por supuesto.