¿El táctil de tu Samsung Galaxy S23 no responde? Tranquilo, no estás solo: es culpa de la actualización One UI 6.1

La gran actualización One UI 6.1 de Samsung ya está disponible para su descarga en los teléfonos Samsung más antiguos, pero varios usuarios del Galaxy S23 están informando de que la esperada actualización centrada en la IA ha hecho más daño que bien a sus dispositivos.

Según publicaciones recientes en Reddit y en el foro de la Comunidad de Samsung, One UI 6.1 ha causado estragos en la funcionalidad de la pantalla táctil de algunos dispositivos Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra. Algunos usuarios afirman que sus pantallas ahora "no responden en absoluto", mientras que otros dicen que la funcionalidad táctil solo funciona con el S Pen.

Esta última queja llega sólo unos días después de que algunos fans de Samsung culparan a One UI 6.1 de causar una menor velocidad de carga en sus dispositivos Galaxy. Sin embargo, al igual que pasó con ese problema, creemos que esto no es nada de lo que haya que preocuparse a largo plazo. Permítenos que te expliquemos por qué.

Para empezar, una buena parte de estas quejas proceden de usuarios cuyos teléfonos Galaxy S23 están equipados con pantallas que no son OEM, que es otra forma de decir que no son piezas originales. Si resulta que este problema de la pantalla táctil es exclusivo de este tipo de pantallas, entonces la gran mayoría de los usuarios del Samsung Galaxy S23 no tienen de qué preocuparse.

Por supuesto, Samsung tendrá que solucionar el problema de las pantallas de terceros afectadas a través de futuras actualizaciones de firmware, y si la pantalla de tu Galaxy S23 se encuentra entre ellas, parece que retroceder a One UI 6 y quitar dicha actualización revertirá el problema. No es lo ideal, pero es una solución temporal.

Problemas típicos de las actualizaciones

Dicho esto, no todos los usuarios que se quejan han concretado si la pantalla de su Galaxy S23 es original o no, por lo que no podemos decir con seguridad si este problema de la pantalla táctil se limita a las piezas no originales. Si no es así, entonces nos inclinamos a pensar que está sucediendo como resultado de los problemas típicos que traen a menudo las actualizaciones.

¿Qué queremos decir con esto? Pues que cuando un desarrollador de software lanza una actualización importante del sistema operativo, los teléfonos a menudo tienen que volver a indexar los datos y recalibrar sus ajustes para tener en cuenta las nuevas exigencias de esa actualización. Las nuevas actualizaciones también provocan una serie de actualizaciones específicas de las aplicaciones, que pueden sobrecargar aún más el chip del dispositivo, pero una vez que estas aplicaciones se han actualizado con la última versión de un sistema operativo concreto, los problemas de ralentización suelen desaparecer. Piensa en ello como una resaca inducida por las actualizaciones.

El Galaxy S23 (izquierda) y Galaxy S23+ (derecha) (Image credit: Shutterstock / Framesira)

De hecho, ese parece ser el caso del Galaxy S23 y One UI 6.1. Por ejemplo, un comentario que se encuentra debajo de la mencionada entrada del foro de la Comunidad Samsung dice: "Me di cuenta de que la parte inferior de la pantalla no respondía [después de descargar One UI 6.1], pero funcionó una vez que todas las aplicaciones estaban completamente optimizadas". "No es un problema permanente, al menos para mí. Un reinicio lo resolverá, pero espera a que las apps se optimicen tras el reinicio inicial antes de forzar un reinicio."

Así que ahí lo tienes. Si tu dispositivo Galaxy S23 se ha visto afectado por este frustrante problema de pantalla táctil desde que descargaste One UI 6.1, te sugerimos que esperes uno o dos días antes de reiniciar y (con suerte) resolver el problema. Como algunos usuarios han señalado, es posible que mientras tanto tengas que utilizar el S Pen para navegar por el teléfono, y ya depende de ti si puedes aguantar apañándote así, o si prefieres eliminar One UI 6.1 hasta que esté pulido.

En cualquier caso, si este problema persiste, Samsung seguramente lanzará un parche de software completo en las próximas semanas.