El iPhone 17 podría estar literalmente repleto de nuevas funciones: te contamos todo

Si alguna vez has visto un vídeo de cómo alguien despieza uno de los mejores iPhone, sabrás lo meticulosamente diseñados que están los dispositivos de Apple, así como la cantidad de componentes que el gigante tecnológico consigue meter en los delgados marcos de sus móviles.

Pues bien, el interior del iPhone podría estar aún más abarrotado en 2025, ya que Apple está trabajando supuestamente en una placa base más delgada y ligera que le permitiría llenar el iPhone 17 de ese año con aún más componentes y aumentar potencialmente la duración de su batería.

Eso es lo que ha afirmado el analista de Apple Ming-Chi Kuo, que tiene un sólido historial de predicciones de Apple. En un artículo publicado en Medium, Kuo afirma que Apple adoptará un material llamado RCC, o cobre recubierto de resina. Esto "puede reducir el grosor de la placa base", dice Kuo, "y facilitar el proceso de perforación porque no tiene fibra de vidrio."

Sin embargo, este nuevo material no va a llegar en el iPhone 16 de 2024, cree Kuo, debido a "sus características frágiles y su incapacidad para superar las pruebas de caída". Parece que aún queda mucho trabajo por hacer.

Lo que importa es el interior

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Es lo que hay: los usuarios a menudo golpean o dejan caer sus iPhone. Por eso Apple ha reforzado el iPhone en un intento de salvarlo de la destrucción, con protecciones como el Ceramic Shield diseñado para evitar accidentes.

Teniendo esto en cuenta, si el RCC aún no es lo suficientemente fuerte como para pasar la prueba de caída, no hay forma de que llegue a los futuros iPhones hasta que Apple lo haya reforzado lo suficiente. Sin embargo, parece que Apple no está lejos de conseguirlo, dado que Kuo cree que podría debutar en el iPhone 17 dentro de tan sólo dos años.

En cualquier caso, Kuo cree que Apple necesitará perfeccionar sus placas base RCC antes del tercer trimestre de 2024, momento en el que ultimará las cosas para el iPhone del próximo año.

Si Apple consigue que las placas base RCC sean lo suficientemente resistentes, podría añadir todo tipo de funciones para las que el iPhone no tiene espacio interno por el momento. Esto podría dar lugar a una fiestas de nuevas y emocionantes funciones en el iPhone 17. Esperaremos a ver qué pasa.