Stranger Things 5 será la temporada con más muertes hasta ahora

Fans de Stranger Things, ya podéis ir preparándoos para una montaña rusa de emociones, ya que en la quinta y última temporada de la serie veremos muchas muertes de personajes.

Los hermanos Duffer, es decir, los creadores de Stranger Things, parece que han sugerido cuál será el destino de algunos de los actores principales de la exitosa serie de Netflix, en el evento de los premios For Your Consideration (FYC) del 13 de noviembre (según The Hollywood Reporter (opens in new tab)).

Durante dicho evento, el dúo dio a entender que Stranger Things 5 será la temporada con más muertes de todas. Dado el alto nivel de secretismo que rodea a la temporada final de la serie, los hermanos Duffer no dieron ningún detalle concreto. Sin embargo, las palabras que usaron al dar respuesta a una pregunta en particular sugieren que algunos de los personajes favoritos de los fans no llegarán vivos al gran final de Stranger Things.

Ross Duffer dijo: "Tan importante como lo sobrenatural es que ahora tenemos muchos personajes, la mayoría de los cuales siguen vivos. Y es importante cerrar esos arcos. Muchos de estos personajes han estado creciendo desde la primera temporada, así que es un acto de equilibrio entre darles tiempo para completar sus arcos de carácter y también atar los cabos sueltos y hacer nuestras revelaciones finales."

Lo que nos llama la atención de esas palabras es la parte de "la mayoría de los cuales siguen vivos". Es verdad que es posible que estemos malinterpretando esa expresión, pero... ¿qué necesidad habría de concretar eso así, si no va con una segunda intención?

¿Cuáles de los personajes podríamos ver morir en Stranger Things 5? (Image credit: Tina Rowden/Netflix)

Otras respuestas de los Duffer también dan pistas de que algo grande ocurrirá en Stranger Things 5, dando más peso a la perspectiva de que veremos morir a numerosos personajes en su enfrentamiento final con Vecna, el Azotamentes (o Mind Flayer) y el Mundo del Revés

"Creo que lo que estamos tratando de hacer es volver al principio un poco en el tono de la temporada uno, pero a una escala que está más en línea con la temporada cuatro", continuó Ross Duffer. "Espero que tenga un poco de todo".

"Conseguimos que nuestros ejecutivos lloraran, lo que me pareció una buena señal", añadió Matt Duffer. "Las únicas otras veces que los he visto llorar ha sido en las reuniones de presupuesto".

La temporada 5 de Stranger Things se perfila como un final electrizante para una de las mejores series de Netflix de todos los tiempos. Recientemente, los guionistas de la serie revelaron el título del primer episodio de la quinta temporada: The Crawl, que podría significar en español algo así como "el arrastre".

Por otra parte, los hermanos Duffer declararon anteriormente que la quinta temporada de Stranger Things tendrá capítulos más cortos que la cuarta temporada, lo que hará más sencillo poder hacer un maratón de la serie y ver varios episodios seguidos, ya que los de la temporada 4 eran larguísimos (opens in new tab).

Todavía no se sabe cuándo se estrenará Stranger Things 5, pero el rodaje comenzará en algún momento de 2023. The Crawl es el único capítulo que se ha escrito hasta ahora, así que todavía tardarán un buen tiempo para poder empezar a grabar.

Es hora de matar a los preferidos de la audiencia, Netflix

El destino de Sadie ya está en el aire al comienzo de la quinta temporada. (Image credit: Netflxi)

Dejando a un lado las muertes de Barbara Holland, Bob Newby y Eddie Munson (en las temporadas 1, 2 y 4, respectivamente), Stranger Things siempre ha sido reacia a matar a los personajes favoritos de los fans. O a cualquiera del reparto principal en general.

Y este es un problema delicado que ha despertado bastante debate, que no ha hecho más que intensificarse con el paso de las temporadas; incluso la propia Millie Bobby Brown (Once) hizo una declaraciones afirmando que la serie "necesitaba empezar a mater gente".

Hemos disfrutado viendo la evolución de estos personajes a lo largo de cuatro temporadas, pero si quieren que Stranger Things 5 tenga el enorme impacto emocional que debería, la última temporada de la serie tiene que matar a algunos de sus personajes favoritos.

No importa si se trata de Once, interpretada por Millie Bobby Brown (aunque recientemente ha dicho que no quiere que Once muera en la quinta temporada de Stranger Things) o de otra persona. Por ejemplo, la Max de Sadie Sink es la que a estas alturas parece más probable que muera, ya que el personaje está en coma al comienzo de la quinta temporada, aunque la propia actriz todavía no sabe cuál es el destino de Max.

Independientemente de los personajes que puedan morir, los hermanos Duffer tendrán que pasar por el aro y comprometerse a matar a algunos de ellos. Esperamos que así sea, pero ya hemos visto demasiadas falsas muertes de personajes (siendo los casos más destacados los del doctor Brenner y Jim Hopper). Sea como sea, Stranger Things 5 debe ser marcar el final de algunos de nuestros héroes favoritos de Hawkins.