Podrías cargar tu móvil de forma inalámbrica con tu portátil Dell

Dell ha patentado una nueva tecnología que hará que los usuarios puedan cargar sus móviles de forma inalámbrica utilizando su portátil (opens in new tab).

La patente de Dell, que tiene el número de referencia 20220239124, ha sido descubierta por Patently Apple (opens in new tab), y consiste en utilizar parte del espacio no utilizado de un portátil para colocar una base de carga inalámbrica desmontable, en la que se podría colocar un dispositivo externo, como un teléfono, para cargarlo.

A diferencia de otros sistemas similares, esta tecnología no contempla incrustar bobinas de carga inalámbrica directamente en el portátil.

¿Cómo funciona?

Lamentablemente, la patente no concreta la potencia que tendría esta conexión inalámbrica.

También cabe señalar que el hecho de que Dell haya solicitado esta patente, no quiere decir que la vayan a aprobar, o que la compañía la use finalmente en algún dispositivo.

Por otro lado, no hay que olvidar que Dell no es la primera compañía que está trabajando en este tipo de tecnología de carga inalámbrica.

Apple lleva desarrollando este tipo de tecnología desde 2014, y ya ha registrado tres patentes relacionadas para sus MacBooks.

Apple anunció en 2017 sus planes para lanzar su almohadilla de carga inalámbrica AirPower, pero el dispositivo se canceló finalmente debido a problemas técnicos en 2019, y se especuló que el problema tenía que ver con la gestión del calor.