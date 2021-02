Microsoft anuncia Office 2021 para Windows y macOS

Microsoft ha anunciado esta semana la última actualización de su pack de productividad, Office 2021, en una publicación original de blog, redactada por Jared Shapiro, vicepresidente corporativo de Microsoft 365. Además, también ha presentado Office Long Term Servicing Channel (LTSC) para empresas que necesitan una opción estable a largo plazo en el software.

Al igual que la versión anterior (Office 2019), Office 2021 ha sido diseñado para usuarios individuales y pequeñas empresas cuya intención no es suscribirse al servicio en la nube de la compañía, Microsoft 365.

Si bien aún no tenemos todos los detalles sobre qué tipo de funciones han cambiado o qué nuevas características se han añadido a la tienda de Office 2021, The Verge señala que lo más probable es que Microsoft, en primer lugar, implemente los cambios más importantes en productos de Office de la versión de suscripción de Microsoft 365.

Shapiro afirma en dicha publicación del blog que Office 2021 será compatible durante cinco años y que el precio de compra única seguirá siendo el mismo tanto para los usuarios individuales como para pequeñas empresas, aunque el precio de Office Professional Plus, Office Standard y las compras de aplicaciones individuales de Office aumentarán un 10%.

Llega 'Office LTSC' para empresas que necesitan una opción de permanencia en Office

"La nube es donde invertimos, donde innovamos, donde encontramos las soluciones que ayudan a nuestros clientes a empoderar a todos en su organización, incluso cuando todos nos estamos adaptando a un nuevo mundo de trabajo", escribe Shapiro. "Pero también nos hemos dado cuenta de que algunos de nuestros clientes necesitan habilitar un conjunto limitado de escenarios que fueron bloqueados en el tiempo, y estas actualizaciones reflejan nuestro compromiso por tratar de satisfacer esta necesidad".

La nueva opción ‘Office LTSC’ de Microsoft está pensada para operaciones comerciales que, por cualquier motivo, no pueden actualizar su software con frecuencia o incluso nunca, ya sea por necesidad práctica o por cumplimiento normativo.

"Las nuevas características de Office LTSC incluirán mejoras de accesibilidad, opciones como Dynamic Arrays y XLOOKUP en Excel, compatibilidad con el modo oscuro en múltiples aplicaciones y mejoras de rendimiento en Word, Excel, Outlook y PowerPoint", asegura Shapiro. No incluirá Skype para empresas, pero contará con Microsoft Teams.

No tendrás acceso a la nube, pero al igual que con las versiones anteriores, Office LTSC se ofrece con un tipo de licencia perpetua para ese mismo dispositivo. Microsoft planea lanzar una ‘vista previa’ de Office LTSC en abril, y pretende lanzar la versión definitiva a finales de este mismo año. Por lo demás, todavía no se sabe cuándo estará disponible Office 2021, pero sí sabemos que, en este caso, no tendremos una ‘vista previa’ antes del lanzamiento.