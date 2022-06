Llega la tercera beta de Android 13 con funciones escondidas para tu día a día

Google ha lanzado su tercera beta pública de Android 13 a medida que avanza el desarrollo de su próximo sistema operativo.

La tercera beta de Android 13 es una buena ocasión para los que quieren probar el sistema, ya que es una de las más estables y las APIs están casi terminadas. Lo único que falta es que Google pula los últimos detalles arreglando los fallos y los desarrolladores le den los últimos toques a sus apps para cuando se lance de forma oficial.

Las pruebas finales

Google se ha asegurado de que los desarrolladores puedan terminar sus apps con el conocimiento que tienen de Android 13, y que no habrá ningún cambio desde que se empezó hasta que se vaya a terminar. La fecha de lanzamiento de Android 13 no se ha revelado todavía, pero según el gráfico de Google, el nuevo sistema operativo debería salir después de julio de este año. En cualquier caso, no es una fecha muy precisa.

En la superficie, la beta 3 de Android 13 parece estar enfocada en los desarrolladores. Hay nuevos tipos de permisos que deben probar en sus propias aplicaciones para ver si son compatibles. Los cambios incluyen nuevos permisos para enviar notificaciones de una app y acceder a los sensores del dispositivo.

El último extra en la beta 3, al menos según Google, es que se está probando la compatibilidad con tablets y pantallas más grandes.

Eso sí, parece ser que Google se ha dejado un par de cosas más. El editor técnico senior de Android para Esperdev (opens in new tab), Mishaal Rahmal, indagó en la beta y encontró unas cuentas funciones nuevas de las que Google no había informado aún.

Funciones ocultas

Según él, los nuevos ajustes de notificaciones aparecen en cuanto tu teléfono Android termina de instalar la beta. El sistema operativo te da una lista de aplicaciones usadas recientemente donde poder activar o desactivar las notificaciones. El Pixel Launcher ahora mostrará los resultados web junto a las apps en la página de inicio. Si los resultados son demasiado intrusivos, puedes desactivarlos.

Hablando de los resultados de búsqueda, ahora aparecerán atajos a las apps en Búsqueda de Google. Por ejemplo, Rahman mostró cómo al buscar la palabra 'taco', los resultados incluían información perteneciente al taco, pero también podías buscar esa palabra en YouTube, Maps y la Play Store.

También hay cambios en la interfaz de usuario. Los gestos son más destacados, los colores más brillantes y el menú de juegos ya no está, según Rahman.

Comparado con su predecesor, Android 13 parece que será bien recibido. Puedes descargar la beta 3 desde el blog de desarrolladores de Android (opens in new tab). La página incluye una lista de dispositivos compatibles, y si tu teléfono no está ahí, tendrás que esperar hasta que salga la versión final públicamente.