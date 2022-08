Las memorias RAM para tu PC podrían ser mucho más baratas dentro de poco

Las memorias para ordenadores pronto podrían ser más baratas, según afirma una empresa de análisis que acaba de revisar sus predicciones anteriores para sugerir bajadas incluso más notables de lo que pensaban en un principio de los precios de las memorias RAM (opens in new tab).

Según TrendForce (opens in new tab), los fabricantes coreanos de DRAM están bajando los precios para aumentar la demanda de los clientes ya que hay un exceso de stock, y estos precios reducidos harán que los módulos de memoria sean considerablemente más baratos en un futuro.

Mientras que TrendForce ya había predicho anteriormente una caída de los precios de las memorias RAM de consumo de entre el 8% y el 13% en el tercer trimestre, ahora esta estimación se ha revisado y se ha recalculado: ahora predicen que el descenso trimestral será de al menos el 13%, o tal vez incluso hasta el 18%, lo que supone casi una quinta parte menos.

Estamos hablando de una caída considerable, y es una tendencia que aparentemente continuará en el cuarto trimestre, según la empresa de análisis, ya que se prevé una caída adicional del 3% al 8% (este cálculo también ha sido revisado, ya que antes decían que la caída sería solo de un 5% como máximo).

De forma adicional, TrendForce cree que "no se puede descartar la posibilidad de un descenso continuado", lo que significa que podríamos ver más bajadas de precios a medida que se acerque el 2023.

Espérate antes de comprar RAM, si puedes

La conclusión más importante de lo que estamos comentando aquí es la siguiente: si estás pensando en comprar memoria RAM, merece la pena que te esperares para poder ahorrarte dinero con esa bajada de precios que se prevé, y más si lo que pretendes comprar son módulos de RAM más caros o de mayor capacidad.

Cabe señalar que esta bajada de precios es más probable cuando se trata de memoria RAM DDR4, y es posible que los precios de las memorias del estándar más reciente, es decir, DDR5, no bajen tanto.

Dicho esto, conforme el estándar DDR5 vaya teniendo más tiempo, se irá abaratando (y aumentando su rendimiento), por lo que merece la pena esperar un tiempo también por ese motivo. Lo cierto es que la DDR5 ya ha experimentado algunas bajadas de precio notables en los últimos dos meses, y no hay razón para creer que eso no vaya a pasar de nuevo.

En conclusión, si estás pensando en aumentar o cambiar la memoria RAM de tu ordenador, nuestro consejo es que aguantes un poco más. Incluso los que que estén montando un nuevo PC podrían querer esperar un tiempo antes de comprar ciertos componentes, porque no son solo los precios de la memoria RAM los que están bajando de precio, sino que además las tarjetas gráficas (opens in new tab) son cada vez menos caras. De hecho, las tarjetas gráficas de nueva generación llegarán pronto, por lo que es recomendable tener paciencia, ya sea por poder comprar las nuevas GPUs, o porque las de la generación actual bajarán más de precio cuando se lancen las nuevas.

Vía Tom’s Hardware (opens in new tab)