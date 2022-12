Instagram por fin ayudará a los creadores de contenidos a entender por qué no están triunfando

Instagram está actualizando su herramienta de "Estado de la cuenta" para informar mejor a las cuentas de empresas y creadores de contenidos de por qué algunas de sus publicaciones son eliminadas, abogando así por una mayor transparencia con los usuarios.

Estas cuentas ahora sabrán cuáles de sus publicaciones son "eligibles para ser recomendadas" por el algoritmo de Instagram a usuarios que no son seguidores de la cuenta. Esto incluye secciones de la plataforma como la página "Explorar", los Reels, y las recomendaciones en el feed. Por otro lado, Instagram también informará a las cuentas de por qué su contenido no está siendo recomendado, explicando, por ejemplo, las razones por las que no cumple con las Normas Comunitarias, tal y como ha informado la plataforma (opens in new tab). Esta información también se puede encontrar en la página para creadores de Instagram (opens in new tab), donde ahora está más visible que antes.

Una vez informados, los creadores tienen la oportunidad de editar o eliminar la publicación que incumple las Normas de recomendaciones de Instagram, o solicitar una revisión si creen que Instagram ha podido cometer un error al eliminar la publicación. El equipo de revisión examinará detenidamente la publicación antes de tomar una nueva decisión. Si esto te suena familiar, es porque las cuentas normales han podido apelar el contenido amonestado desde el lanzamiento de la función Estado de la cuenta en octubre de 2021.

Para una futura actualización, hay indicios de que el Estado de la Cuenta se ampliará a otras funciones, como la de Búsqueda, además de enseñar a los creadores cómo llegar mejor a los no seguidores.

Instagram ha afirmado que esta actualización se implementará primero en los Estados Unidos durante los próximos meses. Han dicho que quieren analizar los resultados, y si son positivos, la idea es lanzar estos cambios a nivel global más adelante.

Aclarando el algoritmo

Al anunciar esto, Instagram ha afirmado que entiende lo frustrante que puede ser para las cuentas no entender por qué no están consiguiendo el alcance que tenían antes. Ese es realmente el objetivo de esta actualización: aclarar la confusión. Los algoritmos de las redes sociales son una fuente frecuente de frustración para muchos creadores de contenidos. El funcionamiento de estos algoritmos es un secreto muy bien guardado. Si pasas suficiente tiempo en YouTube, por ejemplo, acabarás encontrándote con un creador quejándose de lo difícil que es entender qué contenidos se recomiendan y cuáles se eliminan.

Este último año ha habido movimientos de terceros para rectificar este problema. La más notable fue la aprobación en la Unión Europea de la Ley de Servicios Digitales, que obligará a gigantes tecnológicos como Meta a revelar cómo funcionan sus algoritmos de recomendación. Sin embargo, esta ley no entrará en vigor hasta 2024, por lo que hasta entonces apenas notaremos su efecto.

Pero, aunque las propias redes sociales tarden en implementar estas herramientas, por suerte tenemos otras de terceros. Son una buena forma de publicar contenidos para mantener una alta participación de la audiencia.