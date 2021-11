Anmeldelse: Logitech G435

Logitech G435 er meget lette og meget komfortable at have på i længere tid ad gangen. De giver dig mulighed for at spille uden forsinkelser på lyden takket være Lightspeed-forbindelsen, og de har Bluetooth så du kan bruge dem med din smartphone. Miljøvenlige materialer kompenserer for et lidt uskønt design, og lyden er god til prisen.

Logitech er et kendt mærke spilverdenen takket være G-seriens produkter som mus, tastaturer og tilbehør af enhver art. En liste, der nu også omfatter Logitech G435, trådløse hovedtelefoner rettet mod gamere, men velegnet til enhver form for brug.

Det er ekstremt lette høretelefoner, som primært fokuserer på komfort. De fungerer med en normal Bluetooth-forbindelse, men hvis du er bekymret for, at forsinkelse vil lægge hindringer i vejen for dit spil, så sørger den medfølgende USB-dongle for at oprette en eksklusive Wi-Fi-forbindelse imellem hovedtelefoner og f.eks. din computer. Det kører via Logitech Lightspeed-protokollen, som også bruges af andre enheder fra producenten.

Logitech G435 fås i forskellige farver og er lavet af forholdsvis billige materialer. De ser ikke specielt solide ud, men alt i alt leverer de bedre lydkvalitet, end du måske forventer. På den anden side har Logitech haft øje for miljømæssig bæredygtighed ved kun at bruge genbrugsplast.

Og batteriet holder op til 18 timer på én opladning, hvilket ​​sandsynligvis er længere end din gaming-session - i hvert fald i hverdagene.

(Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Logitech G435 s er tilgængelige direkte fra Logitechs websted og fra mange af de andre elektronikforhandlere her i Danmark. Den vejledende udsalgspris er 599 kr.

Hovedtelefonerne findes i tre forskellige farver: sort med gule detaljer (som vi har testet), blå/pink og grå/indigo. den sorte bør fungerer for brugere med en mere klassisk smag, og de andre farver er til bruger med en lidt mere festlig og farverig smag.

Design og materialer

Så snart du løfter Logitech G435, kan du ikke undgå at lægge mærke til, hvor lidt de vejer. Selv hvis du sammenligner med hovedtelefoner uden batterier, føles disse lettere. Du vil sikkert også bemærke, at de føles som lidt billigt udførte, men det er også på grund af den lave vælg. Så her får du måske ikke det bedste førstehåndsindtryk. Men til den lave pris, vil vi heller ikke forvente en luksus produkt. Det hjælper lidt at vide, at det er fremstillet med meget genbrugsplast.

Der er ingen spor af metal nogen steder, bortset fra USB-C-stikket. Når du står med dem i hånden og prøver at vride og ryste dem lidt, føles de både solide og fleksible, og i testperioden har vi på intet tidspunkt været nervøse for, om de kunne tåle en lidt hårdhændet behandling. Så det er ikke hovedtelefoner, hvor du vil være bekymret, hvis de falder på gulvet eller får et vrid for meget, når du bruger dem.

Selve kopperne er helt i plast og på vores model sidder der gult spiralkabel, som forbinder de to ørekopper med hinanden. Hovedbøjlen er også i plast. Den har ingen pude til at forbedre komforten, men fordi hovedtelefonerne er så lette, er det heller ikke noget, vi på noget tidspunkt har savnet. Bøjlen har et stofbetræk, der har en mere æstetisk funktion - og forhindrer håret i at blive fanget i selve bøjlen.

Indersiden af kopperne er også lavet af plast. Driverne på 40 mm har et hårdt plast-cover med en masse huller til at slippe lyden igennem, mens ørepuderne er dækket af et åndbart syntetisk stof.

Uanset om vi har siddet i et varmt eller koldt lokale, så har de holdt en behagelig temperatur. Hvis det bliver rigtig varmt, vil det sandsynligvis kunne mærkes, men det gælder de fleste hovedtelefoner.

Logitech G435 er meget fleksible. Hvis du har en rigtig god ven, kan I næsten deles om dem. (Image credit: Peter Hoffmann)

Funktioner

Logitech G435 er et par hovedtelefoner, som er udstyret med en mikrofon, men du får ikke en masse andre funktioner med i købet. Med knapperne kan du tænde og slukke hovedtelefonerne, skrue op og ned for lyden og du kan tænde/slukke mikrofonen.

Du kan forbinde G435 med din mobil, et tv eller din computer via Bluetooth. Den medfølgende dongle gør det muligt at oprette forbindelse til din computer via Logitechs Lightspeed protokol uden først at skulle igennem menuer.

Tænd/sluk-knappen bruges også til at aktivere parringstilstand. Knappen til at deaktivere mikrofonen tjener også til at skifte fra Lightspeed til Bluetooth-tilstand og omvendt - og det er ret vigtigt at vide. For hvis du er i Lightspeed-tilstand kan du ikke oprette Bluetooth-forbindelse til noget som helst. Det gør det en smule besværligt at skifte, indtil du lige har lært fidusen: Du skal trykke på mikrofonknappen i et par sekunder for at kunne bruge dem i den anden tilstand.

Ved at bruge det USB-dongle der er inkluderet i pakken, kan du drage fordel af Lightspeed-forbindelsen. Det er særligt velegnet til spil, fordi det reducerer forsinkelsen til praktisk talt nul og giver dig mulighed for bedre at nyde dine spil uden forsinkelser på lyden. Når det er sagt, har vi ikke nu bemærket nogen latensproblemer ved brug af Bluetooth. USB-donglet er også super nyttigt, hvis din pc ikke har Bluetooth - hvilket er tit gælder for stationære computere.

Lightspeed er også en standard, der bruges til andre Logitech-ydre enheder: De, der allerede ejer dem, kan i teorien tilføje G435 uden at bruge donglen og uden yderligere opsætning.

De to åbninger gemmer på mikrofonerne - de såkaldte "beamforming" mikrofoner, som afløser mikrofonarmen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Normalt er hovedtelefoner til gaming letgenkendelige på grund af ét fremtrædende træk: Mikrofonarmen. Den lille stang, hvor mikrofonen sidder, som er nødvendig for at kunne høre, hvad dine medgamere siger i spillet. Den stang har Logitech fjernet - og mange tak for det. I stedet bruger de to mikrofoner, som samme er det, der på engelsk hedder "beamforming microphone".

Groft sagt går det ud på, at de to mikrofoner kun lytter i én bestemt retning - lidt som hvis man forestiller sig, at de hver skød en laserstråle ud. De er anbragt forskudt, så de to "stråler" krydser hinanden. Lidt forenklet kan man sige, at der, hvor de krydser hinanden, opfanger begge mikrofoner samme lyd, som bliver sendt videre til modparten. Resten bliver sorteret fra.

Det er et genialt koncept, som fungerer virkelig godt, og vi er glade for at slippe for mikrofonarmen. Den generer ikke foran computeren, men det er altså lidt kikset at gå rundt med hovedtelefoner med mikrofonarm uden i virkeligheden. Selv om nogle af dem kan vippes op eller gemmes lidt af vejen, ser det stadig lidt fjollet ud.

Lyden

Vi forventede ikke stor lydydelse fra Logitech G435 på grund af den relativt lave pris og det (lidt plastikagtige) førstehåndsindtryk, vi fik af materialerne. Men de overraskede os positivt på lydsiden.

Den passiv lyd-isolering er nærmest ikke-eksisterende: Over-ear hovedtelefoner som disse har ofte den fordel, at de rent fysisk giver en bedre isolation fra omverdenen. Men her er betyder de lette materialer, at G435 ikke mærkbart dæmper støj udefra for eksempel fra kontoret eller på gaden. Det hjælper, når du begynder at spille musik, for så forsvinder omverden i mere i baggrunden. Bortset fra meget høje lyde, vil du derfor ikke høre ret meget af det, der sker omkring dig.

Den store overraskelse hos G435 er selve lydkvaliteten: Selv om vi er langt fra et niveau med de bedste hovedtelefoner på markedet, så får vi faktisk rigtig god lyd med Logitech G435.

De byder på ret kraftfuld og præcis bas, med overbevisende mellemtoner, mens de mangler energi i diskanten med de høje frekvenser. Til tempofyldt musik som pop eller hip-hop får vi gode detaljer og et flot lydbillede.

Det skal siges, at lyden afhænger meget af musikken. Vi lyttede til Nessun Dorma sunget af Pavarotti og så igen til et stykke fra Barberen fra Sevilla sunget af Placido Domingo. De to herrer plejer nok at kunne få taget til at løfte sig, men her virkede lydspektret mere fladt og manglede dynamik, hvilket er en skam. De er heller ikke helt så overbevisende, når vi lytter til jazz. Men til 599 kr. er niveauet generelt rigtig flot, og de fleste vil nyde lyden her.

Logitech har markeret højre og venstre med blindeskriften braille, så både blinde og seende nemt kan bruge G435. (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetid

Logitech lover en batterilevetid på 18 timer, og det passer meget godt med vores test, både med Bluetooth og Lightspeed. Det er ikke den bedste batterilevetid for hovedtelefoner af denne type, men det er ikke dårligt.

Logitech inkluderede også et meget langt ladekabel i pakken. Så hvis du har glemt at oplade dem, kan du med det lange kabel spille videre, imens du lader dem op uden atl for meget bøvl.

De gule knapper bliver meget tydelige på de sorte hovedtelefoner. (Image credit: Peter Hoffmann)

Alt i alt får du nogle meget behagelige hovedtelefoner med masser af batterilevetid og en virkelig god lyd til prisen. Ja, du kan godt finde konkurrenter i samme prisleje, men ingen af dem har Logitechs Lightspeed-teknologi, som sikrer at du kan undvære kablet, når du gamer, uden at du behøver at være bange for forsinkelser på lydsiden.

Det er også en bonus, at du desuden kan bruger hovedtelefonerne med din mobil, når du er på farten. Og her er det fantastisk at vi også slipper for mikrofonarmen. Så du vil næppe fortryde, hvis du køber et par Logitech G435.

Skal du købe dem?

Logitech G435 er over-ear hovedtelefoner designet til gamere. De er ikke det smukkeste hovedtelefoner på markedet, men lyden er god.

Køb dem hvis …

Du vil have alsidige hovedtelefoner Takket være det dobbelte forbindelsesmuligheder kan Logitech G435 både være dine gaming-hovedtelefoner til din pc og du kan lytte til musik fra din smartphone.

Du vil have ekstremt lette hovedtelefoner Logitech G436 vejer kun 165 gram, hvilket er superlet i hovedtelefonernes verden. Materialet er ikke luksuriøst, men det er behageligt, og du kan have dem på i mange timer uden at blive generet på nogen måde.

Du vil have mere bæredygtige hovedtelefoner Logitech G435 er lavet ved hjælp af genbrugsplast og har en certificeret lav miljøpåvirkning - det gælder også emballagen. Så hvis du går op i miljøet, kan de være det helt rigtige for dig.

Køb dem ikke hvis...

Du vil have premium design Logitech G453 er lavet af genbrugsplast, og det giver et lidt billigt look, selv om de nu er solide nok. Men hvis du foretrækker læder og metal, eller endda bare kvalitetsplastik, så skal du lede videre.

Du vil have den bedste lyd på markedet Logitech G435 lyd er god til prisen, men stadig på mellemniveau sammenlignet med nogle af topprodukterne på markedet. Så hvis kun det bedste er godt nok, er disse ikke noget for dig.