Mullvad VPN - recension

Låser inte upp Netflix, BBC Iplayer, Prime Video eller Disney Plus

Mullvad är en svenskbaserad VPN som inte bara pratar om att skydda din integritet utan faktiskt gör något åt det också.

Företaget ber exempelvis aldrig om din mailadress, namn eller andra personliga detaljer när du registrerar dig. Med en knapptryckning genererar du ett unikt kontonummer hos dem. Och sen är du klar.

Du kan betala för tjänsten med vanliga betalmedel (betalkort, Swish, Paypal eller banköverföring), eller med Bitcoin eller Bitcoin Cash för att ytterligare minska hur mycket Mullvad vet om dig.

Mullvads grundtjänst är fullproppad med integritetsvänliga tekniker. Den använder bara Open VPN och Wireguard som protokoll som exempel. Krypteringen (AES-256 GCM, 4096-bit RSA certifikat med SHA512) går knappast av för hackor. Det finns även flera lager av läckageskydd för DNS och IPV6, port forwarding och en bunt funktioner för att kringgå VPN-blockering… bland annat.

Vill du prova Mullvad? Besök deras hemsida här (Öppnas i ny flik)

Mullvad VPN alternativ för att prenumerera: 12 månadsplan - 6 US$ per månad (72 US$totalpris) (Öppnas i ny flik)

Nätverket håller en rimlig storlek. Mullvad må ”bara” ha 800 servrar (NordVPN har över 5 400), men de är P2P-vänliga och väl utspridda över 67 platser i 38 länder.

Mullvad har sina egna appar för Windows, Mac, Linux, Android och Ios. Utöver det finns även ett tillägg till Firefox och tjänsten har stöd för upp till fem anslutna enheter samtidigt.

Osäker på om du kan lita på vad de apparna och programmen gör? Det är fullt naturligt att vara skeptiskt i fallet med en VPN-tjänst. Men Mullvad är mer transparenta än de flesta. Alla deras appar kör på öppen källkod, så att vem som helst kan undersöka dem. Samtidigt har de genomgått extern granskning.

Betalningsalternativen hos Mullvad VPN (Image credit: Mullvad)

Prissättningen är väldigt enkelt med €5 per månad (Öppnas i ny flik) och mer än så är det inte. Det finns inga rabatter för längre avtal, ingen prisdubblering efter en provperiod eller något sånt. Samtidigt är det betydligt billigare än många andra VPN-tjänster. Som lök på laxen får du som betalar via kryptovalutor 10 procents rabatt på månadskostnaden.

Vill du teckna längre abonnemang finns det billigare alternativ, som Private Internet Access och deras dryga tjugolapp per månad om du tecknar ett treårsavtal.

Mullvad får även pluspoäng för sin returpolicy. Dels finns det en 30 dagars ångerrätt samtidigt som de i vissa fall kan återbetala i Bitcoin. Det finns en del ”men” till det senare där (återbetalninggsidan (Öppnas i ny flik) går in närmare på det), men det är betydligt bättre än ”ingen återbetalning via Bitcoin” som många andra kör med.

Mullvad VPN satsar hårdare än konkurrenterna på integritet (Image credit: Mullvad)

Integritet – Hur säker är Mullvad VPN?

Att ta reda på en VPN-tjänsts policy för loggar kan vara en utmaning. Men återigen visar sig Mullvad vara annorlunda, då de skriver ut sin policy i detalj på sin hemsida.

De loggar inga uppkopplingstider, IP-adresser, DNS-förfrågningar, trafik eller något annat som kan användas som koppling mellan handling och konto.

Mullvad har sett till att ha fog för sina påståenden genom en utomstående granskning av infrastrukturen under 2021 (Öppnas i ny flik) och en granskning av VPN-Servrarna under 2022 (Öppnas i ny flik), där ingen av granskningarna visade några tecken på loggar eller läckor.

Företaget erbjuder sina egna officiella DNS-servrar som en extra integritetsgaranti. Även den har genomgått en oberoende granskning (Öppnas i ny flik) och blivit godkänd.

Som du ser gillar Mullvad granskningar, så som en extra del i den ådran kan vi ju nämna att företagets appar (som i sig redan är open source) genomgått en granskning under 2020 av företaget Cure53 (Öppnas i ny flik).

Vad det helt enkelt handlar om i grund och botten är att Mullvad inte ber dig lita blint på deras egna ord och påstående, utan har en hel del gratis tillgängliga granskningar i ryggen som du själv kan kolla in.

Prissättningen hos Mullvad VPN är superenkel (Image credit: Mullvad VPN)

Installation – Är Mullvad VPN enkelt att installera?

Att komma igång med Mullvad handlar egentligen bara om att skapa ditt unika kontonummer och köpa dig lite tid (betalkort, Paypal, Bitcoin, Swish och liknande stöds som sagt.

Nedladdningssidan (Öppnas i ny flik) är full av valmöjligheter, med appar till Windows, Mac, Linux, Ios och Android. Där hittar du även senaste betaversionerna av appen, tillägget till Firefox och mullvads konfigurationsfiler för OpenVPN och Wireguard-protokollen.

Vi började med Mullvads Windowsklient och var snabbt igång. Appen aktiveras genom att du anger ditt kontonummer (Mullvad har inga lösenord eller användarnamn) och sen var vi igång.

Mullvad VPN har väldigt enkla appar (Image credit: Mullvad VPN)

Gränssnitt – är det lätt att använda Mullvad VPN?

Oavsett plats du väljer tar det inte lång stund att koppla upp sig. Wireguard tog någon sekund, medan OpenVPN hade gjort sin grej på omkring 6–8 sekunder, vilket är halva tiden mot vad andra leverantörer tar på sig.

Vissa VPN-tjänster kan ofta skilja sig ganska mycket mellan plattformarna. Mullvad har istället valt en mer enhetlig design över alla plattformar. Oavsett vilken enhet du använder är appen i stort sett identisk, vilket såklart hjälper en hel del om du använder många olika enheter. I stort sett är det ett par inställningar som skiljer dem åt, inte mer.

Apparna är i sitt grundutförande enkla och tydliga, med en färgglad panel, karta över din uppkoppling och en uppkopplingsknapp.

Trycker du på platsavdelningen kan du välja att koppla upp dig från en lista av länder och städer. Listan är förvånansvärt funktionsfattig, med avsaknad av ping-information, belastningsstatus för servrar, sökfunktion eller ens en lista på favoriter för dina vanligaste platser.

Vad du däremot får är möjligheten att filtrera på leverantörer av servrar. Vi är inte helt säkra på att Mullvads användare hellre väljer att filtrera på enbart servrar från M247 eller Leaseweb snarare än att bara visa möjliga uppkopplingspunkter i Asien som exempel. Men det är så det funkar här.

Apparna har heller inga val för att ansluta till de snabbaste servrarna, vilket oftast är de som är närmast dig. Den biten får du sköta manuellt.

Mullvad VPN blockerar annonser på Iphone (Image credit: Daniel Hessel)

Funktioner och inställningar

Mullvads appar kan ge intrycket av att vara små och enkla, men det finns förvånansvärt manga funktioner så fort du börjar lyfta på locket.

Ett exempel är att Mullvad inte har en enskild reklamblockerare. Desktop-apparna ger dig möjligheten att blockera reklam, spårare och malware. Du kan även filtrera bort exempelvis annonser för spel och lotteri.

Det finns andra VPN-tjänster som skryter om en liknande teknik. Det är däremot väldigt sällan de pratar om hur den fungerar eller ens vad det är. Mullvad är, som vanligt, mer transparent. På deras Github-sida (Öppnas i ny flik) kan du se vilka blockeringslistor den använder, vilka sidor som blockeras och vilka som släpps igenom.

Desktop- och Android-apparna har även stöd för split tunneling, vilket gör att du kan specificera vilka appar som ska använda VPN-tunneln och inte. Det är en toppenfunktion för de lite mindre känsliga apparna som kan börja krångla om de körs genom en VPN-tunnel (streamingtjänster inom det egna landet brukar vara ett sånt exempel).

Multi-hop VPN är en annan funktion I desktop- och Android-apparna som gör att du kan koppla upp dig mot en av Mullvads servrar, men komma ut på internet genom en annan. Det fungerar bra, men är en funktion som är ganska svår att hitta. Du vet inte ens att den finns om du inte gräver bland OpenVPN-inställningarna och slå på det som kallas bridgemode (nej, det är inte något vi tänkte på först heller).

De flesta inställningarna är däremot betydligt mer rättframma. Du kan välja att starta appen och koppla upp dig direkt när din maskin startar, slå på och av notiser, aktivera en killswitch som stryper internetuppkopplingen om wifi försvinner och använda en egen DNS-server.

Medan det finns en hel del funktioner här saknar vi ändå några. Vi hade gärna sett en automatisk uppkoppling mot kända nätverk eller vissa nätverkstyper (öppna wifi-nät till exempel). Mullvad har däremot argument mot just den funktionen, nämligen att hackers kan skapa nätverk med identiska namn och kapa uppkopplingen den vägen.

Avancerade användare kan använda kommandotolk för lite fler valmöjligheter (Image credit: Mullvad)

Desktop-apparna har en ovanlig expertfunktion i form av en väldigt flexibel kommandotolk (Öppnas i ny flik). Här har du stöd för att bygga skript för att ändra inställningar, koppla upp dig till utvalda platser, visa status eller koppla ner dig. Det är en funktion som är betydligt mer avancerad än vad den genomsnittliga användaren behöver eller ens orkar med. Men vill du göra något avancerat, exempelvis att Mullvad kopplar upp sig automatiskt innan du startar en viss app kan det absolut vara användbart.

Mullvad VPN gör ett okej jobb när det kommer till support, men nivån är ganska hög (Image credit: Mullvad)

Hur bra Support har Mullvad VPN?

Om du inte får ut det du vill av Mullvads VPN-tjänst är det supportsidan (Öppnas i ny flik) du får vända dig till. Medan den har en hyfsat mängd information är det inte I närheten av vad NordVPN och ExpressVPN kan skryta med.

Exempelvis är artiklarna inte speciellt välorganiserade och supportsidan visar inte de avsnitt du mest troligt behöver högst upp. Istället brukar du få leta efter det du behöver och när du väl hittar det du söker förutsätter hjälpavsnittet att du har en ganska högteknisk kompetens.

Det finns ingen chattfunktion heller, men Mullvad uppmanar sina användare att höra av sig via mail eller via apparna. Vi ställde en fråga och fick ett vänligt och hjälpsamt svar (långt bättre än supportsidan) inom 90 minuter. Det kan såklart inte mäta sig mot de två-tre minuter som det tar via en chattfunktion, men det är betydligt bättre än de ofta över tolv timmarnas väntetid som vi får vänta mailledes hos andra aktörer. Överlag kan vi alltså konstatera att Mullvad har en godkänd nivå på sin support.

Mullvad VPN är inte bra på att låsa upp utländska streamingtjänster (Image credit: Netflix)

Test – Så snabb är Mullvad VPN

Våra prestandatest började med en närmare titt på Mullvads Kill switch. Vi tvingade nedstängning av både Wireguard- och OpenVPN-uppkopplingar på olika sätt. Men Mullvad hanterade det hela fläckfritt. Tjänsten reagerade omedelbart med ett meddelande om att den försökte återansluta och blockerade vår internetåtkomst för att förhindra några IP-läckor. Några sekunder senare visade den att uppkopplingen var säkrad igen och vi kunde fortsätta surfa.

Mullvads hemsida gör inga anspråk på att kunna låsa upp Amerikanska Netflix och liknande tjänster och våra tester visade tydligt varför. Varken Netflix eller någon av de andra drakarna inom streaming, som Disney+, BBC eller Amazon Prime, gick att låsa upp.

Vi hade mer lycka med några mindre tjänster, som brittiska ITV. Men det är väldigt klart att om du vill låsa upp streamintjänster är Mullvad inte tjänsten för dig.

Istället är det integritet som, återigen, är huvudrätten här. Vi undersökte Mullvads appar för dator och mobiler och körde dem mot testsajter som dnsleaktest.com, dnsleak.com och liknande utan att stöta på problem.

Mullvads inbyggda reklam-, spårar- och malwareblockerare då? Här blockerade den 116 av 150 vanliga spårare (de flesta konkurrenter fixar mellan 80-110) samtidigt som den blockerade 1 544 av 1 650 illasinnade sajter som vi testade mot. Toppresultat helt enkelt.

The Blacklight tool söker av hemsidor efter integrerade spårare från Google, sociala medier och liknande. De flesta VPN-leverantörer har mellan en och fem sådana, men Mullvad hade inga alls.

εxodus (Öppnas i ny flik), en sajt som skannar av Androidappar levererade än mer imponerande resultat. Enligt den har många VPN-appar en till fem spårarbibliotek och kräver mellan tio och tjugo telefonrättigheter. Mullvad hade inga spårare och klarade sig med fyra rättigheter (bara astrill, med tre rättigheter, var bättre där).

När det kommer till hastigheter fick vi positiva besked också. Över OpenVPN kom vår gigabit-lina upp i 590–600 Mbps, vilket är tre gånger snabbare än vissa konkurrenter.

Över Wireguard blev det ännu bättre, med hastigheter uppåt 770 Mbps. Det slår inte Surfsharks och TorGuards toppnoteringar på 950 Mbps, men det är absolut i toppskiktet.

Omdöme – är Mullvad VPN bra?

Är det just integritetsskydd som är ditt främsta mål med en VPN-tjänst är Mullvad ett väldigt smart val.

Mullvads app har inte speciellt många funktioner och när det kommer till att låsa upp utländskt material är den ganska dålig. Samtidigt lämnar supporten en del att önska.

Frånsett det finns det mycket att gilla här. Du kan öppna ett konto utan att lämna över några personliga data, hastigheterna är riktigt bra, månadskostnaden är hälften av vad konkurrenterna tar och VPN-motorn är i toppklass när det kommer till integritetsskydd.