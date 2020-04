Recension: Speedify VPN

Att använda en VPN-tjänst innebär i regel att du sänker din internethastighet, vilket inte är så konstigt med tanke på all kryptering som läggs ovanpå.

Speedify VPN försöker få bukt med det här fenomenet genom att fördela din internettrafik på flera olika anslutningar: Ethernet, mobilnät, wifi och mer används – upp till tio sätt att ansluta, faktiskt. Om en typ av uppkoppling för tillfället är långsam, så går Speedify sömlöst över till till en annan, vilket hela tiden maximerar bandbredden. Allt det här sker i bakgrunden, med full transparent för dina applikationer, som därmed fungerar precis som de brukar (fast förhoppningsvis något snabbare, då).

Du behöver inte ha flera anslutningar för att kunna använda tjänsten, den fungerar alldeles utmärkt med enbart en, även om det så klart inte ger fördelen med flera kanaler. Men företaget bakom Speedify hävdar att man med hjälp av andra lösningar ändå kan få upp hastigheten.

Krypteringen har en stor roll i det här. Man använder till exempel den supereffektiva krypteringsvarianten ChaCha som ger bra hastighet även på äldre enheter, eller varianten AES128-GCM på enheter som har stöd för det.

(Om du vill ha de fullständiga tekniska detaljerna så är Speedify baserat på DTLS 1.2 med TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 om det stöds, eller TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 för äldre enheter.)

Låt dig inte distraheras av att det där ”128”-AES-GCM är säkrare än AES-CBC som många VPN-tjänster använder. En 128-bitarsnyckel ger dig ett rejält skydd. Spana in Speedifys supportsida för mer information, eller kolla in Private Internet Access mer kompletta förklaring av GGCM vs CBC.

Speedify erbjuder klienter för Windows, Mac, IOS och Android. Tjänsten är lätt att ställa in och de hyfsade betygen i appbutikerna (4,0 på Google Play och imponerande 4,7 för IOS-appen) är en indikation på att man gjort någonting rätt.

Nätverket är lite mindre än normalt med bara dryg 200 servrar – vissa erbjuder tusentals – men de är å andra sidan väl utspridda på 50 platser i 38 olika länder.

Bland funktionerna hittar vi möjligheten att ställa in din VPN-DNS på många populära tjänster: Cloudflare, AdGuard, OpenDNS, Google DNS med fler.

Stöd för DNS över HTTPS gör att du möjligen kan lyckas koppla upp dig på fler platser, även där man aktivt blockerar VPN-tjänster.

En experimentell ny funktion kallad Streaming Mode identifierar och prioritera ljud- och videoströmmar med automatik, vilket gör att de inte riskerar att störas av nedladdningar, surfande eller annat man eventuellt sysslar med.

Speedify erbjuder ett gratisabonnemang som är begränsat till 10 GB data i månaden och som bara fungerar på en enhet. Det är en rätt bra deal för att vara ett gratisalternativ, speciellt med tanke på att du får tillgång till alla vanliga servrar, och med tanke på att du kan använda tjänsten utan att tillhandahålla din epost-adress eller annan personlig information.

Med det individuella abonnemanget får du obegränsad data och möjlighet att använda tjänsten på upp till fem enheter.

Priserna på startplanen ligger på 90 kronor i månaden, eller 60 kronor i månaden om du förskottsbetala för ett år.

En tvåårsplan finns också, med en månadskostnad på 40 kronor, och om du väljer att binda upp dig på tre år kommer du ned i 30 kronor i månaden.

Även om det sistnämnda alternativet är fantastiskt lågt, så känns det lite obekvämt att binda upp sig över så lång tid. Private Internet Access kostar till exempel bara 33 kronor i månaden om man binder upp sig på ett år, medan Surfshark erbjuder en tvåårsplan för 20 kronor i månaden.

Speedify har ännu ett intressant alternativ i form av sin familjeplan. Med den kan fem personer använda tjänsten på upp till fem enheter, och trots det kostar det bara 150 kronor i månaden. Binder man upp sig för ett år handlar det om 90 kronor i månaden, 60 kronor för två år och 45 kronor för tre år. Har du behov av hela fem konton så handlar det med andra ord inte om mer än 9 kronor i månaden.

Integritet och loggning

Speedifys integritetspolicy är betydligt tydligare och mer specifik än de flesta av konkurrenternas, och man erbjuder mycket detaljerad information kring vilken data man samlar in och inte.

De goda nyheterna är att man hävdar att ingen data om besökta webbsidor sparas, ej heller något av den data som skickas eller tas emot.

Den dåliga nyheten är att det förekommer en del loggning av sessionerna, inte minst wifi-SSID, din publika IP-adress, din enhets ID, uppkopplingstider, mängden data som överförts och hur långa sessionerna varit.

Det här räcker förstås gott och väl för att man ska kunna identifiera din ungefärliga plats och skapa en unik identifiering av din enhet, vilket gör att du känns igen nästa gång. Det är lite mer loggning än väntat, men det är nödvändigt för att finansiera gratisversionen av tjänsten.

Även om det här inte nödvändigtvis är ett problem så får vi förlita oss på att det också är allt som Speedify loggar. Andra VPN-operatörer har i hög utsträckning börjat låta sig granskas av oberoende aktörer. Tunnelbear låter en oberoende aktör granska både appar, webbsida och infrastruktur varje år, bara för att man ska kunna bekräfta att man lever upp till sina löften. Vi skulle gärna se fler följa samma exempel.

Appar

Att testa Speedify är enkelt och problemfritt, speciellt om du testar gratisversionen. Nedladdningssidan visar dig länkar till Windows-, Mac-, Android- och IOS-apparna. Vi valde Windowsversionen, körde installationsfilen och allt var installerat och klart på bara några sekunder. En öppningsskärm uppger att vi har 10 GB data gratis, och när vi har godkänt det, så kopplar programmet automatiskt upp till en lokal server och vi är igång.

Klienten identifierade oss direkt och använde sig av både ethernet och wifi. Ikoner visas för båda uppkopplingarna, tillsammans med en liten graf som indikerar vilken hastighet anslutningen har, vilket ser intressant ut men inte har någon direkt praktisk funktion.

En serverpanel ger möjligheten att ansluta till den snabbaste servern, den bästa servern för torrents, eller att välja manuellt från en lista på 38 olika länder. Det är en lättanvänd funktyion, men det finns inte särskilt många inställningsmöjligheter: inga belastningssiffror, inga pingtider, inget system för favoriter, inget sökfällt, ingen lista över nyligen använda anslutningar eller liknande.

Det finns ett litet antal inställningsmöjligheter. Det handlar mest om på/av-knappar för de mest grundläggande funktionerna, som att ansluta automatiskt vid uppstart, Transportläge (UDP, TCP eller automatiskt), Kill Switch och skydd mot DNS-läckor.

Det finns ett redundandsläge som är lite intressant, som skickar trafiken via alla tillgängliga uppkopplingar för att säkra stabiliteten. Det här kommer dock att påverka mängden data du använder rejält och du kan inte få hastighetsfördelarna med att ansluta via flera kanaler, men det ger å andra sidan en riktigt grundmurad stabilitet om du nu föredrar det.

Klienten ger dig möjligheten att använda externa DNS-tjänster också: Google, Cloudflare, OpenDNS och Adguard. Det finns till och med ett kustomiseringsläge där du kan specificera vilken IP-adress du behöver.

Speedifys viktigaste valmöjligheter rör hur anslutningen hanteras. Systemet använder sig per automatik av wifi när det finns, men du kan välja att låta tjänsten prioritera andra anslutningsmetoder först. Du kan även välja att köra wifi enbart när andra anslutningsmöjligheter saknas. Det går att ställa in dagliga eller månatliga begränsningar, vilket är bra om man har rörliga datakostnader, och man kan välja bort wifi helt och hållet. Du väljer själv.

Vi testade flerkanalsfunktionen med både wifi och en ansluten mobiltelefon, men vi noterade inga direkt förbättringar. Resultatet kan variera ordentligt, beroende på anslutningarna, dina enheter, ditt nätverk, bandbredd med mer. Det bästa är nog att testa själv och se hur det fungerar just med dina prylar.

Klienten är inte lika intuitiv som många andra VPN-appar. Man ansluter genom att aktivera en switch, snarare än genom att trycka på en knapp. De olika ikonerna, knapparna och graferna ger gränssnittet ett komplicerat utseende. Det finns ett par problem med användarvänligheten också. Framför allt så saknas desktopnotifieringar som meddelar när uppkopplingen startar eller går ned.

På ett mer generellt plan så fungerar klienten bra, speciellt med tanke på de avancerade funktionerna för att styra uppkopplingen, och att lära sig navigera i gränssnittet är gjort på några få minuter.

Det finns en del riktigt dugliga funktioner under huven också. Vi stresstestade till exempel kill switchen genom att stänga TCP-anslutningarna manuellt – för att simulera att uppkopplingen gick ned – men klienten gav inte upp. Den anslöt på med automatik på ett par sekunder och vår riktiga IP-adress exponerades aldrig.

Vi intresserade oss även för att titta närmare på SpeedifyCLI, ett plattformsöverskridande verktyg som ger dig möjligheten att initiera, kontrollera och övervaka VPN-anslutningar från kommandoprompten eller via egna script.

Det här är en funktion som huvudsakligen riktar sig till experter, men det finns tillfällen då det kan vara användart för alla.

Du kan sätta upp en batchfil för automatisk anslutning till VPN-tjänsten när du startar en specifik app, till exempel. Eller vad sägs om schemalagd uppkoppling eller urkoppling vissa tider på dagen? Du kan även välja att ge olika appar olika VPN-instälningar. Allt är väldigt flexibelt, och det finns mer att läsa om saken i Speedifys CLI-manual.

Netflix

Speedify påstår att man kan titta på geoblockerat innehåll hemifrån även på resande fot. Tittar man lite djupare på informationssajten så hittar man ett avsnitt som heter ”Fungerar Speedify med Netflix?”. Där framgår det tydligt att Speedify inte gör det möjligt att titta på andra länders Netflix-innehåll, och att man inte kan avblockera tjänster som HBO eller Hulu.

Det är inte på skoj heller. Nu har apparna försetts med en funktion kallad Streaming Bypass, som gör det möjligt att ansluta direkt till Netflix, HBO och Hulu snarare än att gå genom tunneln, något som gör att man blockeras.

Kanske Amazon Prime, då? Nej, samma sak igen.

Det enda som lyckades var amerikanskt innehåll från Youtube. Bättre än ingenting, men bara nätt och jämnt. Youtube är så dåligt skyddat att nästan varenda VPN-tjänst som finns kan klara av den saken.

Prestanda

Under våra tester så var hastigheten helt okej. Tjänsten levererar runt 65-68 Mbps på en 75 Mbps-anslutning. Vissa tjänster levererar 2-4 Mbps mer, men om du inte sysslar med hastighetstester till vardags så lär du knappast uppleva någon skillnad.

För att testa hur fort det kan gå, så körde vi en anslutning från USA över 600 Mbps. Resultatet varierade kraftift, men var aldrig dåligt. Medianhastigheten vid våra fyra tester landade på 275, 319, 364 och 403 Mbps.

Det är bra. Hur bra? Ja, ExpressVPN fixade jämförelsevis 240 Mbps, Windscribe 260 Mbps, NordVPN 290 Mbps och VPNUnlimited 300 Mbps vid sina respektive peakar. Men inget slår SpeedifyVPN:s medianhastighet.

Resultaten kan dock ha påverkats av att testerna genomfördes mitt under den pågående coronakarantänden, vilket innebär att internettrafiken var ovanligt hög och att hastigheterna därför kan ha varit allmänt låga.

Men, hur det än är med den saken så råder det inget tvivel om att SpeedifyVPN bjuder på mycket hög prestanda. Så om prestandan är en prioritet för dig, så ge den ett försök.

Slutligt omdöme

Speedifys channel bonding-funktion innebar ingen stor skillnad för oss under våra tester, men vem bryr sig när tjänsten är snabbare än alla andra även med en enda anslutning? 10 GB i månaden är dessutom tilltalande och familjeabonnemanget är oerhört prisvärt. Den klena kapaciteten när det handlar om avblockering av tjänster kan dock vara ett problem för många.