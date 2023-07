Vi testkör Logitech Zone Wireless - Proffsheadset med krånglig mjukvara

Vi må vara förbi pandemins jobba hemma-dagar och till stor del tillbaka på kontoret. Men oavsett om du sitter kvar hemma eller befinner dig på kontoret har videomöten stannat kvar i nästan samma stora utsträckning som under pandemin. Det innebär att det krävs både mikrofon och hörlurar för att kunna vara med utan att störa omgivningen runt dig, eller själv bli störd. Det är där Logitech Zone Wireless kommer in som lite av en lyxspelare.

Image 1 of 5 Enkla kontroller (Image credit: Daniel Hessel) Lätt och bekvämt att bära länge (Image credit: Daniel Hessel) Nedfällbar mikrofon (Image credit: Daniel Hessel) smidig laddning trådlöst eller via USB-C (Image credit: Daniel Hessel) Bekväma kuddar (Image credit: Daniel Hessel)

Allt du kan begära - till ett pris

Plus & minus +

Ruskigt bra ljud vid samtal

Tillräckligt bra ANC

Riktigt bra kontroller -

En smula kort batteritid

Logi Options är frustrerande

Zone Wireless är ett kontorsheadset och inte ett par bluetooth-lurar eller ett gaming-headset. Det innebär helt enkelt att du inte har några stora kåpor som täcker hela dina öron (och får dig att se ut som Musse Pigg i videomöten). De är relativt diskreta för att inte dra uppmärksamhet till sig under möten. Samtidigt gör de mindre kåporna att det inte behöver bli så hiskeligt varmt under längre sessioner.

Listan över funktioner är, som väntat, riktigt lång. Uppkoppling sker via Logitechs Unifying-adapter (som äntligen kör både USB-C och USB-A!) eller via bluetooth. Mikrofonen fälls ner och ger riktigt bra ljud vid samtal. När den fälls upp igen slås mute-läget automatiskt på. Trots konstruktionen finns aktiv brusreducering inbyggt. Batteritiden ligger på 14 timmar med ANC påslaget och 15 utan. Smart nog talar headsetet om för dig hur många timmars batteri som återstår när du slår på strömmen. När det är dags att ladda kan du göra det via USB-C eller trådlöst.

På toppen av det är headsetet certifierat för Teams, Zoom, Google Meet och en drös andra kommunikationsplattformar. Det gör att det garanterat fungerar riktigt bra för de flesta videomöten.

Krånglig mjukvara

Sett till prestandan har vi lite att klaga på här. Brusreduceringen är inte lika bra som till ett par heltäckande lurar, såklart. Men efter en dags hemmajobb bredvid en gamer kan vi konstatera att de blockerar tillräckligt mycket för att utomstående ljud inte ska störa allt för mycket. I en mer stillsam kontorsmiljö funkar de såklart ännu bättre.

Ljudet i sig är perfekt, både in och ut, för videosamtal. Det är precis vad det är konstruerat för, så där är vi inte förvånade. För musik funkar de helt okej och den gemene användaren lär inte klaga. Ett musikheadset för samma pris kommer däremot slå Zone Wireless på den fronten, men har oftast sämre mikrofoner. Bara för att täcka hela spektrat testade vi även att spela med headsetet. Det funkar, särskilt med gruppchatt, men stereoljud i spel känns såklart lite trist.

Även med glasögon är headsetet bekvämt att bära under längre tid. Det trycker lite, men inte så att det blir störande. Samtidigt är upplägget med knappar på Zone Wireless det antagligen mest logiska och lättmanövrerade vi testat. Stor tumme upp där!

Enda nackdelen är, som vanligt, Logitech egen mjukvara. I vanlig ordning har Logi Options problem att haja när trådlösa tillbehör faktiskt är anslutna. Trådbundna tillbehör, som webbkameror, är aldrig några problem. Men oavsett om det är en mus eller headset är trådlöst en frustrerande upplevelse. Då är det bra att bluetooth fungerar så bra som det gör.

trådlös laddning inbyggt (Image credit: Daniel Hessel)

Är Logitech Zone Wireless värd pengarna?

Om din arbetsdag består av att sitta i videomöten där du vill ha den absolut bästa upplevelsen för både dig och de du har möte med är det här ett klockrent headset. Prislappen kräver dock att du faktiskt har ett sånt jobb för att det ska vara värt det, för det finns betydligt billigare varianter om du bara vill blockera ljudet från omvärlden.

Men Zone Wireless funkar perfekt för det den ska göra och det är ju i slutändan det som räknas.