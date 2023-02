Nytt världsrekord i DDoS-attack

Överbelastningsattackar, DDoS, är tyvärr ett ganska vanligt sätt att terrorisera företag och organisationer på nätet. Nyligen drabbades SVT och en del andra svenska sajter av en större överbelastningsattack (Öppnas i ny flik), som kopplas till den senaste tidens oroligheter kring koranbränningar.

De attackerna var däremot ganska små i jämförelse med det nya rekordet.

30 000 datorer i angrepp

Det tveksamma rekordet "störst DDoS-attack" rapporterades under helgen, även om det inte nämns vilken eller vilka offret var. Attacken verkar dock ha varit riktad mot amerikanska mål.

DDoS-attacker mäts dels i hur många datorer som används vid attacken, men främst hur många anrop de gör per sekund. Request per second, eller RPS, brukar termen vara. Det tidigare rekordet sattes under sommaren 2022 och involverade 5 000 IP adresser och 46 miljoner anrop per sekund (rps).

Helgens rekord innefattade 30 000 IP-adresser och som mest 71 miljoner anrop per sekund enligt Cloudflare (Öppnas i ny flik).

Mer störning än något bestående

Medan överbelastningsattacker inte är lika allvarliga hot som ransomware eller andra typer av malware fungerar de mer som en slags psykologisk terror. En webbsida eller tjänst kan vara svår att nå eller gå ner helt under attacken, men kommer snabbt tillbaka igen. Sker attacken mot exempelvis en vårdinrättning brukar det mest vara hemsidan som liggen nere, medan driften av verksamheten kan fortsätta som normalt.