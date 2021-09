HBO Max ersätter HBO Nordic i höst

Om du väntar på den svenska lanseringen av HBO Max kommer det inte att dröja länge innan du kan njuta av tillgång till HBO Max.

I samband med en kvartalsrapport från moderbolaget HBO meddelade AT&T CFO Pascal Desroches att den europeiska lanseringen kan skjutas upp till början av 2022 i flera länder. Men de nämnde inte specifikt vilka europeiska länder det handlar om.

Ursprungligen var planen att HBO Max skulle lanseras i 21 europeiska länder år 2021. Denna utrullning kommer nu att delas upp, så att tjänsten kommer att göras tillgänglig i hela Norden utöver Spanien under hösten 2021. Till centrala och östra delar av Europa, liksom Portugal, kommer tjänsten först 2022.

Chefen för HBO Max EMEA, norska Christina Sulebakk, sade till branschtidningen Variety att: "Vi vill ha fler röster och berätta fler historier, och vi vill erbjuda konsumenterna en mycket konkurrenskraftig prisnivå och ett mycket flexibelt sätt att komma åt våra produkter - både via D2C (direkt till konsumenten) och genom våra partners i de olika regionerna".

I augusti 2021 belönades Sulebakk med First Woman in Series Award under Series Mania i Lille (Frankrike). Priset delades ut i samarbete med European Women's Audiovisual Network (EWA Network) och Pour Les Femmes Dans Les Médias (PFDM)..

Vad är HBO Max?

Den 27 maj 2020 lanserades HBO Max i USA. Tjänsten erbjuder filmer, serier och mycket mer innehåll från HBO, Warner Bros., New Line och flera andra filmproducenter. Därmed har Warner Group äntligen byggt upp en tjänst som på allvar kan ta upp kampen med den dominerande streamingtjänsten Netflix.

Tjänsten har initialt bara varit tillgänglig i USA, men senare kommer den också att vara öppen för europeiska och latinamerikanska tittare. Således kommer HBO Max också att finnas i Sverige från hösten 2021.

För första gången kommer hela erbjudandet från Warner Brothers, som äger HBO, att finnas tillgängligt, tillsammans med originalinnehåll från Max, DC och Cartoon Network. Utöver detta kommer inköpt innehåll, förutom att det också kommer att vara fokus på lokalt innehåll för de olika länderna.

HBO Max är streamingtjänsten som kommer att ersätta HBO Nordic.

Den planerade lanseringen i Sverige är hösten 2021.

Utbudet av filmer, serier och annat streaming-innehåll blir dubbelt så stort som idag.

Lanseras i Sverige

Det vi idag känner till som HBO Nordic kommer alltså att ersättas av HBO Max, vilket enligt den danska hemsidan Flatpanels bland annat kommer att innebära att innehållsbiblioteket blir dubbelt så stort. Det som är osäkert är om detta kommer att leda till en prishöjning eller inte.

I december 2020 kom HBO Max för första gången med innehåll i 4K HDR och Dolby Atmos med premiären av Wonder Woman 1984. Det har inte dykt upp någon information om att tjänsten kommer att fungera annorlunda i Europa och Sverige, och i så fall kommer det att vara första gången som tittare i Sverige kan streama HBO-innehåll i 4K HDR. Även på 1080p-fronten kommer streamingkvaliteten att vara betydligt högre, med upp till fyra gånger högre bithastighet.

Under 2021 kommer Warner Bros. att ha premiär för alla 17 av sina planerade filmer på HBO Max samma dag som de är planerade att ha premiär på biografer. Det är osäkert hur man kommer att hantera detta i Europa, och om vi kommer att uppleva ett liknande system här.

Innehåll

HBO Max har redan otroligt mycket frestande innehåll att erbjuda. Här hittar du klassiska serier som Game of Thrones, The Wire, Sopranos, Vikings och The Handmais' Tale samt filmer som The Invisible Man och The Lord of the Rings-trilogin.

Pandemisituationen har lockat många nya prenumeranter till HBO Max, men samtidigt har den svåra situationen skapat problem för flera av de ursprungliga produktionerna av HBO Max. Flera av inspelningarna, som borde ha varit på god väg redan i våras, har först nu tagit fart i seglen.

I USA erbjuds HBO Max för Apple TV, Android TV, Amazon FireTV, utvalda Samsung-TV-apparater, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Chromecast och AirPlay.

Källa: HBO Nordic/HBO Max