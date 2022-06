En Joker-uppföljare har i princip bekräftats av Todd Phillips och Joaquin Phoenix

Som en allmän regel är varje film som tjänar över en miljard dollar på den globala biljettkassan praktiskt taget garanterad att få en uppföljare – speciellt när det är en serietidningsfilm. Men den R-klassade, Oscarsvinnande filmen Joker från 2019 är långt ifrån en vanlig DC-film.

Men trots det har rykten om en eventuell uppföljare (opens in new tab) till Joker har varit ganska konsekventa sedan filmen släpptes och nu har regissören Todd Phillips och stjärnan Joaquin Phoenix i princip bekräftat att uppföljaren är ett faktum via Instagram.

I den första av två bilder (opens in new tab) som laddades upp av Phillips får vi en titt på omslaget till hans färdiga manus till Joker-uppföljaren, återigen samskrivet av Scott Silver, och avslöjar att dess officiella titel är Joker: Folie á Deux. Detta följs av ett foto av Phoenix som läser nämnda manus.

A post shared by Todd Phillips (@toddphillips) (opens in new tab) A photo posted by on

Verkar vara klart

Du kanske undrar vad filmens franska undertext säger oss om riktningen för Phillips manus. Folie á Deux (som översätts till galenskap för två) är faktiskt en psykiatrisk term som syftar på delad psykos mellan två individer, ofta mellan familjemedlemmar. Det kallas också delad vanföreställning (SDD).

När det gäller vad detta kan betyda för filmens handling, verkar det troligt att Joker kommer att inkludera ytterligare en liknande orolig karaktär i filmen. Om det betyder Harley Quinn, Batman eller någon helt annan återstår att se. Vi hade tippat på det tredje alternativet, men allt är möjligt.

När det gäller om själva filmen faktiskt kommer att skapas så är chanserna stora – med tanke på att Phillips känner sig säker nog att dela ovanstående bilder måste vi anta att Phoenix gillade det han läste och att filmen mer eller mindre är säker på att gå vidare. Vid det här laget hade det varit världens största antiklimax om den notoriskt kräsne skådespelaren skulle välja att skicka projektet vidare till någon annan.

Som tur är har Phoenix tidigare varit öppen för möjligheten till en uppföljare (opens in new tab), efter att ha sagt till The Playlist (opens in new tab): "Det finns några saker vi kan göra med den här killen och kan utforska vidare." Men naturligtvis rekommenderar vi att du väntar på ett officiellt meddelande från Warner Bros. innan du firar.