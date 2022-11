Fullsatt på Dell Technology Forum 2022

Ringlande köer till ett event är något vi lite glömt bort existensen av under de senaste åren, där pandemin flyttat allt sånt till digitala zoom-möten i mjukisbyxor. Men antagligen var det fler än vi som fått lite skev tidsoptimism under de senaste två åren, för årets (fysiska) Dell Technologies Forum i Stockholm påminde lite om de konserter som annars huserar i Friends arena sett till kön in. Stort intresse, helt klart och det märktes att många längtat efter att kunna komma iväg på den här typen av event igen.

Gröna moln är framtiden (Image credit: Daniel Hessel)

Dagen bjöd som väntat på både stort och smått inom alla områden inom tech som Dell verkar inom, men ett genomgående tema som fanns med i många presentationer och lösningar var hållbarhet. Från en datormus som byggts av insamlad plast från Mount Everest till datacenter som använder överskottsvärmen för att värma bostäder (mer om det nedan).

En datormus som byggts av plast hämtad från Mount Everest (Image credit: Daniel Hessel)

Utmaningar med hybridarbete

Att vi varit borta från fysiska möten och kontor tog även det upp en del plats. Enligt en undersökning som Dell medverkat i visar det sig att vi i början av pandemin var ganska nöjda med att jobba hemma, men att vi numera och i slutet av pandemin fortfarande inte hittat rätt balans mellan jobb och fritid hemma. Hälften av alla hybrid- eller hemmajobbare ska ha upplevt det problemet.

Det är en av de mer mänskliga utmaningarna med den nya arbetsplatsen, medan närmare tre fjärdedelar (74 procent) oroar sig för ökad angreppsyta mot företagen i och med det.

Dells Sverige-VD Stefan Alariksson (Image credit: Daniel Hessel)

Fyra(fem) ben på årets event

Dells VD för Sverige, Stefan Alariksson, ägnade sin tid på scen åt att prata om fyra fokusområden för Dell och dess partners. Egentligen fem, men hållbarhet genomsyrade som sagt hela eventet på många olika sätt utan att specifikt nämnas som ett ben i hans presentation.

Hybridarbete var en del och vilka möjligheter och utmaningar det skapar, samt såklart vilka enheter Dell kan erbjuda inom området. Edge computing handlar idag inte så mycket om att förklara begreppet som att förenkla det i praktiken med både tjänster och hårdvara som klarar av att befinna sig utanför företagets egna datacenter. Tredje området var modern säkerhet, ett område som oftast fått stå lite vid sidan och beskrivas lite luddigt. Med nya tekniker och nya arbetssätt får det stå i första rummet, med fokus på såväl trust/zero trust som förebyggande åtgärder och återställning för att kunna hämta sig från en attack. Sista området handlade om multi cloud. Här har många företag ganska gott självförtroende och en överväldigande mängd säger sig jobba i en multi cloud-miljö. Däremot är anledningen till att de hamnat där kanske oftare reaktiv och därmed potentiellt ganska rörig snarare än proaktiv. Där vill Dell med bland annat tjänsterna Apex, Snowflake och project Alpine hjälpa till att skapa överblick och förenkla hanteringen av hela molnaffären.

Tobias Helmer, Marknadschef på Dell i Sverige var konferencier (Image credit: Daniel Hessel)

Intel bygger för stabilitet

Anders Huge på Intel stod mer för komponenterna bakom hårdvaran och berättade att de satsar tio miljarder på att bygga nya fabriker över hela världen för att göra leveranskedjan tåligare mot förändringar i den globala marknaden. Hälften av all tillverkning ska ske inom EU och i USA inom en snar framtid.

Samtidigt nämnde han även lite av en svensk vinkel på processorutvecklingen. Snart har tillverkningstekniken för transistorer blivit så pass liten att nanometer inte längre räcker till, utan vi får börja använda måttenheten ångström istället.

SEB samarbetar med andra

SEB:s head of technology, Petra Ålund har valt att gå ifrån IT som begrepp inom företaget och istället kalla det tech. Detta för att tech inte ses som en separat del av banken, utan som något som används och utvecklar alla områden inom banken.

Samtidigt investerar de i en mängd olika fintech-bolag och bygger sina egna plattformar med öppenhet och API:er för att kunna dra nytta av innovationer som händer i andra bolag. Företaget har fler än tre tusen anställda inom tech-området och genom att investera och samarbeta med utomstående kan de undvika att bli långsamma till följd av sin egen storlek.

Datacenter levererar fjärrvärme

Atnorth stod för den kanske mest konkreta hållbarhetslösningen. Det isländska företaget har nyligen öppnat ett datacenter i Kista som använder överskottsvärmen för att värma bostäder i samarbete med Stockholm Exergi. När datacentret i Kista är i full drift ska det kunna erbjuda uppvärmning åt 20 000 bostäder.

Vi tog en pratstund med Atnorths kommunikationschef Gisli Kr för att höra mer om satsningen.

Atnorths kommunikationschef Gisli Kr (Image credit: Daniel Hessel)

Sedan tidigare har Atnorth flera datacenter på Island och har länge jobbat med hållbarhet. Klimatet på den nordligt belägna ön lämpar sig bra för datacenter, men just där jobbar de mindre med uppvärmning genom överskottsvärme.

- På Island har vi redan ett överskott av varmvatten genom våra varma källor, så behovet är inte detsamma där. På Island använder värmer vi våra egna kontor på det sättet, men inte mer. Men det beror ju på förutsättningarna på just Island, här i Stockholm skulle du behöva borra väldigt djupt för att hitta tillräckligt mycket varmvatten för att göra samma sak.

Atnorth driver två typer av datacenter. Dels de datatunga, som bland annat bilindustrin använder sig mycket av, där det finns mer behov av att behandla en stor mängd data och plocka ut resultatet. Såna lämpar sig bra på exempelvis norra Island, eller kanske för norra delarna av Sverige och innebär en lägre totalkostnad (tco) för den typen av uppgifter. Dels har de vad de kallar för connectivity-datacenter, vilket det i Kista är.

- För den typen av tjänster som kräver en snabbare och tätare kommunikation har vi våra connectivity-center, där det i Kista är det senaste. Det är lite av ett showcase-center där vi både kan visa upp hur vi bygger energieffektiva datacenter. Genom vattenkylning av komponenter kan vi bygga med betydligt högre densitet, vilket gör det väldigt flexibelt för kunde samtidigt som det sparar plats. Samtidigt kan vi också visa upp hållbarheten i att överföra överskottsvärmen till uppvärmning av bostäder.

Samtidigt står utvecklingen inte still, utan de tittar hela tiden på nya sätt att öka värmeöverföringen. Däremot ser han mindre nytta i att exempelvis koppla in solceller för att delvis driva deras egna datacenter.

- Solceller är absolut bra i vissa fall, men om du har ett datacenter på tio megawatt och mycket mer i vissa fall tillför solceller en så pass liten del att det nästan inte är mätbart. För vår del handlar det istället om att enbart använda oss av förnybar el och att bygga klimatsmarta datacenter. Vi jobbar även på nya lösningar för att överföra mer värme ur våra system. Vårt datacenter och Stockholm Exergis fjärrvärmesystem är två slutna system, så en överföring måste ske. Här jobbar vi med lösningar för att gå ifrån en överföring av varmluft till vatten, till en som är mer åt vatten till vatten för att öka effekten.

Du som har varit inne i ett datacenter vet säkert att fläktar som kyler komponenterna låter på den nivån att du gärna använder hörselskydd. I och med vattenkylningen har en extra bonus blivit att hallarna är betydligt tystare.

- Det är en extra bonus som många kanske inte tänker på. För de som arbetar i datacentret är det en enorm skillnad i arbetsmiljö.

Med sitt datacenter i Kista invigt och BNP Paribas som stor kund i samarbete med det tittar Atnorth vidare mot övriga nordiska länder, där det planerar att ha flera datacenter i alla nordiska länder inom några år.