Vi listar de bästa Linux-distributionerna för att underlätta ditt val, utifrån dina behov, oavsett om du är nybörjare eller avancerad användare.

Linux-distributioner kommer i alla format och storlekar. Bokstavligt talat. Från mikroskopiska som väger in på strax över 100 MB som får plats på de flesta lagrinsmedier till giganter på 4 GB och mer därtill som kräver sin hårdvara i alla former.

Utöver de stora namnen som är framtagna för att vara tilltalande för ett brett spektrum av användare och som går att anpassa utifrån individuella behov så finns en hel rad specialiserade distributioner som är framtagna för specifika behov.

Byter du från Windows? Det finns en distribution som löser det enkelt. Kvaddade en Windows-uppdatering din bootloader? Det finns en distribution som löser det snabbt och smidigt. Vill du återuppliva en gammal datar? Sätta upp en hembyggd NAS? Köra en egen brandvägg som ska skydda ditt nätverk? Kanske dra igång en server för kontoret?

Oavsett behov, så finns det en distribution som kommer passa dig.

I den här guiden så kikar vi på några av de bästa Linux-distributionerna 2022. Vi utforskar de bästa alternativen för en rad olika behov och går igenom hur lättanvända de är, hur mycket lagringsutrymme de kräver och hur det är med kompatiblitet med appar och mycket mer därtill.

Läs vidare för att hitta den perfekta Linux-distributionen för just dig.

De bästa Linux-distributionerna 2022 i sin helhet

(Image credit: Nitrux)

1. Nitrux Bästa Linux-distributionen för nybörjare Anledningar att köpa + Enkelt att anpassa + Använder AppImages Anledningar att låta bli - Dokumentation via bloggar

Om du just tagit dina första steg mot Linux så vill du förmodligen börja din resa med Nitrux (opens in new tab). Den här distributionen vilar på några av de mest välkända och respekterade öppna källkods-projekten och bygger på dessa för att skapa en distribution som passar den nya Linux-användaren.

Nitrux förlitar sig på anpassningsmöjligheterna i KDE Plasma tillsammans med några omdesignade komponenter för att göra processen så enkel som möjligt för nya användare. Den erbjuder en rad olika layouter för skrivbordet för att låta användaren dra maximal nytta av tillgänglig skärmyta.

Bland de anpassningar som gjorts i Nitrux hittar vi bland annat inställningar för brandvägg och backup som har förenklats för att bli tillgängliga för oerfarna användare. Med från start finns dessutom en hälsosam dos av användbara skrivbordsappar.

Distributionen stödjer och uppmuntrar användandet av AppImages, något som ska göra det enkelt och smidigt att installera ytterligare appar. Faktum är att Nitrux planerar att flytta alla sina grafiska appar till AppImages med tiden. En fördel med detta är att appar via AppImages körs i en egen sandlåda, något som gör Nitrux väldigt säkert direkt vid installation jämfört med många andra system.

Det finns även en aktiv gemenskap som går att interagera med på olika former av sociala medier. Bristen på särskild dokumentation är en nackdel dock. Nitrux finns endast 64-bitarssystem men går även att köra på äldre maskiner med traditionellt BIOS.

(Image credit: Zorin OS)

2. Zorin OS Bästa Linux-distributionen för Windows-användare Anledningar att köpa + Layout-växlare + Användarvänlig från start + Anpassad dokumentation Anledningar att låta bli - Äldre datorer får svårt att köra annat än Lite-versionen

Projektet kring Zorin OS (opens in new tab) började 2008 med målet att göra Linux användarvänligt. Dess utvecklare ville göra Linux tillgängligt för vanliga användare och gjorde detta genom att introducera bekanta användargränssnitt.

Distributionen i sig riktar sig mot förstagångsanvändare av Linux som är vana vid hur andra operativsystem, mer specifikt Windows, fungerar. Den gör detta genom Zorins egna utseendeapp som justerar Gnome-miljön för att efterlikna Windows i såväl form som funktion.

Zorin finns i flera olika varianter. Tre av dessa, Core, Lite och Education erbjuds utan kostnad. Zorin baseras på Ubuntu och Core Edition är standardversionen som inkluderar de flesta appar du kan tänkas behöva i vardagen.

Har du en äldre dator finns istället Lite som är bättre anpassad till klenare hårdvara och Education är, som namnet antyder, mer inriktat mot lärande och skolmiljöer med en uppsättning appar och verktyg som stödjer det syftet.

Utöver detta finns även en Pro Edition som kostar $39. Den inkluderar support och några extra finesser, som möjligheten att efterlikna macOS och är dessutom sprängfylld med alla former av appar och spel.

Nyfiken på mer om Zorin OS? På vår engelskspråkiga sida finns en fullständig recension att läsa.

(Image credit: Pop!_OS/System76)

3. Pop!_OS Bästa Linux-distributionen för spel

Pop!_OS (opens in new tab) utvecklas och underhålls av hårdvarutillverkaren System76 som dels levererar datorer med systemet, dels erbjuder det som kostnadsfri nedladdning via sin webbsida. Distributionen har ett antal intressanta funktioner som gör den särskilt intressant, allra helst för gamers.

Distributionen baseras på Ubuntu LTS-version och erbjuder ett eget skal ovanpå Gnome, kallat Pop Shell.

Även om det finns andra distributioner som riktar sig mot gaming så är Pop!_OS unik på så vis att det levereras med ett antal nödvändiga funktioner för gamers. Till exempel har utvecklarna sett till att hybridgrafik fungerar fläckfritt.

Har du ett system med hybridgrafik så erbjuder distributionen även dig möjligheten att starta spel med GPUn. Du kan även enkelt skifta mellan batterisparande och högpresterande grafikkretsar.

Det finns några varianter av Pop!_OS. Utöver standardvarianten så finns även en som är specifikt för användare med Nvidia-hårdvara och som kommer med drivrutiner förberedda och klara.

Pop!_OS krypterar även din installation som standard och även om det installeras med minimalt av appar så kan du enkelt fylla på menyerna via Pop!_Shop som utöver de vanliga apparna även erbjuder Steam, Lutris och GameHub.

(Image credit: Kodachi)

4. Kodachi Bästa Linux-distributionen för integritet

Kodachi (opens in new tab) är framtaget särskilt för er som värnar om integritet och som behöver en säker och anonym distribution som är särskilt svår att granska av obehöriga. Den senaste varianten av distributionen är baserad på Ubuntu och använder sig av en anpassad version av skrivbordsmiljön Xfce.

Kodachi är utrustat med ett stort utbud av säkerhetsfokuserade och integritetsvärnande appar tillsammans med den sedvanliga dosen av vardagsappar. Detta tillsammans med en anpassad skrivbordsmiljö är framtaget för att inte överväldiga nya användare och ger dig som använder tillgång till allt på ett intuitivt sätt.

För att värna om integriteten så använder sig distributionen även av VPN-anslutning innan trafiken skickas vidare till Tor-nätverket. Har du kunskaperna kan du även enkelt anpassa så att VPN-anslutningen sker till din föredragna tjänst.

Samma säkerhetstänk gör att Kodachi använder AppArmour för att isolera appar och distributionen innehåller även flera integritetsvärnande verktyg som VeraCrypt, zuluCrypt, KeePassXC såväl som Metadata Anonymization Toolkit (MAT) för att kunna ta bort metadata från filer.

Utöver detta innehåller distributionen även verktyg som bland annat inkluderar möjligheten att rensa RAM-minnet helt från information samt möjligheten att skapa ett lösenord som när det används, säkert raderar allt innehåll i den krypterade Kodachi-installationen.

Hur fungerar en VPN-tjänst? Vi berättar allt du behöver veta om ett Virtuellt Privat Nätverk

(Image credit: Rescatux)

5. Rescatux Bästa Linux-distributionen för att lappa och laga Anledningar att köpa + Anpassade verktyg för systemreparation + Designat för oerfarna användare + Gott om dokumentation Anledningar att låta bli - Avancerade användare kan sakna vissa verktyg

Oavsett om du kör Linux eller Windows så drabbas du ibland av systemrelaterade problem och då är chansen stor att du kan använda dig av Rescatux (opens in new tab) för att ta dig ur situationen.

Med Rescatux får du en rad viktiga och användbara verktyg som kan hjälpa dig att få ordning på en rad olika problem som gör att Windows eller Linux inte vill starta. Distributionen använder sig av lättdrivna LXDE och därmed fungerar den bra även på mindre kraftfull hårdvara.

När du startar distributionen så öppnas automatiskt en särskilt framtagen systemreparationsapp som heter Rescapp. Appen är intuitiv och enkelt att använda, även för oerfarna användare och detta gör det lätt att lösa problem även för nybörjare.

Rescapp erbjuder flera olika möjligheter beroende på typ av problem, bland annat för att lösa problem med boot-processe, Grub, filsystemet eller lösenord. Du kan använda dessa för att återställa systemets bootloader, laga filsystemet, fixa partionstabeller och återställa lösenord både för Windows och Linux.

Alternativen i respektive kategori har beskrivande texter som identifierar vad de gör och trycker du på dessa så får du även upp relevant dokumentation som förklarar vilka steg som kommer utföras för att fixa problemen du upplever.

Är du mer avancerad användare så kan du kringå Rescapp och starta valda applikationer direkt från terminalen för att spara tid. Inom Rescatux-projektet finns även mängder av dokumentation och instruktionsfilmer för att hjälpa såväl nybörjare som mer avancerade användare.

(Image credit: Parrot Security)

6. Parrot Security Bästa Linux-distributionen för penetrationstester och kriminaltekniska undersökningar

Parrot Security (opens in new tab) är en fantastisk distribution för penetrationstester och sårbarhetsanalyser som kan göra en hel del mer jämfört med den populära motsvarigheten Kali Linux.

Startar du Parrot från en USB-sticka så kan du välja att skapa en partition där dina ändringar sparas, en partition som dessutom kan krypteras för att säkerställa säkerhetsnivån.

Distributionen har ett stort utbud av verktyg som är prydligt organiserat i en kategoriserad meny utifrån vad verktygen gör, exempelvis informationsinhämtning, sårbarhetsanalys, lösenordsattacker, kriminaltekniska verktyg med mycket mera.

Intressant nog så aspirerar Parrot även på att vara användbar för de mer vardagliga användare som behöver en säker och integritetsfokuserad distribution, som hacktivister och journalister. Det finns även en Home Edition som är tänkt för mer vardagligt bruk för alla som är måna om integritet och anonymitet på internet.

(Image credit: OpenMediaVault)

7. OpenMediaVault Bästa Linux-distributionen för att skapa en NAS-lösning Anledningar att köpa + Intuitivt administratörsgränssnitt + Användbar uppsättning tillägg + Väldokumenterat Anledningar att låta bli - Saknar företagsfunktioner för NAS

Open Media Vault (OMV) (opens in new tab) är en Debian-baserad distribution som är framtagen för att kunna konvertera en gammal oanvänd dator (eller kanske en Raspberry Pi) till en NAS-lösning, Network Attached Storage.

Distributionen är enkel att installera och administrera tack vara intuitiva webbläsarbaserade verktyg. Du kan använda OMV för att koppla ihop flera lagringsenheter till varierande nivåer av mjukvaru-RAID eller helt enkelt använda de som simpla lagringsplatser som enkelt går att nå över nätverket med populära nätverksprotokoll som SSH, SMB/CIFS, FTP, Rsync och mer därtill.

Kanske bäst av allt är att det är lätt att utöka användbarheten för din egna OMV-baserade NAS genom att installera och aktivera olika former av tillägg. Du kan exempelvis använda din NAS som torrentklient för att hämta filer direkt till din NAS eller strömma musik från den över nätverket.

Läs mer i vår engelska recension av Open Media Vault.

(Image credit: Porteus)

8. Porteus Bästa Linux-distributionen för att köras från USB Anledningar att köpa + Snabbstartat + Flera olika skrivbordsmiljöer tillgängliga + Bibehållen lagring på USB-stickan Anledningar att låta bli - Oregelbunden lanseringscykel - Inte särskillt intuitiv installation

Även om du kan bära runt på och använda i princip alla Linux-distributioner från en USB-sticka så är Porteus (opens in new tab) en av de som specifikt har designats för just detta ändamål.

Distributionen finns tillgänglig i flera olika varianter, var och en med olika skrivbordsmiljöer och med total storlek på runt 300 MB. Samtliga av dessa är framtagna för att kunna användas från omskrivbara medier som USB-stickor och minneskort. Distributionen startar snabb och erbjuder bibehållen lagring som standard.

Boot-menyn i Porteus erbjuder även några intressanta alternativ. Bland annat kan du kopiera hela miljön till RAM, något som kräver mer än 768 MB tillgängligt minne, starta Porteus i textläge, initisiera en PXE-server eller nå PLoP bootmanager.

Den enda nackdelen är att projektet inte får särskilt regelbundna uppdateringar. Även om den är fullt funktionell så har distributionen inte fått någon stabil ny version sedan 2018, även om det är något som utvecklarna arbetar på i skrivande stund.

(Image credit: Manjaro)

9. Manjaro Bästa Arch-baserade Linux-distributionen Anledningar att köpa + Många olika varianter + Anpassad installation + Redo att användas direkt Anledningar att låta bli - Tar vissa genvägar

Arch Linux är en av de mest mångsidiga distributionerna som erbjuder modellen av rullande lanseringar. Den har även en av de mest besvärliga och krävande installationerna. Manjaro (opens in new tab) i sin tur erbjuder allt bra med Arch i en distribution som är enkelt att installera och använda direkt från start.

Distributionen erbjuds i flerea olika officiella och gemenskapsstödda varianter, alla med olika varianter av skrivbordsmiljöer. Samtliga varianterna är fyllda med de vanligaste skrivbordsapparna och levereras dessutom med flertalet anpassade appar för att underlätta administrativa uppgifter.

På allt detta får du även rikligt med dokumentation och en aktiv och hjälpsam grupp användare. Medföljer gör även ett smidigt verktyg som heter "Hello" som är fullpackat med användbara tips, tricks och länkar för att du ska kunna komma igång.

(Image credit: Puppy Linux)

10. Puppy Linux Bästa Linux-distributionen för prestandasvag hårdvara Anledningar att köpa + Många olika installationsmöjligheter + Brett utbud av appar

Puppy Linux (opens in new tab) är en av våra favoritdistributioner när det gäller att återuppliva äldre maskiner och ta dessa tillbaka till aktiv tjänst igen. Projektet är faktiskt en hel familj av distributioner, varje enskild baserad på en egen underliggande distribution. Exempelvis finns det en baserad på Ubuntu och en annan variant som baserats på Slackware.

Trots dess lilla storlek så finns det få som slår Puppy vad gäller funktionalitet från start och det finns en app för i princip allt du kan tänkas vilja göra.

Den variant som är kompatibel med Ubuntus lista av mjukvaror heter FossaPup och den erbjuder en enorm bredd av appar från mycket omfattande listor av alternativ.

Föga förvånande så hoppas Puppy gärna över de vanligaste och mest välkända apparna för att istället erbjuda mer lättdrivna appar istället. De kanske mest ikoniska är användandet av Joe som skrivbordsmiljö och fox-filer för filhantering, något som ger det hela ett unikt och distinkt utseende.

(Image credit: Arch Linux)

11. Arch Linux Bästa Linux-distributionen för avancerade användare Anledningar att köpa + Rullande lanseringar + Brett utbud av appar + Omfattande dokumentation Anledningar att låta bli - Tidskrävande installation

Arch Linux (opens in new tab) är en av de mest eftersökta distributionerna som är anpassad för avancerade och erfarna Linux-användare, personer som är ute efter att kunna anpassa det mesta i sin installation.

När de flesta Linux-distributioner erbjuder en fördefinerad uppsättning av appar så erbjuder Arch istället användaren möjligheten att helt anpassa sin installation. Nackdelen är dock att det kräver rätt typ av fingerfärdighet för att ta sig igenom installationen helskinnad.

Konfigurationsfiler måste anpassas för hand och precis allt från att partitionera diskutrymmet till att installera en bootloader måste göras manuellt. Även om processen i sig är väldokumenterad så är det rätt besvärligt även för många rutinerade Linux-användare.

Det är Archs breda utbud av appar, pakethanteringsverktyg och modellen med rullande lanseringar som har gett upphov till ett antal projekt, likt Manjaro, som erbjuder allt detta i ett något enklare paket.

(Image credit: Solus)

12. Solus Bästa Linux-distributionen för utvecklare Anledningar att köpa + Framtagen för utvecklare + Flera varianter + Rullande lanseringscykel Anledningar att låta bli - Kommer med begränsat antal verktyg

Solus (opens in new tab) är en generell distribution med rullande lanseringscykel som kan användas för alla former av skrivbordsarbete men som särskilt fokuserar på att vara en utmärkt plattform för utvecklare.

På sin webbsida skriver de att stöd finns för flertalet olika avancerade utvecklingsverktyg och IDEer som Atom, Idea och Gnome Builder. Självklart finns även stöd för en rad olika versionshanteringssystem och appar som Git, Bazaar och grafiska verktyg som GitKraken och git-cola.

Enligt webbsidan så stödjer distributionen även en rad olika programmeringsspråk direkt från start, bland annat Go, Rust, PHP Node.js och Ruby. Direkt vid start finns inte särskilt många förinstallerade appar utan det blir istället en tom duk för dig att måla på, det vill säga installera de appar du önskar.

(Image credit: NethServer)

13. NethServer Bästa Linux-distributionen för mindre verksamheter Anledningar att köpa + Grafiskt hanteringsgränssnitt + Användbar funktionalitet + Kostnadsfri

Om du inte har tid att konfigurera och starta upp en server manuellt så kan du istället göra det med NethServer (opens in new tab), en distribution som låter dig komma igång med en rad olika nätverkstjänster i ett enda klick.

Med NethServer kan du till exempel sätta upp ett webbfilter, en mejlserver, filserver, webbserver, brandvägg, VPN, Slack-liknande chatt och en rad andra tjänster. Bästa delen är att du kan komma igång med och konfigurera nästan allt som rör din server via ett intuitivt webbläsargränssnitt.

Även om NethServer tar bort behovet av att manuellt redigera konfigurationsfiler så behöver du fortfarande viss kunskap och förståelse för hur tekniken fungerar i grunden, bakom alla hjälpsamma gränssnitt.

Denna CentOS-baserade distribution erbjuder allt detta kostnadsfritt, något som gör det särskilt väl lämpat för mindre företag. För större företag finns även flera olika nivåer av proffesionell support, om det skulle behövas.

(Image credit: OPNsense)

14. OPNsense Bästa Linux-distributionen för brandväggar Anledningar att köpa + Baserat på HardenedBSD + Grafiska gränssnitt + Mängder av funktioner

Tack vare sitt system för att motverka intrång så är OPNsense (opens in new tab) en av de bästa distributionerna för att sätta upp en brandvägg. Inte nog med att leverera en kraftfull sådan, OPNsense erbjuder en rad andra nätverkstjänster med.

OPNsense får dessutom säkerhetsuppdateringar på veckobasis, något som säkerställer att olika former av hot kan hanteras så snart som möjligt.

Med OPNsense får du möjlighet att visa en landningssida, styra trafik, upptäcka och avvärja intrång såväl som möjligheten att sätta upp ett virtuellt privat nätverk (VPN) tillsammans med mycket annat. Du kan styra allt detta via ett intuitivt webbaserat gränssnitt med språkstöd och bra dokumentation.

Rent tekniskt sett är dock inte OPNsense en Linux-distribution utan drivs istället av HardenedBSD, en säkerhetsfokuserad gren av FreeBSD. OPNsense har sina rötter i två mogna öppen källkods-projekt, pfSense och m0n0wall.

(Image credit: Raspberry Pi)

15. Raspberry Pi Bästa Linux-distributionen för Raspberry Pi-datorer Anledningar att köpa + Officiellt stöd + Konfigurationsverktyg + Debian-baserad

Det finns en rad olika distributioner för Raspberry Pi men den bästa utgångspunkten är tveklöst Raspberry Pi OS (opens in new tab), den officiella distributionen för Raspberry Pi och det av goda skäl.

Distributionen som tidigare gick under namnet Raspbian, baserat på Debian, använder en lättdriven och anpassad skrivbordsmiljö med grund i LXDE och Openbox fönsterhanterare. Detta innebär att du inte bara sparar på resurserna, du får även en inbjudande och elegant skrivbordsmiljö.

En av de bästa sakerna med distributionen är att den levereras med en rad olika utbildande appar som Wolfram Mathematica och en Pi-specifik version av Minecraft, Minecraft Pi. Utöver detta så är det dessutom en utmärkt allmäninriktad Linux-distribution.

Den senaste Raspberry Pi kan dessutom fungera som en mycket duglig och enkel dator och distributionsutvecklarna har säkerställt att allt fungerar tillsammans med populära videomötesmjukvaror som Google Meet, Microsoft Teams och Zoom.

(Image credit: Ubuntu Server/Canonical)

16. Ubuntu Server Bästa Linux-distributionen för serverbruk Anledningar att köpa + Långtidsstöd + Möjlighet att köpa supporttjänster + Väldokumenterat

Ur vissa aspekter så är Ubuntu Server (opens in new tab) lika populärt som den vanliga varianten för skrivbordsbruk. Ubuntu har dessutom både LTS- och icke LTS-varianter av båda varianterna.

Ubuntu Server går att installera på alla större processorarkitekturerna, inklusive x86-64, ARM64, POWER9, IBM s390x, RISC-V och mer därtill.

Distributionen är även populär när det gäller molndatorplattformar och projektet erbjuder molnvarianter för AWS och Azure. Faktum är att Canonical, företaget bakom Ubuntu, hävdar att över 55% av OpenStack-moln redan kör Ubuntu och de erbjuder sig även att, mot en kostnad, sätta upp ett managerat OpenStack-moln (opens in new tab) för ditt företag.

Det finns även en livlig Ubuntu-gemenskap så att du kan räkna med att hitta hjälp och diskussioner i såväl de officiella forumen som i stort sett överallt annars på webben.

Nyfiken på mer? Då kan du kika på vår engelska recension av Ubuntu.

(Image credit: DebianEDU/Skoleinux)

17. DebianEdu/Skolelinux Bästa Linux-distributionen för utbildning Anledningar att köpa + Mängder av appar + Terminalserver + Baserad på Debian

Några av de bästa verktygen för utbildning som används idag är öppen källkod och DebianEdu/Skolelinux (opens in new tab) packar ihop de bästa alternativen åt dig.

Distributionen är resultatet av ett samarbete mellan två projekt som även namnger den. Utöver utbildningsverktyg så hittar du även en full uppsättning av skrivbordsapplikationer för Linux, något som ger dig möjlighet att använda denna distribution i vardagen.

En av höjdpunkterna är att dock att den inkluderar en förkonfigurerad terminalserver, något som är ett vanligt behov hos många institutioner. Utöver att installera distributionen på din enskilda dator, så kan du även installera den på ett stort antal andra datorer, exempelvis i en datorsal.

Distributionen enkla webbaserade gränssnitt ger dig full kontroll över nätverket och låter dig administrera hundratals individuella användarkonton.

(Image credit: EasyOS)

18. EasyOS Bästa nichade Linux-distributionen Anledningar att köpa + Användbar från start + Stort antal appar + Lättdrivet Anledningar att låta bli - Ingen ISO-fil

EasyOS (opens in new tab) är ett experimentellt projekt av den ursprungliga utvecklaren för Puppy Linux. Även om det kanske ser ut som ytterligare en Puppy-variant så är den här distributionen omgjord från grunden för att utforska konceptet med containers på skrivbordet.

EasyOS använder containers för att skapa en säker men ändå lättanvänd och lätthanterad distribution. Intressant nog använder den sig dock inte av någon existerande container-teknik som LXC eller Docker utan förlitar sig istället på en hemgjord lösning. Detta hjälper den isolera individuella appar och gör att den rent av kan köra hela distributioner med minimalt av prestandaförlust.

Trots sitt namn så finns det egentligen ingenting som är särskillt easy med EasyOS. Det är en distribution som är rätt annorlunda från de flesta andra Linux-distributionerna som många kanske är vana vid. Med det sagt, det bästa med EasyOS är att du inte behöver vara särskilt insatt i containers för att kunna använda den.

Vill du läsa mer så finns det en engelsk recension av EasyOS att läsa.

Vad är en Linux-distribution? En Linux-distribution är ett operativsystem baserat på Linux-kärnan. Till skillnad från Windows eller macOS så bygger ett Linux-operativsystem på en rad olika komponenter med öppen källkod som utvecklas och hanteras av olika organisationer. Även om du skulle kunna sätta ihop alla dessa program själv, så är det rätt tidskrävande och svårt att få till helt rätt. Det är här som distributioner kommer in och gör allt det jobbiga åt dig. De tar besluten kring vilken mjukvara som ska inkluderas och presenterar detta i ett format som är redo att användas med klart mindre konfiguration nödvändig.

Hur du väljer en Linux-distribution som passar dig Distributioner är ofta utvecklade med en specifik användare eller ett specifikt användarbehov i åtanke, så det är förhållandevis lätt att hitta en som passar just dig. Är du ny på Linux och vill ha ett nytt operativsystem till din dator så rekommenderar vi att du börjar med en av de välkända, allmänna distributionerna med regelbundna uppdateringar. Är du mer avancerad användare så finns det en helt ny värld att upptäcka. Du kommer kunna hitta distributioner som passar hemmets mediecenter, för mjukvaruutveckling, säkerhet och integritet och många andra specifika uppgifter. Bestäm dig bara för vad du vill uppnå och använd det som grund när du letar efter en distribution som passar dig och dina behov.

Såhär har vi testat de bästa Linux-distributionerna

Vi installerar varje Linux-distribution för att ge dig en korrekt recension baserat på förstahandsupplevelser. Vi kikar på installationsprocessen, bedömmer hur lätt den är att använda och utforskar de grundläggande komponenter som använts för att sätta ihop den.

Vi undersöker även vilka verktyg och appar som är inkluderade som standard och överväger hur väl nischade distributioner löser de problem som de avser att lösa.

Därefter undersöker vi hur det ser ut med support, regelbundenheten på uppdateringar och möjlighet att expandera när sådana alternativ finns. Vi djupdyker även på utvecklarnas webbsidor för att utvärdera dokumentation och spanar av olika användarforum för att se hur aktiva de är.