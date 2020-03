Det drar seg mot påske, og mens vårtegnene spretter fram og mildværet utenfor fortsetter sitter nordmenn over det ganske land innomhus i fellesskapets ånd. Samtidig holder Microsoft salg på en rekke Surface-produkter, og under dette tilbudsregnet er det virkelig ingen grunn til å være konservativ. Hele 10 produkter fra Surface-familien selges til kraftig nedsatte priser – her er det mange godsaker å ta av!

Alt fra hendige små hybrider som Surface Go, til fullstendige laptoper som Surface Laptop 3, ligger tilgjengelig i Microsoft-nettbutikken med avslag lydende opptil 5606 kroner. Her er det vanskelig å unngå et klekkelig vinterkupp.

Ved å benytte seg av et pakketilbud kan man få med tastatur på kjøpet. (Image credit: Microsoft)

Det er en kjensgjerning at man kan spare en hel del om man kjøper det man trenger samlet kontra hver for seg. Mange av tilbudene er derfor pakkeløsninger, slik at man for eksempel kan få med et fritt valg av deksel (hvilket inkluderer et tastatur) samt Office 356 med på kjøpet.

Surface-uker hos Microsoft

I ukene som kommer setter Microsoft ned prisene på Surface-produkter. Du kan dermed i ro og mak finne ut av hvilken Surface som passer akkurat deg, og bestille via nettbutikken det er lenket til ovenfor. Hele 10 forskjellige enheter og pakker har nedsatt pris, så her er det noe for enhver.

Felles for Surface-produktene er et fokus på en ytelse helt i toppsjiktet pakket inn i en formfaktor for folk på farten – for ikke å snakke om et fullstendig Windows 10-system, uavhengig av om man går for en Surface Go på 10 tommer, eller en Surface Laptop 3 på 15 tommer.

Surface Pro 7 er et råskinn av en alt-i-ett-maskin. (Image credit: Microsoft)

Er man ute etter noe virkelig portabelt, men med ytelse man ellers bare får i bærbare PC-er er Surface Pro 7 det perfekte alternativ. Her får man en gnistrende 12,3-tommersskjerm og en Intel i7-prosessor i et nettbrett på bare 790 gram – mer tettpakket krutt skal man lete lenge etter.

Surface-ukene hos Microsoft fortsetter i ukene fremover, og tilbudene vil være tilgjengelige ut kampanjen, eller så langt lageret rekker.

