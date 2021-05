Glem TV-er på 55 tommer – enorme OLED-skjermer er på moten

OLED-TV-er er svært populære for tiden, men du blir kanskje likevel overrasket når vi sier at det er de aller største (og derfor dyreste) OLED-skjermene som er de aller mest populære.

Markedsanalyser utført av Omdia (først omtalt av Business Korea) melder at kunder ser ut til å bevege seg mot stadig større TV-er. Salget av OLED-TV-er i 2020 endte opp med en tallbrøk som avslørte at den tradisjonelle flaggskipstørrelsen på 55 tommer nå blir igjen i utstillingsvinduet til fordel for 65-tommersvariantene – dette er første gang dette skjer på verdensbasis.



55 tommer med støtte for UHD/4K-oppløsning er det nærmeste vi har en «standard-TV» i dag, på tvers av skjermteknologier. Både OLED, QLED og andre LCD-teknologier baserer seg stort sett på disse flaggskipene på 55 tommer. Den ovennevnte ferske forskningsrapporten viser likevel at vår stadig økende apetitt for TV-er på 65 tommer virkelig begynner å vise seg i salgstallene.



Mer spesifikt er det snakk om at salget av OLED-TV-er på 60-69 tommer økte til 41,5 % av alle globale OLED-salg, hvilket er hårfint mer enn salget av OLED-TV-er på 50-55 tommer, som ligger på 41,4 %. Det er med andre ord ikke rare ledelsen det er snakk om, men det er likevel et TV-historisk sus over forbigangen, siden dette viser i klartekst hvordan forbrukervanene våre nå er i endring, og at større og større skjermer antakeligvis er på vei ut på markedet, for å tilfredsstille våre størrelsestørstende øyne.

Går det bare én vei?

Det er ikke bare TV-er på 65 tommer som har fått høyere salgstall. Omdia melder at OLED-TV-er i størrelsene 80 tommer og over – det vil si, OLED-TV-ER på 88 tommer med støtte for 8K, og den nye 83-tommeren som er i enkelte LG-serier, som eksempelvis LG C1 – forventes å få tredoble salgstall i 2021, med andre ord at over 22 000 enheter blir solgt, kontra 900 i fjor. Det er en enorm vekst for så store skjermer, særlig med såpass avansert teknologi som OLED.



OLED-TV-er i størrelsene 70-79 tommer (i praksis 77-tommere), forventes å selge 70 % mer enn i år kontra fjoråret.

Det er uklart hva dette betyr for LG Displays stadige krymping av OLED-teknologien. Det nye panelet på 48 tommer blir allerede nå brukt i LG CX, Sony A9S og Philips OLED+935, og enda flere modeller er på vei til neste år. LG Display har bekreftet at OLED-paneler på 42 tommer også er på vei, men har ikke ennå offentliggjort modeller.



Nå som appetitten på stadig stadig større skjermer fortsetter å vokse – delvis drevet av ønsket om større oppløsninger, som kun gir mening på svært store TV-er – så blir det spennende å se hvor mye TV-produsentene ønsker å investere i den andre størrelsesenden. OLED-paneler på 42 tommer er på vei, men det er lite sannsynlig at vi kommer til å få 32-tommere med HD-oppløsning, for eksempel. Likevel er det bare positivt at OLED-størrelsene diversifiseres, dette er flott for oss forbrukere, og det later ikke til at TV-produsentene stopper nybrottsarbeidet med det første.