Produksjonen av OLED-TV-er synker grunnet oppsving i Mini LED-markedet

OLED-TV-er er den beste TV-teknologien akkurat nå, men det har ikke vært en demper for at nyvinningen Mini LED i det siste har fått mye av oppmerksomheten.



Analytikere hos DSCC (Display Supply Chain Consultants) melder at en økende interesse for Mini LED-TV-er har ført til at produsenter omdirigerer investeringer i retning den nye teknologien.



I rapporten fra DSCC er det å finne at «Pengebruk på OLED TV ble også utsatt, siden produsenter øker fokuset på Mini LED, noe som kan gi en signifikant økning i ytelse og gi forhøyet pris/inntekt/inntjening.»



Dette har ført til at DSCC senker prognosene for OLED-skjermer på verdensbasis, og organisasjonen justerer utsiktene for pengebruk på teknologien i 2020-2025 med 2 prosent (tilsvarende 1,2 milliarder amerikanske dollar.) Det er med andre ord ikke snakk om en omveltende forandring, men det viser likevel at rampelyset ikke står like fjellstøtt rettet mot OLED TV-er som det gjorde for bare et år siden.

Det er ingen overraskelse at produsentene prøver å innordne seg i et nytt market, særlig hvis det kan bedre utsiktene for LCD (Mini LED er som kjent en ny type baklys for LCD-paneler), men samtidig er det slik at disse trekkene gjøres samtidig som LCD-markedet opplever en liten oppsving i etterspørsel.



«Nå som paneltilbydere prioriterer LCD», sier DSCC, «falt pengebruk på OLED-utstyr kontra våre tidligere spådommer.»



Det skal også sies at dette skjer i en bransje der teknologiene brukt er svært avhengige av hva forbrukere velger å legge sin elsk på. Alle husker vel hvor kult det var med 3D-TV-er i en periode?

TV-markedet på sikt

Det er også verdt å merke seg at en del av de seneste store investeringene i OLED-teknologi ikke ennå har funnet veien til forbrukerne. TCL Electronics skal, om alt går etter planen, starte å produsere OLED-paneler innen 2023 ved hjelp av en inkjet-prosess som skal reduserer produksjonskostnadene med 15-20 prosent. Dette kan bety en drastisk reduksjon i pris for de billigste OLED-TV-ene på markedet.



Den alternative produksjonsmetoden bruker som ovennevnt paneler produsert med en inkjet-prosess (IJP), hvilket vil si at de aktive elementene i OLED-panelene på et vis blir prentet på en flate som ligger mellom to glassplater; i motsetning til den mer tradisjonelle «white OLED»-prosessen (WOLED) som brukes i dagens OLED-TV-er – som LG CX, Sony A8H og Panasonic JZ2000 – en prosess som har større materialsvinn.



TCL har dog også stått i bresjen for Mini LED-teknologien, og det kan være at det er TV-produsentene som satser jevnt på begge hester som står igjen med vinnerbongen.



LG Electronics har, i 2021, lansert en ny serie Mini LED-modeller ved navn «QNED», som selges side om side med de kjente OLED-modellene. Samsung er ikke ringere, og satser stort på Mini LED med sine nye Neo QLED-TV-er (som altså er LCD-paneler med Mini LED-baklys) – som for eksempel QN95A og QN900A – samtidig som det ryktes at de jobber med sine egne OLED-varianter som også inkluderer såkalt quantum dot-teknologi (QLED).