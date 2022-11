Best dekning er viktig for mobilens ytelse.

Best dekning

Best dekning på mobildekning er viktig. Dårlig dekning betyr tregt nett, skurrete samtaler og frustrerende hjemmekontor. I nødstilfeller er det kritisk å ha god dekning.



I Norge har vi tre mobilnett, Telenor, Telia og Ice. Telenor er det eldste og startet i 1993. Telenor hadde da monopol på mobilnett og teletjenester. Telia, som het NetCom før, var det første private mobilnettet i Norge. Ice er det tredje nettet og var opprinnelig drevet av Tele2/MobileNorway.

Dekningen mellom de ulike nettene kan ha variasjoner – spesielt utenfor byer og tettsteder. På hytta eller fritidseiendommen din, er det smart å sjekke forskjellene mellom mobilnettene. Om du er avhengig av god dekning på hytta kan det være store forskjeller på Telenor og Telia.

Telenor har tidligere vunnet priser for sin mobildekning i Norge og har per i dag det raskeste 5G-nettet.

Les videre for å finne mobilabonnement og telefoner med Telenor-dekning

Mobilabonnement med garantert Telenor-dekning

Telenors mobilnett har fått utmerkelsen «Raskeste mobilnett» og «Best mobildekning i Norge» av Ookla Speedtest. (Åpnes i ny fane)Telenor satser stort på 5G.

Hvordan få best mulig dekning på mobilen:

Skru av 4G

Oppdatér telefonen

Ny modell telefon

Mobil med mulighet for 5G

5G router

Se på 5G dekningskart

Ta omstart på telefon

Sett nettverksinnstillinger på «automatisk»

5G-nett og dekning

5G er det nyeste nettverket - og det raskeste. Likevel vil 4G-nettverker eksistere lenge side om side med sin oppgraderte bror. I motsetning til 3G-nettet som er blitt stengt, er det foreløpig ingen planer om å gjøre det samme med 4G. Det er nemlig slik at 4G-nettet i Norge er et av verdens beste mobilnett og Telenor fortsetter utbygningen av dette nettverket.

I Norge er det tre aktører som har mobilnett: Telenor, Telia og Ice. Alle mobilabonnement i Norge er på et av disse nettverkene.

Mobilabonnement på Telenor sitt nettverk:

Telenor, Talkmore, Happybytes, Fjordkraft Mobil, XPLORA, Gudbrandsdal Energi Mobil, Saga Mobil, Scoopr Mobil, NorgesEnergi Mobil, Vipps Mobil, Skymobil, Release

Mobilabonnement på Telia sitt nettverk:

Telia, Chili Mobil, OneCall, MyCall, Tise Mobile

Mobilabonnement på Ice sitt nettverk:

Ice

5G (Image credit: Future) - 5. generasjons mobilnett

- Flere sammensatte teknologier

- Gir enda raskere nett og er på nivå med fibernettet

- Kan benyttes av annen teknologi

- Pålitelig kommunikasjon med lav forsinkelse

- Teoretisk topphastighet på 20 gigabit per sekund (Gbit/s)





Så hvorfor 5G-nett?

Svaret er enkelt: høyere hastigheter og ikke minst bedre kapasitet. Dette nettverket bygges også ut for fullt og stadig flere vil få tilgang til det raskeste mobilnettverket i Norge. Som en bonus gir 5G-mobiler deg også bedre 4G, dette takket være moderniseringen av hele mobilnettet.

I tillegg til hastighet åpner 5G døren til enormt mange ulike enheter på nettet samtidig. I tillegg til telefoner kan alt fra medisinsk utstyr og elbiler få stor gledet av 5G. Et bedre mobilnett med plass til flere gjør at teknologien går raskere. Det er også mye av nettverksoppgraderingen som er knyttet til underholdning, TV, film, serier - alt av strømming, men det er også samfunnsnyttig med et raskere nettverk.

Dekningskart Telenor

Dekningkart Telenor er et kart som gir deg oversikt over hvor det er best dekning. Dette verktøyet er spesielt kjekt om du skal eller oppholder deg et sted hvor du er avhengig av god dekning. Hjemmekontor på hytta – ja takk!

Sjekk ut Telenor sitt dekningskart her

Her kan du kjøpe telefoner som støtter 5G

Stor variasjon i modeller som tilbyr 5G

Mange Samsung og iPhone- modeller.

Telefoner som støtter 5G

Hele den nye iPhone 13-serien.

Hele iPhone 12-serien.

Alle modellene i Samsung Galaxy S21-serien.

Samsung Galaxy S20 FE 5G .

. Samsung Galaxy A22 5G .

. Samsung Galaxy A32 5G .

. Samsung Galaxy A52 5G .

. OnePlus 9-modellene og OnePlus Nord 2 5G.