I en travel hverdag kan en matkasse rett på døren fra Hello Fresh (Åpnes i ny fane) være en hjelpende hånd. Vi sjekker menyene og prisene hos leverandøren, kanskje lar du deg friste til å prøve?

Pris per porsjon: kr 73,33 kr 51,33

Pris per porsjon: kr 93,00 kr 65,10

Hello Fresh meny

Hvilke typer oppskrifter liker du best?

Du kan velge fra kategoriene under og endre dem når du vil

- Kjøtt og grønt - Kombiner kjøtt og fisk med vegetariske måltider og sett sammen din helt egen ukesmeny

- Familievennlig - Klassiske retter med en barnevennlig vri

- Vegetarisk - Vegetariske oppskrifter sprengfulle av ferske grønnsaker og mettende proteiner fra planteriket

- Raskt og Enkelt - Ha en skikkelig god middag klar på under 25 minutter

- Kalorismart - Velsmakende middager av høy kvalitet og mindre enn 650 kalorier

- Fisk og grønnsaker - Nyt en blanding av retter med alt det beste havet har å by på

- Mest grønnsaker - Nyt en kombinasjon av vegetariske retter med knasende ferske grønnsaker og oppskrifter med kjøtt maks 2 dager i uka

Over 25 fristende oppskrifter hver uke.

En norsk klassiker på menyen, nemlig kjøttboller og potetmos! Hjemmelagde kjøttboller er jo noe av det beste som finnes, og i dag skal vi servere de med en klassisk potetmos, hvitløksstekt grønnkål, myke løk og en nydelig saus av tyttebærsyltetøy og buljong. Denne retten er en favoritt for både store og små.

TechRadar her skrevet denne artikkelen som del av et betalt partnerskap med Hello Fresh. Innholdet i artikkelen reflekterer utelukkende de redaksjonelle synspunktene til TechRadar.